Toàn bộ các trường phổ thông và mầm non Singapore đã mở cửa trở lại kể từ ngày 23/3. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên trường học mở cửa, một giáo viên mầm non được xác định dương tính với Covid-19.

Cơ quan Phát triển mầm non (ECDA) đã yêu cầu trung tâm mầm non ở Bedok North đóng cửa cho đến ngày 7/4 sau khi một giáo viên kiểm tra dương tính với Covid-19 vào ngày 23/3 và một số nhân viên khác cũng cho biết mình cảm thấy không khỏe. Đây cũng là ngày đầu tiên các trường học và trung tâm mầm non của Singapore mở cửa trở lại.

Bộ Y tế Singapore vẫn đang tích cực truy tìm những người có trong danh sách tiếp xúc với giáo viên nói trên nhằm ngăn chặn sự lây lan có thể xảy ra trong cộng đồng. Trung tâm này cũng đã được khử trùng trong ngày 24/3.

Cô giáo Singapore nhiễm Covid-19 trong ngày mở cửa trường trở lại

Giáo viên mầm non này đã tới trường làm việc vào thứ Tư tuần trước khi tình trạng sức khỏe vẫn tốt. Sau đó, cô đã nghỉ phép và hai ngày sau bắt đầu có triệu chứng của Covid-19.

Theo Giám đốc Cơ quan Phát triển mầm non (ECDA) Jamie Ang, do giáo viên này tới trường hai ngày trước khi phát bệnh nên dựa trên những dữ liệu đã có, trung tâm này không đóng cửa 14 ngày. Hiện trung tâm vẫn đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe của nhân viên và học sinh.

Phụ huynh gửi con tại trung tâm hiện cũng đã được thông báo qua điện thoại về trường hợp này và được khuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của con.

Giám đốc quản lý giáo dục mầm non PCF, bà Marini Khamis cũng cho biết, giáo viên này không tham gia hoạt động giảng dạy khi tới trường vào thứ Tư tuần trước và cũng đã qua các bước kiểm tra y tế trước khi vào trung tâm.

Bà Marini Khamis thông tin thêm: “Chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa do ECDA vạch ra và sẵn sàng tăng cường các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết”.

Các biện pháp phòng ngừa bao gồm kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt ba lần một ngày, thường xuyên dọn dẹp và tiệt trùng các bề mặt, đồ chơi và đồ dùng chung cũng như rửa tay thường xuyên.

Bà Marini Khamis khẳng định: “Chúng tôi cũng đã dừng mọi hoạt động không cần thiết tại trung tâm trong giai đoạn này để giảm rủi ro lây lan từ cộng đồng. Các hoạt động lớn theo nhóm và các chuyến tham quan cũng được hủy bỏ nhằm giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm của nhân viên và học sinh mầm non khi tiếp xúc đám đông”.

Trong khi đó, hai trường quốc tế ở Singapore cũng đã chuyển sang dạy học trực tuyến sau khi 6 phụ huynh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cụ thể, đó là 3 phụ huynh của Trường Singapore Mỹ (SAS) và 3 phụ huynh của Thế giới Liên kết Đông Nam Á (UWCSEA).

Sức khỏe của các phụ huynh hiện đã ổn định. Cả 6 trường hợp trên đều không đến thăm trường trong thời gian qua. Các thành viên trong gia đình họ cũng đã tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm.

Đến nay, không học sinh hay nhân viên nào của cả hai trường nhiễm Covid-19.

Trường Giang (Theo The Straits Times)