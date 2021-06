Sáng 4/6, lễ khai mạc Triển lãm sách trực tuyến nhân sự kiện chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách trực tuyến chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) do Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội nhân dân cùng các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước.

Tới dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị xuất bản. Do tình hình phức tạp của dịch Covid, lễ khai mạc diễn ra nhanh chóng, an toàn, tuân thủ đúng quy định giãn cách và khai báo y tế.

Các đại biểu chính thức khai mạc Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Triển lãm được thiết kế và sử dụng công nghệ hiện đại, trưng bày nhiều sản phẩm, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Đường Kách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến… và được tổ chức trên Sàn book365.vn.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: "Thông qua việc trưng bày, giới thiệu tài liệu, sách, báo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước…, triển lãm sẽ góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Những tư liệu quý về Bác được trưng bày trong triển lãm.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông giới thiệu tới độc giả bộ sách gồm hai cuốn: Nguyễn Ái Quốc - Hành trình cứu nước (sách ảnh; xuất bản bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Nga, Trung Quốc) và tuyển thơ Vào cõi Bác xưa.

Chia sẻ thêm về điểm mới trong bộ sách được xuất bản, ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB TT&TT cho biết, triển lãm sẽ sưu tầm những tư liệu mới như tư liệu khi Bác ở Nam Phi, ở Mỹ, hay tư liệu khi Bác về hoạt động ở Trung Quốc…, giúp bạn đọc hình dung rõ nét hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với Triển lãm sách, Hội sách trực tuyến kỷ niệm sự kiện 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sẽ tiếp tục triển khai các nền tảng công nghệ hiện đại, chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8, giữ nguyên hệ thống các gian hàng của gần 100 đơn vị xuất bản, phát hành. Đặc biệt, hội sách trực tuyến có chương trình miễn phí vận chuyển các đơn hàng từ ngày 4/6 đến 15/6, tiếp tục giảm 30% cước chuyển phát cho các đơn hàng từ ngày 15/6 đến 30/6. Ngoài ra còn có một số chương trình trợ giá 50-70% giá sách cho bạn đọc cả nước, với mục đích tăng cường phổ cập văn hoá đọc tới mọi miền trên Tổ Quốc.

Phương Linh