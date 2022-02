Do số ca mắc Covid -19 tăng mạnh, TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP Lào Cai, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk)... đã cho học sinh dừng học trực tiếp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với số ca mắc trong học sinh và giáo viên tăng cao, sáng nay 20/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6.

Trước đó, hôm qua, UBND Vĩnh Phúc cho các trường mầm non tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh học sinh, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động, sản xuất.

Tuy nhiên các trường Tiểu học, THCS chuyển trạng thái sang học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới của. Các huyện, thành phố sẽ quyết định linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế, GD-ĐT rà soát, đánh giá mức độ lây lan dịch bệnh trong trường học để quyết định hình thức tổ chức dạy học đảm bảo an toàn cho học sinh và phù hợp nguyện vọng của phụ huynh.

Cùng ngày, Lào Cai cho tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai kể từ ngày 19/2 đến khi có thông báo mới.

Tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai, triển khai hình thức dạy học trực tuyến cùng với các biện pháp khác để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

Hà Nội cho phép tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ 1 đến 6 thuộc 12 quận nội thành. Thành phố giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường. Ngày hôm qua, 19/2, Hà Nội ghi nhận thêm 4.869 ca Covid-19.

Ghi nhận của PV cho thấy, một số trường THCS dân lập, tư thục ở nội thành Hà Nội cũng quyết định cho học sinh lớp 7, 8, 9 tiếp tục học trực tuyến từ tuần sau.

Trong khi đó, dù số ca mắc Covid-19 tăng mạnh nhưng một số địa phương ở phía Bắc vẫn cầm cự học trực tiếp và dạy song song trực tuyến.

Quảng Ninh tiếp tục dạy học trực tiếp với phương châm: “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Ngày 19/2, Quảng Ninh ghi nhận thêm 1.990 ca mắc Covid-19.



TP Hải Phòng cũng duy trì học trực tiếp và trực tuyến kể từ sau Tết nguyên đán. 100% trường mầm non, tiểu học đã mở cửa từ ngày 14/2; còn từ ngày 7/2 thì 100% triển khai học trực tiếp. Dù vậy, Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp chưa cao (ngày 17/2, bình quân toàn thành phố là trên 30%).

Theo Sở GD-ĐT, nguyên nhân do số ca nhiễm Covid-19 trong học sinh, giáo viên, nhân viên các trường học tăng cao; phụ huynh còn lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, thậm chí phản đối việc tổ chức dạy học trực tiếp. Địa phương này cho đến nay đã ghi nhận hơn 20.000 giáo viên và học sinh mắc Covid-19.

Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo đã ban hành và lưu ý cần hiểu và thực hiện đúng chủ trương “trường học mở cửa sẵn sàng”; việc đưa học sinh trở lại học trực tiếp cần lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, tuyệt đối không máy móc, áp đặt, bắt buộc học sinh tới trường bằng bất cứ hình thức nào.

Bên cạnh đó, không được tùy tiện đặt ra những quy định, thủ tục, cam kết, giấy tờ gây khó khăn, phiền phức đối với phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên - đặc biệt trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tỉnh Nghệ An vẫn duy trì việc học trực tiếp trừ 1 số địa bàn trong tỉnh đã cho bậc tiểu học và lớp 6 sang học trực tuyến do số ca mắc Covid-19 tăng cao. Gần đây mỗi ngày Nghệ An có trên 1.000 ca mắc Covid-19. Riêng ngày 19/2 số ca mắc Covid-19 mới ở Nghệ An là 1.360 ca.



