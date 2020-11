Nguyễn Khánh An, thủ khoa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2020 từng trượt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý- cũng là môn học yêu thích nhất vào năm lớp 11.

Nguyễn Khánh An là cựu học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, An đạt 27,35 điểm theo tổ hợp khối A00, trong đó môn Toán 9,4, Vật lý 9,2 và Hoá 8,75. Cùng với điểm ưu tiên khu vực, Khánh An trúng tuyển nhóm ngành Công nghệ thông tin và IoT (Internet vạn vật) và trở thành thủ khoa của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2020.

Từng trượt học sinh giỏi

Là thủ khoa của Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM nhưng Khánh An không trúng tuyển bằng nguyện vọng 1. Nam sinh chỉ đăng ký xét tuyển duy nhất 1 ngành Công nghệ thông tin ở tất cả các trường.

Nam sinh đến từ Nghệ An kể, những năm THPT, cậu đặc biệt yêu thích môn Vật lý. Vì yêu thích, An đầu tư 4 tháng liên tục để ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm lớp 11 nhưng cuối cùng kết quả lại không được như ý muốn.

Nguyễn Khánh An, Thủ khoa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2020

Gác lại nỗi buồn, Khánh An không nản lòng vì biết rằng học sinh giỏi chỉ là một cuộc thi và quan trọng nhất là phải vào đại học. Ngoài học ở trường, An lên mạng mày mò tự học bổ sung các môn Toán, Hóa.

“Em tìm được một thầy giáo dạy phù hợp nên tiến bộ rất nhanh. Chính thầy đã khai sáng đầu óc cho em”- An kể.

Có sẵn nền tảng môn Vật lý, Khánh An đầu tư học các môn Toán, Hóa và nhận ra những môn này cũng thú vị chứ không nhàm chán như trước đây. Cậu thấy mình hứng thú với Toán và say mê phấn khích mỗi khi giải được một bài Toán khó. Khánh An nhận thấy mình phù hợp với những môn học đòi hỏi khả năng tư duy logic nên khi nhận ra vẻ đẹp của nó thì trót yêu.

Tân thủ khoa cho hay, bố mẹ trước đây là giáo viên nay đã nghỉ hưu, 3 chị gái đều tốt nghiệp đại học và đi làm. Là con trai út, Khánh An được gia đình chăm chút.

Gia đình muốn An học ngành kinh tế. Nhưng bản thân An thấy mình không có tư duy kinh doanh, khả năng giao tiếp hạn chế và khá hướng nội.

Ngành học yêu thích của An là ngành công nghệ thông tin. Mặc dù vậy, ban đầu cậu định nghe gia đình và chọn các ngành kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế. An nghĩ chỉ cần cố gắng học tốt, tập trung rèn luyện sẽ khắc phục các điểm yếu.

Khánh An nhớ lại, ngày làm hồ sơ đăng ký đại học từng rất đắn đo khi đặt bút đăng ký nguyện vọng. Cuối cùng An quyết chọn Công nghệ thông tin vì nhận ra điểm mấu chốt là sở thích bản thân.

“Em nghĩ sở thích sẽ giúp mình có động lực để học tập tốt và có thể phát triển cao nhất trong công việc sau này. Đó là lý do vì sao tất cả các nguyện vọng xét tuyển của em đều chọn Công nghệ thông tin” – nam sinh kể.

Thủ khoa bị... lạc đường

Ngày vào Sài Gòn nhập học, cuộc sống nơi "phồn hoa đô hội" khiến An bị choáng.

“Ban đầu em khá hoang mang. Dù chỗ ở gần, những ngày đầu tới trường và có dùng phần mềm hỗ trợ nhưng em cũng bị lạc đường mấy lần. Tới lớp toàn bạn chưa quen nên ngại ngùng- An kể.

Sau 3 tuần theo học, Khánh An cho hay đã bước đầu hòa nhập với cuộc sống ở Sài Gòn, quen bạn, quen đường...

Khánh An cũng chuyển tới ở chung cư cùng với người nhà và bạn bè. Tự nhận mình không biết nấu ăn, nam sinh bảo sau giờ cơm với các anh chị và bạn luôn nhận công việc rửa chén để chia sẻ việc nhà. An không còn rụt rè và nhút nhát như ngày đầu.

Nguyễn Khánh An cho biết trước mắt tập trung ngay vào việc học đại học, trong đó ưu tiên trước hết là môn tiếng Anh.

Cùng với học các môn học chính, An xác định đầu tư các kỹ năng cần thiết để hoàn thành chuẩn đầu theo yêu cầu của trường và giúp ích cho công việc sau này. Nam sinh chưa đặt mục tiêu dài hạn mà chỉ nói trước mắt sẽ phấn đấu học thật tốt.

Minh Anh