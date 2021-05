Từ ngày 17/5/2021, tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.



Theo đó, tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác.



Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cũng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch bán quyền chọn với tổ chức kinh tế.

Đồng thời, tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.



Ngoài ra, tổ chức tín dụng cũng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân; được giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn với người không cư trú quy định; với người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu đầu tư của nhà đầu tư.



Về phương thức giao dịch, Thông tư số 02/2021/TT-NHNN quy định rõ 3 phương thức giao dịch như sau:



Thứ nhất, giao dịch ngoại tệ được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua các phương tiện giao dịch, bao gồm điện thoại và phương tiện điện tử.



Thứ hai, giao dịch ngoại tệ thực hiện qua phương tiện điện tử, điện thoại do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản nếu đáp ứng quy định tại Điều 12 Luật Giao dịch điện tử. Giao dịch ngoại tệ thực hiện thông qua phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có liên quan.



Thứ ba, trong trường hợp giao dịch qua điện thoại, tổ chức tín dụng được phép phải quy định và thông báo với đối tác các số điện thoại được phép sử dụng để giao dịch. Điện thoại phải có chức năng ghi âm và đảm bảo truy xuất được nội dung thỏa thuận giao dịch với đối tác để sử dụng cho mục đích lập xác nhận giao dịch, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng và xử lý tranh chấp (nếu có).



Đặc biệt, tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.



Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 15/2015/TT-NHNN.



Anh Tuấn