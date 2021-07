Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, VietNamNet đã phân tích điểm trung bình khối C của các tỉnh, thành trên cả nước. An Giang là địa phương có điểm trung bình khối C cao nhất với 21,23 điểm.

Theo kết quả phân tích điểm trung bình khối C của các tỉnh thành trên cả nước, An Giang là địa phương dẫn đầu về điểm trung bình tổ hợp Văn, Sử, Địa với 20,19 điểm. Xếp sau đó là Bình Dương với 20,01 điểm. Nam Định đứng thứ 3 về điểm trung bình khối C với 20 điểm.

Đây cũng là 3 địa phương duy nhất có điểm trung bình khối C trên 20.

Trong top 15 này còn có tên các tỉnh như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Bạc Liêu, Hà Tĩnh,...

Đây cũng là khối có điểm trung bình thấp nhất trong các khối thi truyền thống.

Trong khi đó, Hà Giang, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa là những tỉnh có điểm trung bình khối C thấp nhất cả nước, theo phân tích dữ liệu điểm thi.

Các tỉnh này đều có điểm trung bình khối C dưới 17 điểm.

Phổ điểm thi khối C của cả nước năm 2021

Xuân Tiến - Thúy Nga

