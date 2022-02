Làng nghề làm hương nổi tiếng ở Hải Dương năm nay không chỉ sản xuất hương que thông thường mà còn làm ra loại hương "khổng lồ", chiều cao lên tới gần 2m, thắp tới 2 ngày không hết.

Cây hương 'khổng lồ' ở Hải Dương thắp 2 ngày không hết

Không chỉ nổi tiếng với nghề làm hương thông thường, theo Tiền Phong, làng nghề ở xã Phúc Thành (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) còn nổi tiếng với loại hương 'khổng lồ' cao lên tới gần 2m bằng phương pháp thủ công, đốt 2 ngày chưa hết.

Để làm ra được một cây hương cao gần 2m, các gia đình trong làng nghề đã phải chuẩn bị nhiên liệu từ nhiều tháng trước và trải qua rất nhiều công đoạn, từ vót cốt hương làm từ (tre, nứa, điền thanh), phơi nhuộm chân tăm hương... Công đoạn pha chế bột nhang rất kỳ công vì có nhiều hương liệu. Mỗi gia đình trong làng nghề sẽ có bí quyết pha chế khác nhau cho ra sản phẩm có mùi thơm, đặc trưng riêng.

Cây hương 'khổng lồ' ở Hải Dương (Ảnh: Tiền Phong)

Củ đinh hương khổng lồ có trọng lượng vô đối ở An Giang

Bốn củ đinh hương có trọng lượng khủng từ 16-33 kg gây xôn xao. Theo Báo Dân Việt, 4 củ đinh hương này vừa được sưu tầm trong vườn thuốc Nam thuộc huyện Chợ Mới, được giới sưu tầm cây cảnh, củ kiểng trong vùng xếp vào hàng siêu độc đáo. Trong đó, có củ đinh hương có trọng lượng lên tới 33kg, với chiều dài 320 cm; cao 160 cm; bề ngang 75 cm, dáng tự nhiên.

Chủ nhân 4 củ đinh hương cho biết, trong một lần săn lùng cây cảnh ở cù lao Tấn Mỹ huyện Chợ Mới, nhìn thấy những lá non mọc loe hoe ở gốc cây bị chặt đốn, anh không nghĩ rằng sẽ có củ lạ, to khủng, rất độc, lạ. Nhiều người ở xóm xôn xao khi lần đầu bất ngờ chứng kiến mấy củ đinh hương to bự lạ thường.

Một số chuyên gia am hiểu cây thuốc nam khẳng định, củ đinh lăng trên thị trường rất nhiều nhưng củ đinh hương này thì hiếm thấy. Củ có trọng lượng to khủng chứng tỏ những cây đinh hương này có tuổi thọ trên hàng trăm năm.

Cây nhãn tím quý tuổi thọ 50 năm giá 250 triệu

Anh Nguyễn Toàn Tấn, cửa hàng Cây kiểng Minh Tâm (TP.HCM), cho biết, chủ nhân sở hữu gốc cây nhãn tím có xuất xứ Thái Lan, nhập về Bến Tre từ 15 năm trước. Cây nhãn có chiều cao là 2,2m. Tuổi thọ cây trên 50 năm. Ngày 17/1, nhà vườn đã bán được cây với mức giá 250 triệu đồng cho một người chơi tại huyện Hóc Môn.

“Thường những đại gia khoái hàng độc, lạ. Người ta trưng cây muốn không đụng hàng. Cả TP.HCM, tôi nghĩ không có nhiều cây nhãn tím kiểu này”, anh Tấn khẳng định.

Cây nhãn tím có tuổi thọ trên 50 năm (ảnh: Trần Chung)

Nhãn tím độc, lạ so với các giống nhãn khác. Trong khi nhãn thường có lá màu xanh, trái chín ra màu vàng hoặc xanh thì nhãn tím có lá; bông; trái; ruột đều màu tím; trái mọng nước, có vị thơm. Trong 8 dòng nhãn, loại nhãn này được đánh giá ngon nhất.

Độc lạ dừa hồ lô, vú sữa hoàng kim hút khách

Những năm trước, chỉ có dưa hấu được khắc chữ, tạo hình... bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, năm nay, Báo Lao Động cho hay, thị trường còn có thêm những loại trái cây khác như dừa hồ lô, đu đủ hồ lô, xoài được khắc chữ thư pháp... hoặc loại vú sữa hoàng kim với màu vàng óng đem đến sự mới lạ cho người dân.

Những ngày giáp Tết, các sản phẩm trái cây trưng bày có khắc chữ thư pháp, mang các ý nghĩa khác nhau được người dân ưa chuộng, săn đón. Các sản phẩm này làm phong phú thêm các sản phẩm của địa phương được nhiều gia đình chọn lựa để bày mâm ngũ quả, cúng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên đán.

Độc lạ phiên chợ chỉ bán chuối ở Quảng Trị, giá rẻ không ngờ

Chợ Tân Long (xã Tân Long, huyện Hướng Hoá) được xem là thủ phủ chuối mật mốc, loại chuối thờ cúng phổ biến của các tỉnh miền Trung. Chuối ở đây chủ yếu được bán cho các thương lái, ít bán lẻ.

Hàng trăm xe máy chở theo chuối đến chợ Tân Long

Do dịch bệnh nên giá chuối năm nay giảm khoảng một nửa giá so với năm 2021. Giá một buồng chuối mật mốc năm nay có giá từ 100.000 - 350.000 đồng, có nhiều buồng đặc biệt hơn 1 triệu đồng. Buồng chuối càng nhiều nải, quả to, láng, nhánh lớn thì càng được giá.

Biến hóa len, sợi thành sản phẩm độc đáo

Chỉ với những cuộn len, chị Lê Thanh Ái Nhi (32 tuổi; ngụ TP. Cần Thơ) đã cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo như: búp bê cưới, búp bê cổ trang, túi đựng ly giữ nhiệt, túi xách... có màu sắc đẹp mắt. Chị Nhi tâm sự trên Báo Người Lao Động, lúc mới khởi nghiệp, nhiều người thân không đồng ý khi 2 vợ chồng chị từ bỏ nghề dược để đi theo nghề đan len.

Chị Nhi tham khảo thêm nhiều mẫu mã trên mạng cộng với kinh nghiệm đan của mình nên cho ra nhiều sản phẩm len về trẻ em rất đẹp mắt và bền, như: nón, áo, yếm, giày, vớ… hoặc các sản phẩm len tinh xảo như giày, xăng-đan. Chị Nhi nghĩ rằng không có gì dễ bán bằng đồ trẻ em do cái gì đẹp nhất thì cha mẹ hay mua cho con nên thời điểm này, chị chỉ tập trung làm sản phẩm "handmade" cho trẻ.

Tôm hùm Caribe giá 10 triệu/con lần đầu về Việt Nam

2 tấn tôm hùm bông Caribe từ Mexico vừa về tới Việt Nam sau vài tháng thương thảo và làm thủ tục. Pháp luật TP.HCM thông tin, đây là lần đầu tiên loại tôm này được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Đây cũng là đợt nhập khẩu chính ngạch đầu tiên của mặt hàng này tại thị trường Việt Nam.

Tôm hùm Caribe nặng hơn nhiều so với tôm hùm bông Việt Nam. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Tôm hùm bông Caribe có phần thịt chắc, ngọt đậm, thơm ngon nhưng lại sở hữu cân nặng cao hơn nhiều so với tôm hùm bông Việt Nam. Nếu như tôm hùm Việt Nam loại có kích cỡ từ 1,2 -2 kg sẽ rất hiếm thì tôm hùm Caribe lại có cân nặng nhỏ nhất khoảng 1,5 kg và lớn nhất tới 4 kg. Hiện loại tôm này được bán với giá ưu đãi gần 2,5 triệu đồng/kg (giá gốc gần 3 triệu đồng/kg). Như vậy, người tiêu dùng phải chi từ 4-10 triệu đồng để mua được một con tôm hùm bông Caribe.

Mò “báu vật” gỗ lũa dưới đáy sông Tiền tạo những tác phẩm nghệ thuật vô giá

Những “báu vật” gỗ lũa nằm dưới đáy sông Tiền hàng trăm năm đã được một đại gia miền Tây trục vớt, rồi "biến" chúng thành những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Báo Dân Việt cho hay, sau 15 năm sưu tầm, số gỗ lũa mà đại gia này sở hữu đã lên đến hơn 3.000m3. Số gỗ này được chế tạo thành nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá như: hai bộ 12 con giáp, hòn non bộ, bức tranh dài 24,5m, căn nhà toàn gỗ lũa…

Số gỗ lũa này thuộc vào loại nhiều nhất và trưng bày phục vụ du khách đến tham quan chứ không bán. Hiện bộ sưu tập gỗ lũa này đang được trưng bày tại một khu du lịch ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)