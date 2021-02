Sau vài năm ổn định Sacombank, đại gia Dương Công Minh trở lại với những dự án bất động sản lớn ngay đầu năm mới. Thay vì dồn lực ở Sài Gòn, ông chủ Tập đoàn Him Lam đang đổ về Bắc Ninh.

UBND Tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tòa nhà hỗn hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, chung cư để bán tại đảo tròn ngã 6, đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh theo đề nghị của CTCP Him Lam - Chi nhánh Bắc Ninh.

Theo đó, Bắc Ninh cho phép đại gia bất động sản Him Lam của ông Dương Công Minh lập quy hoạch tòa tháp đôi 45 tầng tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Công ty Cổ phần Him Lam - chi nhánh Bắc Ninh của ông Dương Công Minh là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Trước đó, tháng 11/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng ý cho Công ty Cổ phần Him Lam - Chi nhánh Bắc Ninh lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh).

Tại Bắc Ninh, Him Lam đang triển khai dự án khu đô thị Him Lam Green Park với quy mô 26,8ha tại phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 666 sản phẩm nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ.

Him Lam là một tập đoàn lớn có kinh nghiệm nhiều thập kỷ trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp của ông Dương Công Minh có nhiều dự án lớn tại TP.HCM và gần đây phát triển mạnh ở nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

Doanh nghiệp của ông Dương Công Minh lộ thương vụ lớn ngay đầu năm mới.

Tại TP.HCM, Him Lam có nhiều dự án lớn như Him Lam Tân Hưng, Quận 7 quy mô hơn 57ha với gần 3000 căn hộ, tổng mức đầu tư 6700 tỷ và 2 dự án khác là Him Lam Reverside ở Quận 7 và Him Lam Chợ lớn ở Quận 6…

Tại Hà Nội, Him Lam của ông Dương Công Minh cũng có nhiều dự án như Khu công viên Công nghệ thông tin Hà Nội (9.500 tỷ đồng), dự án Đường vành đai 4 đoạn từ Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) đến Phùng (huyện Đan Phượng); Him Lam Vạn Phúc quy mô 6,67ha tại Hà Đông; KCN Sài Đồng B quy mô 18ha với tổng vốn đầu tư 7 nghìn tỷ đồng và khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái Long Biên quy mô 16ha, tổng mức đầu tư 2 nghìn tỷ đồng…

Như vậy, sau khi quyết định chọn ngân hàng và ổn định lại Sacombank, ông Dương Công Minh vẫn nổi bật trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án lớn.

Trước đó, nhiều doanh nhân trong đó có bà Thái Hương TH, ông Phú Doji cũng đã quyết chọn ngân hàng để tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi. Một trong những nội dung được sửa đổi lần này là các chủ tịch, tổng giám đốc ở ngân hàng không được đồng thời là chủ tịch, tổng giám đốc ở doanh nghiệp khác.

Quy định này khiến cho các lãnh đạo ngân hàng, vốn đã có thời gian rất dài gắn bó với doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng tạo nên thương hiệu cho họ hơn là ngân hàng hiện tại, buộc phải lựa chọn đứng tên ở ngân hàng hay doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index tiếp tục tăng ấn tượng và vượt ngưỡng 1.130 điểm.

Thống kê cho thấy, TTCK thường có diễn biến tích cực sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, với diễn biến nội tại của thị trường trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, cùng đà tăng mạnh mẽ của các TTCK trên thế giới đang đem lại kỳ vọng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các nhà phân tích từ CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng, vùng 1.075 điểm đang hỗ trợ tốt cho VN - Index và khả năng chỉ số tiếp tục hướng lên vùng kháng cự gần 1.175 - 1.200 điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần cải thiện trở lại để chỉ số chính thức quay lại xu hướng tăng.

Còn theo Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng ở các phiên giao dịch đầu năm Tân Sửu và chỉ số VN-Index có thể giao dịch giằng co quanh đường trung bình 20 ngày. Đồng thời, thị trường tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy cho nên mức độ phân hóa kèm thanh khoản thấp có thể sẽ tiếp tục diễn ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/2, VN-Index tăng 31,75 điểm xuống 1.114,93 điểm; HNX-Index tăng 4,14 điểm lên 224,9 điểm. Upcom-Index tăng 1,16 điểm lên 73,81 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 14,3 nghìn tỷ đồng.

V. Hà