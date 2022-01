Nam A Bank nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín về công nghệ như “Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021” (Best New Digital Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business tổ chức, “Chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards 2019”, “Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Banking Technology implementation Vietnam 2021 do Tạp chí Global Banking & Finance bình chọn…