Theo các chuyên gia, điểm chuẩn đại học ở tất cả các khối xét tuyển năm 2021 sẽ tăng so với năm 2020 là điều thấy rõ.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, phân tích năm 2021 có khoảng 1 triệu thí sinh đăng ký thi THPT (năm 2020 có 900.000 thí sinh), trong đó khối tự nhiên có 343.564 thí sinh (năm 2020 có 296.158 thí sinh), như vậy số đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT đã tăng lên.

Các trường ĐH lớn đa số đều lấy điểm chuẩn từ 24 trở lên. Thống kê số thí sinh có điểm thi từ 8 trở lên ở các môn trong năm 2021 và 2020 sẽ thấy: Môn Toán có 253.772 đạt 8 điểm trở lên, so với năm 2020 là 252.780 thí sinh, như vậy mặt bằng thí sinh điểm cao tương đương năm ngoái.

Trong khi đó, môn Lý có 63.478 thí sinh đạt điểm 8 trở lên (năm 2020 có 68.720 thí sinh đạt mức điểm này), do đề thi Lý năm nay có nhiều câu hỏi khó hơn; Số thí sinh đạt điểm 8 trở lên ở môn Hoá là 86.627 (năm 2020 là 79.107).

Số điểm 8 trở lên ở môn Sinh tăng mạnh với 22.346, trong khi năm 2020 chỉ có 15.658 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tiếng Anh là môn thi có số thí sinh đạt điểm 8 trở lên tăng hơn 4 lần, với 208.716 thí sinh (năm 2020 là 48.845). Còn môn Văn không có145.866 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên (năm 2020 là 125.890).

Từ sự chênh lệch mức điểm từ 8 trở lên cùng với số chỉ tiêu xét tuyển điểm thi THPT còn ít vì nhiều trường xét học bạ và đánh giá năng lực, PGS.TS Đỗ Văn Dũng đưa ra dự đoán khối A00 (Toán, Lý, Hoá) sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm; khối A01 (Toán, Lý, Anh) sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm; Khối B00 (Toán, Hoá, Sinh) sẽ tăng từ 1 đến 1,5 điểm; Khối D00 (Toán, Văn, Anh) sẽ tăng 1,5 đến 2,5 điểm; Khối D07 (Toán, Hoá, Anh) sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm.

Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin truyền thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì thống kê, năm 2021 có 3,8 triệu nguyện vọng vào các trường ĐH, trong khi đó chỉ tiêu xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT cũng giảm.

Phân tích điểm thi tốt nghiệp các môn thi năm 2020 và 2021, ông Quán cho rằng so với năm 2020 thì từ điểm thi năm 2021 từ 24 điểm trở lên của khối A00 giảm khoảng 8.700 thí sinh; Khối A01 tăng khoảng 42.000 thí sinh; Khối B00 giảm khoảng 900 thí sinh; Khối D01 tăng khoảng 74.000 thí sinh; Khối C01 tăng khoảng 11.300 thí sinh

Từ phân tích này, ông Quán dự đoán đối với các trường lấy các tổ hợp cùng điểm chuẩn thì khối ngành IV (Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên) điểm chuẩn tăng không nhiều hoặc thậm chí không tăng. Nếu tăng, điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học sẽ tăng nhiều nhất từ 0,5 đến 1 điểm. Có khoảng hơn 30.000 thí sinh có điểm trên 24 điểm cùng các tổ hợp xét tuyển.

Khối ngành V (Toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công nghệ, chế biến, xây dựng, kiến trúc, nông lâm, thủy sản, thú y) điểm chuẩn tăng ít nhất từ 1 đến 2 điểm, trong đó đặc biệt nhóm ngành Công nghệ thông tin sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm do số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất.

Khối ngành VI (Khối ngành sức khỏe) điểm chuẩn không tăng hoặc tăng rất ít.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đồng ý với dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2021 sẽ cao hơn so với năm 2020 vì các lý do như đề thi dễ thở hơn năm trước cộng thêm việc nhiều trường đã điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT theo hướng giảm, thậm chí có trường đã tuyển gần như đủ chỉ tiêu thông qua các phương thức khác (như điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đánh giá năng lực…

Một ngành cùng xét khối A0 và A01, thí sinh có thiệt?

Năm nay điểm thi tiếng Anh rất cao. Môn tiếng Anh có 208.716 thí sinh đạt điểm từ 8, tăng hơn 4 lần so với năm 2020. PGS Đỗ Văn Dũng cho rằng, các trường cùng tuyển một ngành có hai khối A01 và A00 thì nên để điểm chuẩn khối A01 nên cao hơn A00 là 1 điểm. Còn với thí sinh, tránh tình trạng điểm cao vẫn rớt nếu đăng ký ít nguyện vọng vào các trường ĐH tốp trên.

PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho rằng do điểm thi môn tiếng Anh năm nay cao hơn nên điểm tổ hợp A01 có phần nhỉnh hơn A00. Vậy nên đối với các trường không phân biệt tổ hợp thì điểm chuẩn sẽ bị kéo lên do xét tuyển tổ hợp A01. Tuy nhiên, các ngành có điểm chuẩn 2020 rất cao do vậy khả năng tăng lên không nhiều hoặc tăng ít. Cụ thể, các ngành A01 (và A00 nếu không phân biệt tổ hợp) ở phổ điểm giữa 23-25 có thể tăng thêm 0,5 đến khoảng dưới 2,0. Nếu phân biệt rõ tổ hợp điểm, thì có thể điểm chuẩn A00 sẽ bị tụt do điểm môn tiếng Anh cao hơn.

Riêng khối B00, PGS.TS Bùi Hoài Thắng dự đoán điểm chuẩn sẽ hầu như ít biến động, thậm chí có thể hạ. Tuy nhiên do một số trường có thể có bộ tổ hợp rộng cho mỗi ngành, thậm chí B00 lẫn vào A00 nên có thể khó phân biệt tác động của B00.

Trong khi đó, ông Phùng Quán cho rằng, các thí sinh năm nay thi có điểm tiếng Anh điểm khá cao, đây cũng là thuận lợi trong việc xét tuyển so với các tổ hợp có môn tiếng Anh như A01, B08, D07.

Tuy nhiên không nên nói thiệt khi một ngành xét nhiều tổ hợp vì hiện nay các ngành học, môn học rất cần tiếng Anh.

