- Tự tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài khi chỉ mới 14 tuổi, giành 4 học bổng ngắn hạn trong 2 tháng nghỉ dịch tại nhà, Như Huyền có lẽ là điển hình của thế hệ Z năng động, tự tin và dám làm điều mình mong muốn.

Trong khi các bạn đồng trang lứa đang lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, Nguyễn Như Huyền (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) lại dành phần lớn thời gian cho dự án kinh doanh và các khoá học online về phát triển bản thân.

Với thành tích đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, Như Huyền đã nắm chắc trong tay một tấm vé vào đại học.

“Không đóng mình trước bất kỳ cơ hội nào”

Những ngày ở nhà nghỉ dịch, nữ sinh 17 tuổi vẫn “không chịu ngồi yên”. Ngoài giờ học online trên lớp, Huyền dành thời gian cho những thứ bản thân yêu. Em tự học tiếng Trung và đặt ra mục tiêu sẽ đạt HSK 4; tham gia vào một vài khóa học về Marketing.

“Khi còn có thể, em vẫn muốn thử mọi thứ”, Huyền nói.

Vốn là một cô bé năng động, từng giữ vai trò Phó Bí thư Ban Chấp hành Liên chi Đoàn trường, bảng thành tích và các hoạt động ngoại khoá của Như Huyền khiến nhiều người phải ghen tị. Nữ sinh sở hữu IELTS 8.5; điểm GPA những năm cấp 3 luôn đạt trên 9 phẩy.

Đúng như phương châm em vẫn thường hay nói: “Luôn nỗ lực để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào”, suốt 2 tháng nghỉ dịch, nữ sinh Chuyên Ngữ dành phần nhiều thời gian cho việc kiếm tìm và thử sức với các học bổng ngắn hạn.

Nhờ đó, trong khoảng thời gian chưa thể đến trường, Huyền đã tranh thủ “săn” được 4 suất học bổng ngắn hạn gồm: Học bổng trại hè Gakko tại Mỹ (75%/$5000), học bổng ASEAN Development Scholarship tại hội nghị Youth4SDG tại Bangkok, Thái Lan; Chương trình Asia Pacific Future Leader Conference tại Manila; Financial aid cho 5 khóa học trên Coursera.

Nữ sinh Chuyên Ngữ từng qua 7 quốc gia, giành 4 học bổng trong kỳ nghỉ dịch

Yêu thích các hoạt động quốc tế, Huyền cho rằng những chuyến đi sẽ giúp em “thấu hiểu bản thân và khiến mình trưởng thành hơn”.

Vì thế, trong hơn 4 năm, Huyền đã tự tìm kiếm các cơ hội khác nhau để được đặt chân tới 7 quốc gia trên thế giới. Trong đó, chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài được Huyền thực hiện vào năm lớp 8, khi em tham gia vào một chương trình học về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

“Đây là một trong số rất ít chương trình em tìm được khi ấy dành cho độ tuổi học sinh cấp 2. May mắn, em đã không bỏ lỡ cơ hội đó”, Huyền nói.

Lần đầu sang nước ngoài còn nhiều bỡ ngỡ, Huyền đã bị đi lạc khi đang cùng các bạn tham quan thủ đô Seoul.

Không biết tiếng Hàn, cô bé 14 tuổi khi ấy cứ “lên bừa” các tàu điện ngầm. Cuối cùng, Huyền đã lạc sang một tỉnh khác. Em phải dùng hết khả năng giao tiếp bằng... ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với cảnh sát địa phương. Rất may mắn, đêm hôm đó Huyền đã kịp về tới khách sạn và ngày hôm sau vẫn có thể tiếp tục tham gia chương trình.

Chuyến đi này đã dạy cho Huyền rất nhiều điều và khiến em cảm thấy “thực sự trưởng thành hơn”.

Huyền cũng thầm biết ơn bố mẹ - những người đã dạy cho em sự tự lập ngay từ khi còn rất sớm. Vốn là những người làm trong ngành công an, một phần do đặc thù công việc khi bố thường xuyên phải đi phá án đêm, mẹ cũng phải đi trực, thời gian Huyền ở nhờ nhà hàng xóm còn nhiều hơn ở nhà.

Nhưng cả hai bố mẹ đều thống nhất phương châm “không can thiệp hay ép buộc con làm điều gì”. Vì thế, ngay từ bé, những trường Huyền muốn thi vào, những học bổng mà em “apply”, những công việc hay mô hình kinh doanh mà em muốn thử, bố mẹ đều để Huyền tự do khám phá.

“Thế nhưng, bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ, em đều có thể tìm đến bố mẹ. Em nghĩ chính sự giáo dục tính tự lập từ sớm và sau này là việc “thả” con ra thay vì bao bọc đã giúp cho em trưởng thành hơn rất nhiều. Đến giờ, em trai của em đang học lớp 7 cũng rất tự lập”, Huyền nói.

Bí quyết gặp “trùm” Shark Tank Mỹ

Yêu thích kinh doanh, ngay từ khi còn học tiểu học, Huyền đã bắt tay vào làm một vài dự án nhỏ như viết giấy khen thuê, nhập vòng tay để bán lại cho các bạn trong lớp,...

Đến năm lớp 11, Huyền bắt đầu triển khai mô hình cung cấp tài liệu ôn thi và tư vấn phương pháp học với hơn 1.000 khách hàng đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước.

“Ngay từ bé em chưa bao giờ thích đi học thêm. Em muốn tự học ở nhà theo phương pháp, tốc độ mà mình cảm thấy phù hợp. Do đó, em mong muốn được chia sẻ những giá trị, phương pháp học hay chiến thuật làm bài thi mà em đúc rút được để truyền lại cho các em khoá dưới. Những tài liệu do em tự viết hoặc tìm kiếm được, đến nay đã cập nhật 3 lần”.

Huyền dự định sẽ duy trì mô hình này đến hết lớp 12, sau đó sẽ bắt đầu những kế hoạch “dài hơi hơn”.

Nữ sinh cho rằng, bản thân đã học được rất nhiều từ những người bạn quốc tế em được gặp trong mỗi chuyến đi.

“Các bạn luôn làm chủ được chính mình ngay từ khi còn ít tuổi. Những người bạn em quen từ khi còn học cấp 2 đã thử nghiệm rất nhiều mô hình để có thể tự kiếm tiền tiêu vặt. Đến năm cấp 3, gần như các bạn đã độc lập về tài chính, dường như chỉ ở chung nhà chứ không còn phụ thuộc vào tiền bạc của bố mẹ nữa.

Ngoài ra, bạn ấy cũng chủ động tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm ra định hướng chính xác nhất cho tương lai. Em nghĩ đó là điều rất đáng để mình học hỏi”.

10X đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với thần tượng của mình từ khi còn học lớp 7 là ông Daymond John, nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình Shark Tank Mỹ.

Sẵn sàng trải nghiệm những điều mới, tháng 10 năm ngoái, khi đang theo học một chương trình ngắn hạn về phát triển bản thân và quản lý tài chính cá nhân tại Singapore, Huyền đã có cơ hội nhận được lời mời làm MC kiêm biên dịch viên cho chương trình Master of Investment 4.0 về chủ đề đầu tư bất động sản, được tổ chức bởi tập đoàn Big Invest Group.

10X đã được gặp gỡ và trò chuyện với thần tượng của mình từ khi còn học lớp 7 là ông Daymond John, nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình Shark Tank Mỹ.

Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng may mắn này không phải tự nhiên mà có. “May mắn là khi có một cơ hội nào đó đến và mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội ấy”.

Vì thế nữ sinh cho rằng, những gì mình làm được một phần do may mắn, nhưng một phần cũng là do nỗ lực của bản thân để hoàn thiện mình và nắm bắt những cơ hội xung quanh.

Huyền cho biết bản thân vẫn mong muốn trải nghiệm nhiều thứ tại môi trường Việt Nam, do đó em chưa có ý định đi du học ở bậc đại học. Thay vào đó, nữ sinh đang “apply” học bổng vào ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của một trường đại học quốc tế tại Hà Nội.

“Nếu bản thân mình đã có hồ sơ đủ tốt thì bất kỳ lúc nào cũng có thể sẵn sàng lên đường du học chứ không nhất thiết phải lập tức đi ngay. Em có một sự tò mò về rất nhiều thứ khác nhau. Do đó, em cảm thấy mình cần phải cố gắng trải nghiệm thật nhiều trước khi gắn bản thân vào một con đường cố định nào đó”, Như Huyền bộc bạch.

Thúy Nga