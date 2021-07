Ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học các năm trên Báo VietNamNet để tìm trường phù hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Từ 0h ngày 26/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 của các tỉnh, thành trên cả nước. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình tại VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tra-cuu-diem-thi-thpt/.

Sau khi truy cập vào trang tra cứu điểm thi của VietNamNet, thí sinh nhập Số báo danh của mình để xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của tất cả các môn đã dự thi.

VietNamNet cũng cập nhật đầy đủ điểm chuẩn của các trường đại học qua các năm để thí sinh có thể tham khảo, xem xét, điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

Tại trang tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng của VietNamNet, thí sinh có thể chọn trường và năm mình muốn tra cứu điểm chuẩn, sau đó ấn Tìm kiếm.

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, VietNamNet cũng đưa ra biểu đồ so sánh điểm chuẩn ngành theo năm của từng trường. Nhờ đó, thí sinh có thể theo dõi biến động điểm chuẩn ngành mình mong muốn học trong những năm vừa qua.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra từ 5 - 8/8.

Bộ GD-ĐT cho biết, đối tượng dự thi đợt 2 gồm thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1; hoặc thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác.

Các đối tượng này được dự thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi ở đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy chế thi; chỉ dự thi những bài/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu các bài/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Thúy Nga