Trong 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, TP.HCM đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 3.100 tỉ đồng, con số này đã tương đương 1/10 doanh thu du lịch cả năm 2021 của thành phố.

Thông qua Saigontourist, một đoàn khách từ châu Âu, Hoa Kỳ đã đặt tour vào Việt Nam; một nhóm khách Singapore khác cũng sẽ tới du lịch 8 ngày tại TP.HCM - Đà Nẵng - Nha Trang.

Thị trường khách chủ lực của đơn vị này vẫn là những du khách có mức chi tiêu cao tại Bắc Âu, Bắc Mỹ, Nga... Theo dự kiến, từ cuối quý 2/2022, DN sẽ nhộn nhịp đón khách đến TP.HCM và các hành trình dài ngày từ Nam ra Bắc.

Trong khi đó, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch SACO - ông Phạm Ngọc Hà - cho biết, nhu cầu đi du lịch hiện tăng đến 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngày sau Tết, lượng tương tác cũng như các cuộc gọi về tổng đài công ty tăng đáng kể. Đây là tín hiệu vui với các các đơn vị kinh doanh lữ hành.

Ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off - thông tin, ngay từ Tết, lượng khách đã tăng đột biến, chỉ trong 7 ngày, DN đón 12.000 khách sử dụng dịch vụ. Ảnh Việt đặt ra nhiều kỳ vọng về lượng khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và dịp hè tới đây. Do đó, công ty sẽ đưa ra các chương trình để kích cầu, hút khách.

Một đoàn khách quốc tế đi du lịch khu vực sông Mekong vào năm 2019

Khách quốc tế tham quan Hội An năm 2019

Khách du lịch trải nghiệm bus 2 tầng tại TP.HCM (ảnh: Trần Chung)

Đến thời điểm này, du lịch TP.HCM đồng loạt mở cửa với nhiều tour, tuyến, điểm. Việc TP trở thành vùng xanh không chỉ thuận lợi cho nội tỉnh mà còn cho du lịch khu vực cũng như cả nước. Đây là thị trường cung cấp nguồn khách lớn nhất, du khách từ TP có thể đi du lịch đến các địa phương khác.

Đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho hay, hai năm trước dịch, cả ba mảng gồm du lịch trong nước; du lịch nước ngoài; du lịch quốc tế của công ty đạt 1,4 triệu lượt khách với doanh thu 5.000 tỷ đồng. Thị trường nội địa với gần 100 triệu dân đang là mục tiêu hướng đến của DN.

Khi hoạt động du lịch mở cửa từ 15/3, DN thường mất từ 6-8 tháng để cập nhật lịch bán, làm việc với các đối tác, chào tour cho các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện đơn vị vẫn áp dụng quy định hướng dẫn đón du khách quốc tế theo giai đoạn thí điểm đến 15/3.

Cụ thể, khách tham gia theo tour được xe và hướng dẫn viên đón tại sân bay đưa thẳng về khách sạn, không dừng dọc đường. Trong suốt hành trình, thực hiện đúng theo chương trình tham quan đã được duyệt. Thực hiện test nhanh Covid-19 trong ngày đầu và test PCR trong ngày thứ ba. Điểm tham quan, mua sắm và nhà hàng bố trí khu vực tham quan riêng, không tiếp xúc khách nội địa trong giai đoạn khách tự theo dõi sức khoẻ 3 ngày đầu.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhận định, người dân TP và những công ty du lịch dường như đã quen và thích ứng với dịch bệnh. Đây cũng là lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch, phát triển điểm đến, kết nối các địa phương, đa dạng hóa để có sức hút du khách.

Theo Giám đốc Sở du lịch TP.HCM - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, nếu kịch bản ứng phó với dịch tốt, TP sẽ đón ít nhất là 3,5 triệu khách quốc tế và 25 triệu khách nội địa. Doanh thu du lịch kỳ vọng đạt gần 100 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Vietnam Airlines thông tin, từ ngày 1/1 đến nay, hãng đã công bố triển khai nối lại 25 đường bay đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia.



Trong giai đoạn sau, đơn vị sẽ khôi phục dần toàn bộ mạng bay quốc tế. Dự kiến từ tháng 4/2022, sẽ nâng số chuyến khai thác trên toàn mạng quốc tế lên ít nhất 95 chuyến bay/tuần và từ tháng 7/2022 là ít nhất 164 chuyến bay/tuần.



Với kế hoạch này, dự kiến từ tháng 7/2022, toàn bộ mạng bay quốc tế của hãng sẽ được phục hồi khai thác trở lại như giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Trần Chung