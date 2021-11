Khi các hoạt động giáo dục còn bị hạn chế, một buổi lễ trao thưởng trực tuyến đặc biệt cho hàng nghìn học sinh với quy mô toàn quốc đã diễn ra theo một cách ấn tượng, nhưng vẫn bảo đảm an toàn chống dịch Covid-19.

Hệ thống sân khấu 3D ấn tượng

Ngày 7/11, Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) ra mắt mô hình sự kiện trực tuyến thực tế ảo (virtual event) đầu tiên trên hệ thống. Không chỉ đánh dấu bước nhảy vọt từ offline sang online, VUS còn kiến tạo một không gian sự kiện khác biệt so với những nền tảng trực tuyến quen thuộc trên thị trường hiện nay.

Lễ phát chứng chỉ Cambridge trực tuyến (The Virtual Certificate Award Ceremony 2021) diễn ra trên nền sân khấu hoành tráng, trang trọng với góp mặt của 2.494 học viên trong “bảng vàng” của cuộc thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cùng phụ huynh và giáo viên. Hệ thống sân khấu thiết kế dưới dạng 3D mô phỏng không gian tương lai nhưng vẫn mang đến trải nghiệm tương tác trong thời gian thực.

Xuyên suốt chương trình, người tham gia được hòa mình vào một buổi trình diễn công nghệ. Không chỉ dừng lại ở một “đại tiệc âm thanh, ánh sáng” và sân khấu thực tế ảo sống động, buổi lễ còn gây ấn tượng với những kỹ thuật sân khấu vượt xa thực tế, trong đó phải kể đến đồ hoạ ba chiều và âm thanh tương tác. Khó có thể nhận ra rằng, MC, đại diện học vụ của VUS và từng diễn viên diễn văn nghệ trên sân khấu đang cách xa nhau về mặt địa lý.

Bước đột phá này cho thấy tầm nhìn của một đơn vị giáo dục Anh ngữ và ngoại khóa bắt đầu từ việc thích ứng giờ đã trở thành cái tên nắm bắt xu hướng Ed-Tech (Education Technology) tại Việt Nam.

Lễ phát chứng chỉ Cambridge là hoạt động thường niên nhằm vinh danh quá trình cố gắng, đồng thời tạo động lực để học viên tiến bước đến những thành tựu học vấn trong tương lai. VUS là đơn vị khảo thí của Cambridge để tổ chức các kỳ thi Cambridge quốc tế. Trong năm 2021, hệ thống được tổ chức Cambridge Assessment English công nhận là trung tâm luyện thi chứng chỉ quốc tế Cambridge hạng mức vàng.

Cũng trong năm nay, có thêm 6.323 học viên thuộc hệ thống nhận chứng chỉ Cambridge cho các cấp độ Starters, Movers, Flyers; bao gồm 2.494 học viên xuất sắc đạt được số điểm tuyệt đối 15/15 khiên. Theo đó, trung tâm tiếp tục giữ vững kết quả xuất sắc là Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Quốc tế nhiều bậc nhất - 153.561 em với các chứng chỉ Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS.

Kết quả chứng minh khả năng nắm bắt kiến thức vững chắc của học viên sau các khóa đào tạo; từ đó, đặt nền móng cho các em trên hành trình hội nhập cùng nền giáo dục thế giới. Không những thế, sự kiện vinh danh này còn cho thấy tiềm năng bứt phá giới hạn của một thế hệ học viên tài năng, vượt lên khó khăn mùa dịch và giữ vững niềm say mê học tập.

Đơn vị giáo dục tiên phong “bật chế độ online”

Nhằm cung cấp giải pháp giáo dục không gián đoạn trong mọi tình huống cho 70.000 học viên trong hệ thống, VUS đã liên tục giới thiệu các chương trình đáp ứng với nhu cầu người học như italk Max/Pro, English Hub, Speaking Booster, Grammar Express…

Hiện nay, hệ thống tiếp tục đồng hành cùng những đối tác chiến lược hàng đầu quốc tế như Oxford University Press, Macmillan, Cambridge, National Geographic Learning, British Council, The City University of New York (CUNY)... nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế.

“VUS đã và đang tăng tốc đầu tư vào công nghệ thông qua việc xây dựng cổng thông tin tích hợp của hệ thống E-Center và đưa vào ứng dụng AI. Trung tâm cũng sử dụng hàng loạt phần mềm hỗ trợ học tập, công cụ tăng tương tác, sách bài tập trực tuyến ảo (virtual workbook) cho học viên thiếu niên cùng các nền tảng đánh giá học lực để nâng cao chất lượng dạy và học. Trên tất cả, VUS không chỉ mang đến một khóa học, mà hướng đến trải nghiệm học tập tân tiến nhất”, thầy Steven Happel - quản lý học vụ cấp cao VUS chia sẻ.

Đồng thời, hệ thống cũng liên tục tổ chức chuỗi hội thảo Anh ngữ trực tuyến miễn phí: English For Everyone, Master Ielts in 5 days... bổ ích cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, minigame để xây dựng một không gian học tập “không biên giới” ngay tại nhà cho tất cả học viên.

Những nỗ lực và chất lượng của VUS đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, chứng nhận danh giá cả trong và ngoài nước. Mới đây, VUS tiếp tục được tổ chức kiểm định độc lập NEAS chứng nhận về tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế cho 43 trung tâm trên toàn quốc năm 2021.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám đốc VUS chia sẻ: “Tối ưu hóa trải nghiệm dạy và học trực tuyến cho giáo viên, học viên nhờ các đổi mới công nghệ là định hướng chiến lược của VUS. Chúng tôi đã và sẽ đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số trong giáo dục để khai phá những tiềm năng vô hạn của xu hướng EdTech, từ đó xây dựng các chương trình Anh ngữ trực tuyến một cách bài bản với chất lượng giảng dạy quốc tế và đảm bảo đầu ra đáp ứng các bằng cấp quốc tế cho các em học viên của mình".

Bà Quỳnh cũng cho biết, trong bối cảnh bình thường mới hiện nay, trung tâm đang cấp tốc chuẩn bị các kịch bản để sẵn sàng đón học viên trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Hệ thống 43 cơ sở tại VUS đều được đảm bảo về cơ sở vật chất với quy trình chống dịch Covid-19.

Tất cả cơ sở trên hệ thống đều được khử trùng kỹ lưỡng

Ngọc Minh