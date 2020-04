Từ 1/4 đến nay, lượng khách đi máy bay chỉ bằng 1-2% so với trước khi có dịch Covid-19. Các hãng bay, DN quản lý bay, cảng hàng không,... thiệt hại nhiều ngàn tỷ đồng, do đó Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị những giải pháp hỗ trợ cấp bách.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hãng hàng không Việt Nam gần như đã dừng khai thác toàn bộ các đường bay quốc tế và nội địa, chỉ khai thác một số chuyến bay để vận chuyển khách từ Việt Nam đi quốc tế, các chuyến bay chở hàng hóa và 3 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với tần suất tối thiểu.

Kể từ ngày 1/4, lượng hành khách vận chuyển hàng không chỉ bằng 1-2% so với thời điểm trước khi có dịch theo Bộ GTVT. Hầu hết đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam đang phải đậu tại các cảng, không được đưa vào khai thác.

Trong số các DN, Vietnam Airlines VNA là một trong những doanh nghiệp có vốn Nhà nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa Covid-19. 3 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của VNA ước đạt 19.212 tỷ đồng, giảm 6.712 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, lỗ 2.383 tỷ đồng.

Máy bay nằm la liệt tại các cảng hàng không chờ qua "bão" Covid-19

Còn tổng doanh thu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong quý I/2020 ước đạt 4.064 tỷ đồng, giảm 832 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận ước đạt 1.857 tỷ đồng, giảm 586 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến cả năm 2020, doanh thu của ACV đạt 11.339 tỷ đồng, giảm 10.230 tỷ đồng so với kế hoạch 2020; lợi nhuận đạt 1.476 tỷ đồng, giảm 9.335 tỷ đồng so với kế hoạch 2020.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, sản lượng điều hành bay dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng đồng nghĩa với tổng thu tiền điều hành bay năm 2020 sẽ giảm tương ứng.

Chẳng hạn, tính riêng trong tháng 2/2020, tổng sản lượng điều hành bay qua giảm gần 14.600 chuyến, tương đương giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điều hành bay đi, đến (chuyến bay quốc tế) giảm gần 3.415 chuyến, tương đương giảm 27%.

Trong tháng 3-4, các hãng hàng không tiếp tục cắt giảm hàng loạt chuyến bay đi/đến, sản lượng điều hành bay dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh, đồng nghĩa với tổng thu tiền điều hành bay năm 2020 sẽ giảm tương ứng.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các Bộ ngành, địa phương ngày 10/4, Bộ GTVT đưa ra một loạt kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không. Các kiến nghị về cơ bản giống với đề xuất Bộ đưa vào tháng 3, nhưng thời gian hỗ trợ cho các DN được điều chỉnh kéo dài hơn.

Cụ thể, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các DN hàng không được giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản thuế (thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không) cho toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ ngày 23/1-31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng công bố hết dịch.

Với các hãng hàng không Việt Nam, Bộ đề xuất miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 23/1 đến 31/12/2020. Trường hợp cân đối ngân sách gặp khó khăn thực hiện chính sách giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Ngoài ra, áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa. Thời gian áp dụng dự kiến từ 1/3 đến hết ngày 31/8 và có thể điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Bộ GTVT cũng mong muốn Chính phủ cho phép áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá từ 1/3 đến 31/12/2020, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giảm giá cho các hãng bay.

Đồng thời, xem xét kiến nghị khác của các hãng hàng không Việt Nam về việc hỗ trợ tín dụng, lãi suất ngân hàng, thời hạn thanh toán.

Trước đó, Bộ GTVT cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không, như không áp dụng việc tính slot lịch sử trong việc phân bổ slot cho các hãng bay; tạo điều kiện để các hãng vận chuyển hàng hóa bằng tàu bay chở khách; quản lý giám sát vận tải hàng không trên cơ sở trực tuyến; cho phép kết hợp vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay đến Việt Nam.

