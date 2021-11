Marilyn ở Manhattan - Một năm hạnh phúc gần như là tác phẩm duy nhất không mổ xẻ sâu về cái chết nữ minh tinh.

Cuốn sách Marilyn ở Manhattan – Một năm hạnh phúc, được tác giả trẻ Ray Đoàn Huy chuyển ngữ - cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt nữ minh tinh tại Việt Nam. Sách do Tân Việt Books phát hành tại Việt Nam sẽ có nhạc riêng được phát hành trên các nền tảng nhạc số mang tên Love Me TMR do nữ ca sĩ Audrey Babe (nghệ danh mới của ca sĩ Âu Bảo Ngân - The Voice) sáng tác và trình bày với ngôn ngữ tiếng Anh. Bài hát với giai điệu sôi động gợi nhớ về bản hit cổ điển I Wanna Be Loved By You của Marilyn Monroe.

Tháng 11/1954, một người phụ nữ trẻ ăn vận giản dị, đeo kính râm, đội mái tóc giả ngắn, màu đen, đang ngồi trên chuyến bay giữa đêm từ Los Angeles tới New York. Máy bay vừa hạ cánh, cô thở hắt ra, châm một điếu thuốc rồi lột bỏ mái tóc giả, để lộ mái tóc xoăn bồng bềnh vàng óng ả. Marilyn đã bỏ Hollywood lại phía sau lưng, cùng một cuộc hôn nhân thất bại và một sự nghiệp chán chường. Cô ấy cần nghỉ ngơi, chạy trốn khỏi sự điên loạn của TP. Los Angeles. Cô ấy cần Manhattan.

Tại đây, người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới có thể dạo phố mà không bị làm phiền, có thể dành hàng giờ tại bảo tàng MET, lạc lối trong nghệ thuật, rồi dành các buổi chiều vùi đầu trong hàng chồng sách ở Strand. Marilyn bắt đầu một cuộc sống mới trong tâm tưởng ở New York. Cô hẹn hò với Arthur Miller, nhảy múa với Truman Capote và uống rượu cùng Carson McCullers. Dù chưa từng sống ở New York trước đây, Manhattan chính là nhà của Marilyn.

Trong cuốn sách Marilyn ở Manhattan – Một năm hạnh phúc, biểu tượng sexy tóc vàng không chỉ hạnh phúc, mà còn thành công. Cô đã hủy bỏ hợp đồng với Fox Studio để thành lập công ty của riêng mình, một bước đi đột phá khiến Marilyn trở thành nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất lịch sử, đồng thời tiến hành một cuộc cách mạng cho toàn bộ nền công nghiệp giải trí. Là một bức thư tình gửi đến Marilyn, một bức tranh hạnh phúc về một thành phố sôi động trong nhịp sống và nghệ thuật, Marilyn ở Manhattan được viết bằng những ngôn từ đẹp đẽ, sống động về hai báu vật của nước Mỹ: New York và Marilyn Monroe, mang lại ánh sáng mới về một trong những biểu tượng trường tồn của chúng ta.

Có rất nhiều cuốn sách viết về nữ tinh Marilyn Monroe ở xứ cờ hoa. Nhưng Marilyn ở Manhattan - Một năm hạnh phúc gần như là tác phẩm duy nhất không mổ xẻ sâu về cái chết nữ minh tinh, lùm xùm tình ái hay xoáy sâu vào quá khứ mồ côi khốn khổ.

