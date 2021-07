Ái nữ nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh đăng ký mua cổ phiếu Techcombank ngay ở thời điểm thị trường chứng khoán trải qua một cú tụt giảm với khoảng 10 tỷ USD bốc hơi trong một phiên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank (TCB). Theo đó, bà Hồ Thủy Anh, con gái ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank đăng ký mua 22.474.840 cổ phiếu TCB. Dự kiến giao dịch thực hiện từ ngày 12/7/2021 đến 4/8/2021 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và giao dịch thỏa thuận.

Hiện tại, vợ ông Hồ Hùng Anh - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sở hữu hơn 174 triệu cổ phiếu Techcombank, trong khi mẹ ông Hùng Anh - bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cũng cũng sở hữu hơn 174 triệu cổ phần. Ông Hồ Hùng Anh trực tiếp nắm giữ hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB, tương đương với tỷ lệ sở hữu hơn 1,12%.

Con trai ông Hồ Hùng Anh là Hồ Anh Minh đã mua vào một lượng lớn cổ phiếu Techcombank và hiện nắm giữ gần 138 triệu cổ phần. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hương Liên, em gái ông Hồng Hùng Anh đang sở hữu hơn 69 triệu cổ phiếu TCB.

Hai con gái ông Hồ Hùng Anh là Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh chưa nắm giữ cổ phiếu TCB.

Thông tin bà Hồ Thủy Anh đăng ký mua gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB được công bố ngay trong phiên cổ phiếu này giảm mạnh theo thị trường, mất 6,9% từ mức đỉnh lịch sử 58.000 đồng/cp xuống còn 54.000 đồng/cp.

Với mức giá hiện tại, bà Hồ Thủy Anh phải bỏ ra số tiền khoảng 1.200 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu đăng ký mua.

Techcombank là một ngân hàng tư nhân và có kết quả kinh doanh ấn tượng trong vài năm gần đây cũng như quý I/2021. Trong quý II, theo dự báo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), lợi nhuận của ngân hàng này tiếp tục tăng mạnh.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh.

Cụ thể, VDSC dự báo lợi nhuận quý II của TCB đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Tính chung trong 6 tháng, lợi nhuận đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Còn theo SSI Research, tăng trưởng của Techcombank (TCB) cũng tính bằng lần nhờ tăng trưởng tín dụng đạt mức cao, xấp xỉ 11,9% so với đầu năm. Lãi suất huy động thị trường đã giảm xuống mức thấp kể từ quý III/2020 và vẫn duy trì ở mức thấp kể từ đó. Tuy nhiên trong môi trường này TCB đã tỏa sáng nhờ những lợi thế đáng kể thông qua lượng CASA phong phú, khả năng cung cấp nguồn vốn chi phí thấp và đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư đại chúng, giúp cải thiện NIM và thu nhập từ phí.

Trên thị trường, nhiều ngân hàng dự báo cũng sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý II như VPBank (VPB), MaritimeBank (MSB)…

Theo SSI Research, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ VPBank có thể cao từ 3,5 đến 4 nghìn tỷ đồng (tăng 66 - 90% so với cùng kỳ).

MaritimeBank (MSB) trong khi đó có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng đột biến, ước đạt 1,65 nghìn tỷ đồng trong quý II, tăng 141% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ 10,5% so với đầu năm. MSB được hưởng lợi từ nguồn tiền bổ sung từ phí trả trước của thỏa thuận bancassurance độc quyền được ký kết gần đây với Prudential. Thu nhập quý II/2021 bao gồm khoảng 500 tỷ đồng phí trả trước bancassurance từ Prudential.

Trong phiên hôm qua (6/7), TTCK Việt Nam trải qua một phiên giảm điểm mạnh. Chỉ số VN-Index mất hơn 56 điểm và vốn hóa HOSE bị “thổi bay” hơn 200.000 tỷ đồng. Theo CTCK Mirae Asset, thị trường sớm có nhịp điều chỉnh trong tháng 7 và VN-Index có thể lùi về vùng 1.200 điểm trước khi hồi phục trở lại.

Nhiều CTCK cho rằng việc bắt đáy cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là tương đối rủi ro sau khi VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.380 điểm (MA20) khiến cho tín hiệu kỹ thuật của chỉ số này trở nên kém đi.

Một số CTCK cho rằng, lực cầu giá thấp được thúc đẩy từ các hỗ trợ sẽ dần mạnh lên giúp cho thị trường phục hồi kỹ thuật. Việc thị trường giảm điểm cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục hoặc có thể mua vào các cổ phiếu tốt có kết quả kinh doanh tích cực

Một điểm tích cực khác là khối ngoại trở lại mua ròng.

Sáng 7/7, trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index hồi phục khá mạnh lên mức 1.465 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 6/7, chỉ số VN-Index giảm 56,34 điểm xuống 1.354,79 điểm; HNX-Index giảm 9,25 điểm xuống 318,51 điểm. Upcom-Index giảm 1,41 điểm xuống 89,07 điểm. Thanh khoản đạt 34,3 nghìn tỷ đồng.

V. Hà