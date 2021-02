"Tôi có tát nhẹ H. vài cái ở dưới tai, không có chuyện tát 15 cái vào mặt H. chứ đừng nói là tát 18 em nữa" - thầy giáo Nguyễn Chính Bình - người vừa chịu hình thức kỉ luật cảnh cáo vì đánh học sinh trần tình.

Trước việc bị tố cáo tát học sinh N.Q.H 15 cái vào mặt và 18 em khác trong lớp vì không thuộc bài cũ, ngày 21/2, trao đổi với VietNamnNet, thầy Nguyễn Chính Bình, giáo viên môn Hoá học, Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết vụ việc đã xảy ra gần 2 tháng, bản thân thầy cũng đã bị kỷ luật và không có ý kiến gì.

Tuy nhiên, theo thầy Bình, gia đình học sinh N.Q.H tiếp tục gửi đơn thư khơi lại vụ việc với một số nội dung “không đúng”.

Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp, nơi xảy ra sự việc

Thầy Bình kể lại, sự việc xảy ra vào tiết 3, ngày thứ 5 - 31/12/2020 tại lớp 9A3 - Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp. Do còn một số học sinh chưa có điểm nên thầy phải gọi lên để kiểm tra. Ban đầu, thầy Bình gọi 4 bạn khác, không gọi H.

"Tuy nhiên, khi đó H. ngồi dưới nói leo nên tôi xuống kiểm tra vở ghi và vở bài tập thì H. đều không có.

Tiếp đến, tôi yêu cầu H. lên bảng kiểm tra bài cũ. Tuy nhiên, khi gọi lên thì H. tỏ thái độ vùng vằng".

Cũng theo thầy giáo này, sau đó thầy có véo tai H.

"Nhưng vì trò mặc áo có mũ và cố tình lách nên tôi không véo được, trong lúc mất bình tĩnh đã đã tát một cái vào tai học trò H. qua áo mũ" - thầy Bình nói.

Thầy giáo này cho biết đầu tháng 1/2021, gia đình phụ huynh em H. đã gửi đơn lên cơ quan công an huyện để tố cáo sự việc.

Sau đó cơ quan chức năng có đến làm việc và xác minh. Bản thân thầy rất hợp tác và đáp ứng yêu cầu của gia đình là đưa em H. đi khám, khám nghiệm pháp y vào ngày 6/1/2021. Theo thầy, kết quả cho thấy em H. không bị ảnh hưởng gì.

Sau đó, gia đình có nguyện vọng cho H. được chụp cộng hưởng từ, đại diện cơ quan công an và nhà trường đưa cháu qua Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chụp và cũng cho kết quả tương tự.

Kết quả giám định pháp y gửi cho cơ quan công an huyện Quỳ Hợp cho thấy: Tỉ lệ thương tật là 0%. Cơ quan công an huyện đã chuyển hồ sơ về công an thị trấn xử lý hành chính.

Ngoài ra, thầy Bình cũng khẳng định: "Không có chuyện tôi tát em H. 15 cái. Trong đơn thư mà phụ huynh gửi cơ quan chức năng và nhà trường cũng không nói tát bao nhiêu cái". Đồng thời, phủ nhận thông tin tát 18 học sinh khác cùng lớp.

"Tôi cũng đã nhiều lần đến gia đình để thăm hỏi, động viên H. và nói chuyện với phụ huynh. Tôi cũng đã chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc rồi" - thầy Bình nói.

Được biết, thầy Bình đã công tác 15 năm, đạt được nhiều thành tích như: Đạt 3 chu kỳ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh liên tiếp; Là giáo viên hạng I; Được tặng 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao; Có 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm 2011.

Trước đó, ngày 20/2, UBND huyện Quỳ Hợp đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với thầy Bình vì có hành vi đánh học sinh. Đồng thời, điều động giáo viên này đến công tác tại Trường THCS Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thùy Linh (phụ huynh em N.Q.H., học sinh lớp 9A3, Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp): Ngày 30/12/2020, vào tiết học môn Hóa do thầy Bình giảng dạy, vì học sinh không thuộc bài nên thầy Bình đã vung tay tát liên tiếp 15 cái vào mặt em H. Mặc dù bị choáng váng, xây xẩm mặt mày nhưng em H. vẫn im lặng chịu đựng. Tiếp đó, ngày 31/12, vào tiết thứ 2 môn Hóa, thầy gọi em H. lên kiểm tra, yêu cầu trả lời bài vừa giảng, vì chưa hiểu bài nên H. không trả lời được. Lúc đó, thầy Bình dùng tay tát thẳng vào mặt em H. 1 cái. Ngoài ra, còn có thông tin, 18 học sinh khác trong lớp chưa hiểu bài cũng bị thầy đánh. Trong đơn gửi cơ quan chức năng, bà Linh cho biết, sau khi bị thầy đánh, em H. hoảng loạn, suy sụp tinh thần, tâm lý không ổn định, bị ù tai, chóng mặt, không dám đi học vì sợ thầy đánh tiếp.

Phương Chi