Học sinh THCS, THPT sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9; Học sinh tiểu học bắt đầu năm học mới ngày 8/9.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2021-2022.

Phương án bắt đầu năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:



Giáo dục Trung học (THCS và THPT, kể cả giáo dục thường xuyên): Từ ngày 1 đến 5/9/2021 tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức.

Từ ngày 6/9 sẽ giảng dạy chương trình năm học mới.

Giáo dục Tiểu học, từ ngày 8 -19/9: Tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20/9 bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới.



Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phương án tổ chức dạy và học chương trình năm học mới trên internet đến hết học kỳ I, nhất là với các khối lớp 1, lớp 2, đầu cấp và cuối cấp…

Chiều 19/8, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hiện dịch Covid-19 tại TP.HCM tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn thành phố có 249 trường đang sử dụng làm nơi cách ly, 453 trường hỗ trợ hoạt động xét nghiệm, chích ngừa; có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1.

Công tác chuẩn bị năm học mới còn rất nhiều khó khăn. Nhiều trường học được trưng dụng cho công tác phòng, chống dịch, nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trường lớp bị tạm ngưng. Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, công tác tuyển dụng giáo viên đều bị chậm hơn so với dự kiến..

Trong tình hình hiện nay, năm học mới tại TP.HCM không thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp. Các cơ sở giáo dục, khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, phải mất ít nhất 2 tuần để sửa chữa, cải tạo cho phù hợp. Ngành giáo dục thành phố đã dự kiến và xây dựng các phương án để tựu trường, khai giảng trực tuyến, học sinh sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trên internet, chỉ đạo các nhà trường xây dựng các bài giảng trên internet cho cả học kỳ I. Vì vậy, nếu bắt đầu năm học sớm sẽ tránh được việc dồn ép tiến độ cuối năm học để đảm bảo các kỳ thi cuối cấp, nhất là kỳ thi THPT năm 2022.

Riêng bậc học mầm non, do đặc thù phải dạy - học trực tiếp (giữ, giáo dục và chăm sóc trẻ), có thể bắt đầu và kết thúc năm học với thời gian riêng, chậm hơn bậc học phổ thông. Trong thời gian chưa thể bắt đầu đi học, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho giáo viên xây dựng các đoạn phim ngắn hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi, giáo dục kĩ năng với sự tham gia, phối hợp của phụ huynh.

Khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, ngành GD-ĐT sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho trẻ đến trường, tranh thủ cho khối lớp 1, 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp để học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại. Trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, thành phố sẽ tính toán tham mưu sử dụng các tuần dự trữ, kéo dài thêm năm học, nhất là cho các lớp 1, 2 và đầu cấp để đảm bảo chương trình và kết quả học tập.

