Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu những tác phẩm văn học kinh điển thế giới với một diện mạo mới, gần gũi với thế hệ bạn đọc hiện đại.

Hắc Tuấn Mã - Hồi kí của một chú ngựa - là phiên bản tiếng Việt mới nhất của tác phẩm kinh điển Black Beauty: His Grooms and Companions, the Autobiography of a Horse của tác giả Anna Sewell. Đây là một trong những tượng đài của văn học thiếu nhi thế giới.

Hắc Tuấn Mã - Hồi kí của một chú ngựa được NXB Kim Đồng phát hành tháng 7/2021 là bản dịch mới hoàn toàn của Bùi Bảo Dung, một người dịch tuổi 9X. Trung thành với nguyên tác, Bùi Bảo Dung mong muốn tạo ra một bản dịch gần gũi, dễ hiểu, tự nhiên nhất đối với bạn đọc Việt Nam dù là lần đầu tiên, hay đã từng đọc tác phẩm này.

Hắc Tuấn Mã - Hồi kí của một chú ngựa cho chúng ta một cái nhìn từ phía bên kia trong mối quan hệ giữa con người và những người bạn bốn chân, là tiếng nói cảnh tỉnh và thiết tha mong muốn loài vật sẽ được đối xử nhân đạo hơn.

Hắc Tuấn Mã - tên của chú ngựa - trong suốt cuộc đời nhiều thăng trầm của mình, dù chỉ được hưởng những khoảng thời gian thanh bình ngắn ngủi, hiếm gặp cùng những người chủ tốt bụng, biết yêu thương loài vật, nhưng chú vẫn tin vào tình cảm thiêng liêng giữa người chủ và vật nuôi, đó là ánh sáng hi vọng, là nguồn nước mát xoa dịu phần nào những đắng cay đau đớn của roi vọt, sự lạnh lẽo thiếu vắng sự thấu hiểu.

Chuyện rừng xanh - là tuyển tập những câu chuyện về thế giới động vật kỳ thú của Rudyard Kipling - chủ nhân giải Nobel Văn học 1907.

Chuyện rừng xanh là tiếng gọi sinh tồn trong khoảnh khắc sống - chết bộc lộ cái cao cả và thấp hèn trong mỗi tâm hồn, nơi bản lĩnh và phẩm chất cao quý được đề cao, dù đó là cậu bé Người sói Mowgli trong cuộc chiến với con hổ thọt hung dữ Shere Khan, hay chú hải cẩu trắng Kotick giữa đại dương bao la tìm một chốn thanh bình cho cả bầy, là chú cầy lỏn Rikki-tikki-tavi diệt rắn hổ mang trả ơn cho ông bà chủ...

Rudyard Kipling đã khắc họa tài tình bức tranh thiên nhiên hoang dã, huyền bí và thành công gửi gắm những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên tới độc giả.

Chuyện rừng xanh bản dịch của Sâm Nam là bản dịch tiếng Việt mới nhất của tác phẩm này giới thiệu đến độc giả Việt Nam. Bản dịch đã mang lại một hơi thở hiện đại, trẻ trung phù hợp với bạn đọc thế kỉ 21 mà vẫn không làm mất đi không khí thâm trầm, hùng vĩ và hoang sơ của nguyên tác. Sâm Nam cũng là một người dịch trẻ tuổi 9X.

Với 4 tác phẩm kinh điển của Gianni Rodari: Cuộc phiêu lưu của Mũi Tên Xanh, Cuộc phiêu lưu của chú Hành, Gelsomino ở xứ sở nói dối và Giữa trời chiếc bánh gatô là một diện mạo trẻ trung đến từ các minh họa do các họa sĩ Việt Nam trình bày.

Gianni Rodari là tác giả người Ý viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất thế kỉ 20. Tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Andersen danh giá dành cho văn học thiếu nhi (1970).

Với việc làm mới tác phẩm thông qua những bức tranh minh họa của các họa sĩ Việt Nam, những tác phẩm này sẽ gần gũi với độc giả hiện nay. Những bức tranh minh họa cũng làm lung linh thế giới cổ tích đầy ẩn dụ rất riêng của Gianni Rodari.

Tình Lê