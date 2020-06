Cuối tháng 6, lãi suất tiền gửi ở nhiều ngân hàng giảm nhẹ. Song một số ngân hàng vẫn neo lãi suất tiết kiệm ở mức cao với số tiền lớn. Điển hình, SHB đưa mức 9,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi trên 500 tỷ đồng.

Gửi tiền nhiều hưởng lãi cao

Theo biểu lãi suất của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước vào ngày 22/6, lãi suất huy động các kỳ hạn của các ngân hàng đều đã hạ. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn dài với số tiền gửi lớn tại một số ngân hàng hiện vẫn neo ở mức cao.



Trong đó, SHB là ngân hàng đang có lãi suất tiền gửi cao nhất trong hệ thống. Theo đó, nhà băng này đang áp dụng mức lãi suất 9,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đi kèm với điều kiện là số tiền gửi phải từ 500 tỷ đồng trở lên. Mức lãi suất cao này được duy trì từ ngày 13/5 cho đến nay. Cùng điều kiện số tiền gửi trên 500 tỷ đồng nhưng lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng và 6 tháng tại SHB lại thấp hơn, lần lượt là 8,9% và 7,8% mỗi năm. Mức lãi suất này cao hơn 1,2-2,3 điểm phần trăm so với lãi suất cùng kỳ hạn với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng tại nhà băng này.



Ngân hàng có lãi suất cao tiếp theo là ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) với 8,5%/năm áp dụng ở kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.



Với cùng điều kiện tiền gửi trên 500 tỷ đồng và ở kỳ hạn 13 tháng, ABBank công bố mức lãi suất 8,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất với số tiền gửi tiết kiệm lớn vẫn neo ở mức cao.

Cuối tháng 6 này, Ngân hàng Eximbank vẫn áp dụng mức lãi suất hấp dẫn 8,4% ở kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi trên 100 tỷ đồng, dành cho khách hàng mở mới tài khoản, lãi cuối kỳ. Với kỳ hạn 24 tháng, ngân hàng này đưa mức lãi suất 8,4% dành cho khách hàng gửi số tiền trên 500 tỷ đồng, 8,2% với số tiền gửi 300-500 tỷ đồng và 8% với 200-300 tỷ đồng, với số tiền dưới 200 tỷ đồng là 7,5%/năm, lãi cuối kỳ. Còn ở kỳ hạn 12 tháng, nhà băng này áp dụng mức lãi suất là 7,2% dành cho khách hàng gửi số tiền trên 500 tỷ đồng, với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ nhận mức lãi suất 7,0%, lãi cuối kỳ.



Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) cũng đưa ra mức lãi suất tiền gửi cao nhất 8,1% với kỳ hạn 18-36 tháng và không có điều kiện số tiền gửi đi kèm.

Lãi suất kỳ hạn trên 6 tháng giảm nhẹ



Khảo sát tại các ngân hàng vào ngày 22/6 cho thấy, lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến (online) đang được các ngân hàng niêm yết quanh mức 0,1-8,4% mỗi năm, tuỳ theo kỳ hạn và ngân hàng. Còn lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy thấp hơn, từ 0,1%-8,1%, tuỳ theo kỳ hạn và ngân hàng. So với thời điểm cuối tháng 5, lãi suất tiền gửi của nhiều ngân hàng ở các kỳ hạn trên 6 tháng đều có xu hướng giảm.



Cụ thể, với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất cho khách hàng gửi tại quầy ở mức 0,1-4,25%, còn lãi suất gửi online dao động quanh mức 0,1-4,3%.

Mức lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng hình thức gửi tiền online được niêm yết trong khoảng 4,05-4,55%, trong đó mức lãi suất 4,25% được các ngân hàng áp dụng phổ biến. Còn nếu khách hàng gửi tại quầy, lãi suất huy động cho kỳ hạn này ở mức 4,05-4,25%, mức lãi suất 4,25% cũng được đa số ngân hàng thực hiện.



Với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm của các nhà băng có sự chênh lệch rõ rệt ở cả hình thức gửi online và gửi trực tiếp tại quầy. Mức lãi suất ở các kỳ hạn này cũng giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 5.



Trong đó, ở kỳ hạn từ 6 tháng, mức lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm online dao động từ 4,9-8,0%. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) hỗ trợ lãi suất cao nhất cho khách hàng online ở kỳ hạn này. Còn lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng gửi tại quầy dao động quanh mức 4,9-7,45%, mức lãi cao nhất giảm 0,05% so với cuối tháng 5. Lãi suất tốt nhất cho khách hàng gửi tại quầy là 7,45% ở kỳ hạn này thuộc về NCB.



Với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất gửi online dao động quanh mức 4,9-8,05%. Ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này là Nam Á Bank. Còn nếu gửi tại quầy ở kỳ hạn này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất 4,9-7,45%. NCB vẫn là ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất ở kỳ hạn này.



Đối với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng gửi online sẽ được áp dụng mức lãi suất từ 6,5-8,3%. Lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này dành cho khách gửi trực tuyến thuộc về Nam Á Bank, lên tới 8,3%. Nếu khách hàng gửi tại quầy, mức lãi suất huy động được đưa ra cho kỳ hạn này là 6,5-7,92%, so với cuối tháng 5 thì mức lãi cao nhất giảm 0,08%. NCB vẫn dành mức lãi suất tốt nhất cho khách hàng gửi tại quầy ở kỳ hạn này.



Ở kỳ hạn 18 tháng, các ngân hàng đưa ra mức lãi suất 6,45-8,4% cho khách hàng gửi online. Nam Á Bank đang hỗ trợ lãi suất tốt nhất cho khách hàng gửi tiết kiệm online ở kỳ hạn này, tới 8,4% mỗi năm. Nếu gửi tại quầy, khách sẽ nhận mức lãi suất 6,45-8,1% ở kỳ hạn này.



Với kỳ hạn 24 tháng, khách gửi trực tuyến được hưởng lãi suất quanh mức 6,5-8,2%, giảm 0,05-0,15% so với cuối tháng 5. Nam Á Bank đưa ra mức lãi suất cao nhất cho khách gửi online tại kỳ hạn này. Nếu khách hàng chọn gửi tại quầy sẽ nhận được mức lãi suất 6,5-8,1%, giảm nhẹ so với cuối tháng 5. NCB vẫn là ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất ở kỳ hạn này.



Đối với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất dành cho khách hàng gửi online trong biên độ từ 6,3-8,4%. Nam Á Bank vẫn là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi online ở kỳ hạn này. Còn với khách hàng gửi tại quầy, các ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất dao động từ 6,3-8,1% cho kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tại quầy ở kỳ hạn này được ghi nhận tại NCB.



Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV) cuối tháng 6 này gần như không có sự thay đổi về mặt bằng lãi suất tiền gửi so với cuối tháng 5, và vẫn luôn duy trì mức lãi suất thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Trong đó, mức lãi suất cho khách gửi online với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên dao động quanh mức 5,2-6,8%. Còn gửi tại quầy với kỳ hạn trên 6 tháng, khách sẽ nhận được mức lãi suất từ 4,9-5,1%.



Anh Tuấn