“Đuối” là tâm trạng của nhiều giáo viên dạy lớp 1 năm nay. Nhiều giáo viên dạy lớp 1 kể họ “vật lộn” với chương trình, với học sinh và đặc biệt lo lắng cho những em ở vùng cao, khó khăn.

Trên nhiều diễn đàn của phụ huynh, nhiều bậc cha mẹ so sánh về tiến độ cũng như chương trình của các bộ sách mới với nhau. Song, phần lớn cho hay cảm thấy vất vả khi học cùng con và nhận định chương trình khá nặng so với các con ở độ tuổi vừa bước vào lớp 1.

Chị Trần Thị Thanh Tân (Hà Nội) bày tỏ: “Mình đã thấy môn Tiếng Việt nặng. Nhưng nhìn sang nội dung các mẹ khác đưa ra khi con học bộ sách khác thì còn choáng hơn, bỗng thấy con mình còn đỡ. Như này liệu trẻ không học trước khi vào lớp 1 thì có thể theo được không?”

Một phụ huynh khác ở Quảng Ninh có con học lớp 1 nhận định: “Năm nay chương trình dạy nhanh quá, học chưa đầy 1 tháng, cô giáo đã giao bài tập về nhà và phụ huynh đọc cho con viết bài thấy dài thật sự”.

Chị Nguyễn Thu Hiền (Hà Nội) chia sẻ: “Chương trình thực sự quá nặng. Tối về các con không đọc trước vài lần thì hôm sau đến lớp chắc khỏi theo kịp cô dạy luôn”.

Còn chị Loan (một phụ huynh sống tại TP.HCM) cho hay: Mới học hết tuần 3, mà cô giáo cho về nhà tập viết câu dài “bé và chị đi chợ”. Đã vậy còn in nét đậm nét nhạt nữa. Thử hỏi nếu không học trước thì làm sao con tự viết được...

Theo chị Loan, con học được chữ nào là giáo viên sẽ cho ghép vào câu hết.

“Con mình phải đánh vật hơn 30 phút mới viết được 4 dòng “bé và chị đi chợ”. Chưa kể, tẩy xóa rách cả tập mới canh đúng ô li được. Chương trình học nay cứ như chạy đua vậy”.

Phụ huynh Đỗ Thu thì cho hay con mình đã viết câu và đoạn từ tuần thứ 2 rồi. “Sốc lắm nhưng giờ cũng quen dần rồi”

Nhiều phụ huynh cùng chung một nhận định, phải học sinh nào học chữ trước thì mới kịp viết được.

Chị Tố Quyên (Hà Nội) băn khoăn: “Bộ GD-ĐT thì nói không được dạy trước, không nên học tiền lớp 1 mà vào năm học cho các con học như này thì chắc phải là thần đồng hết”.

Ảnh minh họa

Giáo viên cũng kêu "đuối"

Thế nhưng không chỉ các phụ huynh cảm thấy vất vả mà ngay cả với các giáo viên cũng vậy.

Trong nhóm của các giáo viên lớp 1, giáo viên tiểu học trên mạng xã hội, không ít giáo viên bày tỏ sự lo lắng, mệt mỏi.

Bàn luận về bộ sách mà mình đang dạy, chị Nguyễn Yến, giáo viên một tỉnh miền núi phía Bắc chia sẻ “Chúng tôi dạy vùng có đồng bào dân tộc, học sinh vào lớp 1 nhưng không thuộc bảng chữ cái, không biết cách cầm bút, cầm phấn thì thử hỏi dạy làm sao. Trong khi đó chương trình lớp 1 mới bài đọc quá dài, chưa phù hợp với vùng cao, vùng có đồng bào dân tộc”.

Theo giáo viên này, nếu học sinh không học trước, viết trước sẽ rất khó khăn cho giáo viên khi dạy lớp 1.

Cùng cảm nhận nư chị Yến, chị Thu Trang thừa nhận để học được chương trình lớp 1 mới, học sinh cần được làm quen, biết cầm bút viết các chữ cái ở lớp mẫu giáo. “Nếu chương trình lớp 1 trước đây không quá nhiều chữ thì bài học về vần của học sinh lớp 1 giờ cực quá. 7 giờ sáng vào lớp, 9 giờ ra chơi nhưng chưa xong 2 tiết học vần. Thời gian cho học sinh đánh vần không đủ, khiến nhiều em đọc ngắc ngứ”- giáo viên này nêu.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Còn chị Lý Thanh Phong (có 9 năm dạy lớp 1) phân tích, với chương trình Tiếng Việt học sinh đọc được “cò” và “cỏ” nhưng không đọc được “có”, “cõ”, “cọ”. Chắc chắn học sinh vùng cao phải hết học kỳ I mới nói được mấy đồ vật và con vật tương ứng với âm. Môn Tiếng Việt đã khó, thì theo giáo viên này môn Toán cũng khá rối. “Cách so sánh số có 2 chữ số là số nào đứng trước số đó lớn hơn chứ không phải so sánh chục, đơn vị. Đây là khó khăn cho học sinh cùng cao. Muốn so sánh được chắc học sinh phải đếm từ 0 đến 100, nhưng đếm xong quên mất. Trong khi đó học hết lớp 1, không phải em nào cũng thuộc các bảng số”.

Một giáo viên khác nêu, sách giáo khoa mới kênh hình nhiều hơn kênh chữ. Nhiều hình nên học sinh chỉ giở sách xem tranh ảnh mà không chú ý vào nội dung bài.

“Học sinh khổ quá, học mà mặt các con cứ ngơ ngơ” - theo một giáo viên thì sách Toán dạy so sánh số từ 0 đến 10 như thế này thì học sinh “tịt” hết, học sinh không luyện tập thực hành gì cả. Còn môn Tiếng Việt hết học kỳ I đã hết phần vần. Học kỳ 2 bài đọc dài, yêu cầu học sinh viết câu trả lời.

Trong khi đó, một giáo viên khác chia sẻ: “trò khổ, cô cũng khổ và nhiều khi muốn phát điên”. Theo cô, mới vào tuần 4,5 nhưng bài đọc ứng dụng rất dài. Chương trình học kỳ II thì bài đọc dài như của học sinh lớp 2, lớp 3”.

Lê Huyền - Đông Hà

Bộ GD-ĐT: Nói chương trình SGK lớp 1 nặng là chưa đủ căn cứ Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho hay, hiện có một số phụ huynh chia sẻ trên một số diễn đàn, mạng xã hội cho rằng nội dung chương trình lớp 1 mới hơi nặng. Tuy nhiên, nhận định này chưa đủ căn cứ xác đáng.