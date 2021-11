Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và 26 thí sinh khác được gọi tên vào vòng tiếp theo của phần thi tài năng.

Ban tổ chức Miss World (Hoa hậu Thế giới) vừa công bố 27 thí sinh vào vòng bán kết phần thi tài năng. Theo đó, Đỗ Thị Hà của Việt Nam cùng các đại diện Nam Phi, Mỹ, Indonesia, Ấn Độ, Bắc Ai len, Gibraltar, Albania, Mông Cổ, Bulgaria, Jamaica, Ecuador, Scotland, Singapore, Cote D’Ivoire, Na Uy, Anh, Slovenia, Kenya, Botswana, Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uruguay, Tunisia, Mauritius cùng lọt vào bán kết.

Trong phần thi tài năng, Đỗ Thị Hà thể hiện tiết mục đánh đàn T'rưng với tác phẩm Cô gái vót chông (nhạc sĩ Hoàng Hiệp). Cô cũng được biên đạo bài múa trong bộ trang phục Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu cho màn Dances Of The World. Ngày 27/11, Đỗ Thị Hà sẽ tham gia phần thi Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu) sau khi đã thuyết trình xong phần dự án Nhân ái.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ở phần Head to Head Challenge, format gồm 2 câu hỏi, một liên quan đến phần giới thiệu bản thân gửi cho ban tổ chức. Câu thứ hai do 2 người dẫn chương trình là cựu Hoa hậu Thế giới 2018 - Vanessa Ponce hoặc Nam vương Thế giới 2019 - Jack Heslewood - đặt câu hỏi. Đỗ Thị Hà đã xem lại kỹ phần giới thiệu để nắm các vấn đề chia sẻ trong video giới thiệu để chuẩn bị cho phần thi này.

Phần thi Top Model (trình diễn thời trang) và Beach Beauty (người đẹp biển) hiện chưa diễn ra. Các thí sinh của cuộc thi năm nay khá thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường và giao lưu trên trang cá nhân. Họ thường dậy từ sớm để trang điểm, sửa soạn trang phục để có hình ảnh tươm tất ở các hoạt động trong ngày. Trên trang riêng của Đỗ Thị Hà, cô chia sẻ đoạn video vui nhộn tự làm bánh tránh trộn để ăn và bày tỏ nhớ quê hương Việt Nam.

Chuyên trang Missosology mới đây đưa ra dự đoán những ứng viên nổi bật ở Miss World. Theo đó, Đỗ Thị Hà nằm trong top 20 ứng viên cùng người đẹp Venezuela, Ấn Độ, Ba Lan, Puerto Rico, Nam Phi, Colombia, Philippines... Chung kết Miss World dự kiến được tổ chức vào 16/12.

Đỗ Thị Hà chơi đàn T'rưng ở Việt Nam:

