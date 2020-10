Nhiều người thất vọng khi mua khoai lang mật giá rẻ nhưng thực chất là khoai của Trung Quốc, chất lượng thua xa khoai của Việt Nam. Còn cá ngần sông Đà đang được bán với giá chỉ khoảng 20.000 đồng/kg nguồn gốc ở đâu, chất lượng thế nào?

Khoai lang mật giá rẻ ngập chợ, cẩn thận hàng Trung Quốc



Những ngày này, các chợ dân sinh, chợ đầu mối hay chợ mạng xuất hiện hàng loạt người bán khoai lang mật. Nhiều nơi bán khoai lang mật với giá chỉ từ 10.000 đồng/kg.

Khoai lang Đà Lạt có lớp mật vàng đều cả củ, ăn ngọt như mật và thơm (Ảnh: Dân Việt)

Là người bán khoai lang mật nhiều năm, chị Trần Huyền Trang (trú Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết trên Báo Dân Việt, thời điểm này, ở Hà Nội, tiểu thương chỉ bán rộ 2 loại khoai mật, đó là khoai mật Trung Quốc và khoai mật Đà Lạt. Khoai mật Trung Quốc thường bán ở các chợ đầu mối với giá cực rẻ, chỉ từ 8.000-15.000 đồng/kg. Còn khoai lang mật Đà Lạt thường được bán online, trong siêu thị hoặc các cửa hàng thực phẩm sạch với giá từ 35.000-50.000 đồng/kg.



Cá ngần sông Đà giá bằng một nửa đúng vụ, nguồn gốc từ đâu?



Cá ngần (còn gọi cá sữa, cá bún, cá thuỷ tinh…) trắng trong, mềm như bún, không xương và là loài cá ngon, nổi tiếng của sông Đà. Đặc biệt, loại cá này chỉ xuất hiện một lần trong năm, vào tháng 4-5, giá 200.000-300.000 đồng/kg.



Song gần đây, người tiêu dùng thấy cá ngần được rao bán nhiều với giá khá rẻ, chỉ bằng một nửa giá đúng vụ. Theo đó, giá bán lẻ chỉ 90.000-120.000 đồng/kg, bán buôn số lượng lớn chỉ 20.000-30.000 đồng/kg. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: cá ngần này từ đâu, chất lượng ra sao?



Chị Nguyễn Lành, một người chuyên bán cá ở TP.HCM, cho biết trên Báo Dân Viêt, thực tế cá ngần đang bán trên thị trường là cá ngần sông Mê Kông, không phải cá ngần ở sông Đà như một số người bán nói. Cùng quan điểm, anh Bùi Hồng Đức, một đầu mối buôn cá ở Phú Thọ, tiết lộ trên Báo Dân Việt, thời điểm này không có cá ngần sông Đà. Theo anh Đức, cách đây 1-2 năm, thị trường nước ta xuất hiện một loại cá ngần từ bên Trung Quốc được bán với giá rẻ.



Đáng ngờ xúc xích gà 99.000 đồng/kg



Hiện ở ngoài chợ, trên facebook, nhiều người rầm rộ bán xúc xích gà được quảng cáo có nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất "tự làm" nhưng chất lượng thì không được kiểm soát. Điều đáng nói, loại xúc xích này được rao bán với giá chỉ từ 90.000-110.000 đồng/kg.

Xúc xích gà nấm được rao bán 99.000 đồng/kg

Nói về loại xúc xích này, chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nếu xúc xích gà bán với giá trên thì cần phải xem lại nguyên liệu. "Xúc xích gà toàn làm bằng gà công nghiệp chứ lấy đâu ra gà ta được. Hơn nữa với giá chỉ khoảng 100.000 đồng/kg xúc xích gà thì tôi nghĩ gà công nghiệp cũng không rẻ thế. Chỉ tính riêng lòng non khi mua ngoài chợ cũng đã có giá 100.000 đồng/kg rồi", chị Hương tâm sự trên Đất Việt.



Dứa “tí hon" đắt hàng



Những trái dứa (thơm) “mini” được người bán giới thiệu có nguồn gốc từ Thái Lan đang khá hút khách tại TP.HCM. Mỗi trái dứa chỉ to bằng quả trứng vịt có giá từ 5.000-8.000 đồng. Theo giới kinh doanh trái cây tại TP.HCM, giá dứa tí hon đang có giá rẻ chưa từng thấy. Vào năm 2019, dứa tí hon có giá 100.000-150.000 đồng/kg.



Những loại trái cây “mini” luôn có sức hút đặc biệt với người tiêu dùng. Ngoài dứa thì sầu riêng, bơ tí hon cũng là những loại trái cây đắt khách.



Lẩu ly hải sản giá 13.000 đồng lên cơn sốt



Lẩu truyền thống sử dụng nồi và bếp đun, có giá từ 100.000-300.000 đồng/suất, thậm chí lên tới cả triệu đồng mỗi nồi lẩu vài người ăn. Gần đây, thị trường xuất hiện trào lưu lẩu cốc (lẩu ly) gọn nhẹ, lạ mắt. Mỗi cốc lẩu ly được quảng cáo bao gồm: tôm, chả cá, xúc xích, chả bò, xíu mại,... có giá khá rẻ, chỉ khoảng 13.000-40.000 đồng/cốc.

Lẩu ly đang tạo ra cơn sốt

Món lẩu ly rất tiện lại siêu nhanh, không cần chế biến hay chuẩn bị cầu kỳ, thậm chí có thể ăn tại chỗ mua mang đi ăn hoặc mang về tùy thích. Khi khách có nhu cầu, chủ hàng sẽ chan thêm nước dùng lẩu vào mỗi ly. Món ăn này đang tạo nên cơn sốt khi thời tiết chớm lạnh.



Miền Trung lũ lớn, áo phao cứu sinh ‘cháy hàng’



Gần đây, nhiều đoàn thiện nguyện tiến hành gom mua các mặt hàng nhu yếu phẩm, đặc biệt là áo phao cứu sinh, để mang vào cứu trợ khẩn cấp cho bà con một số tỉnh miền Trung đang oằn mình chống chịu lũ lụt. Áo phao cứu sinh trên thị trường có nhiều loại, giá dao động từ 40.000-170.000 đồng/chiếc tùy vào chất lượng và số lượng khách đặt mua.



Song, theo các chủ cửa hàng, nhu cầu tăng đột biến khiến các loại áo phao cứu sinh từ loại có giá rẻ cho tới loại có giá đắt đều trong tình trạng “cháy hàng”. Nếu muốn mua thì phải đặt hàng từ 4-7 ngày mới có.



Trứng gà ác đắt gấp đôi trứng thường



Trứng gà ác nổi tiếng thơm ngon được nhiều người chuộng mua vì lòng đỏ nhiều, lòng trắng ít, không tanh và rất ngọt. Loại trứng này có giá 60.000-75.000 đồng/10 quả, đắt gấp đôi trứng gà ta và gấp 3-4 lần trứng gà công nghiệp.

Trứng gà ác đắt gấp đôi trứng thường.

Tuy nhiên, do trứng gà ác có giá thành cao nên một số người dùng trứng gà Ai Cập hay trứng gà ta quê giả làm trứng gà ác, bán kiếm lời. Vì thế, để mua được trứng gà ác chuẩn, người mua phải quan sát kỹ màu sắc và hình dạng trứng. Những quả trứng gà ác thật có màu vàng hơi nâu, khi nhìn kỹ bề mặt trứng thấy hơi sần, kích thước quả không đều (đầu to đầu nhỏ) và hơi dài. Nhưng trứng gà Ai Cập hay gà ta quê có vỏ màu trắng, bề mặt nhẵn, hai đầu tròn đều và quả hơi ngắn.



Thịt lợn giảm giá mạnh



Sau khi tăng lên mức đỉnh điểm (khoảng 100.000 đồng/kg lợn hơi) vào hồi tháng 5, giá mặt hàng này có xu hướng giảm dần. Đến nay, giá thịt lợn hơi xuất chuồng tại các địa phương giảm xuống mức 65.000-73.000 đồng/kg, thậm chí một số địa phương còn dưới mức 60.000 đồng/kg. So với thời điểm tháng 5, giá lợn hơi đã giảm khoảng 25.000-40.000 đồng/kg.



Gá thịt lợn không chỉ giảm ở chuồng mà tại chợ cũng bắt đầu giảm mạnh. So với thời điểm tháng 5, giá thịt lợn bán tại chợ giảm khoảng 30.000-50.000 đồng/kg. Các mặt hàng như thịt nạc thăn, vai, ba chỉ, chân giò... hiện giảm chỉ còn 120.000-150.000 đồng/kg tùy loại.



Balo trái tim giống ca sĩ Thủy Tiên gây sốt



Chiếc balo trái tim mà ca sĩ Thủy Tiên đeo trong chuyến từ thiện miền Trung đang là một trong những vật phẩm được cư dân mạng săn lùng. Chiếc balo này đến từ một thương hiệu có tiếng của Thụy Điển. Từ mô tả của hãng, chiếc balo được làm bằng chất liệu giả da với mặt trước chần bông. Balo có tay cầm, bên trên có khóa kéo hình tim, cùng dây đeo vai có thể điều chỉnh.

Chiếc balo trái tim mà ca sĩ Thủy Tiên đeo trong chuyến từ thiện miền Trung gây bão trên mạng

Hiện, ở Việt Nam, giá chiếc balo hình trái tim này từ 900.000-1.200.000 đồng/chiếc (tùy theo chất liệu). Dù giá khá đắt nhưng nhiều cửa hàng còn không nhận order vì lượng đơn quá tải. Trên chợ mạng cũng có nhiều bài đăng rao bán với giá rẻ từ 200.000-600.000 đồng. Theo kinh nghiệm của nhiều khách hàng, các sản phẩm giá rẻ có thể là hàng nhái. Nếu người tiêu dùng không tinh tế sẽ mắc bẫy gian thương.



Rau xanh tăng giá, khan hiếm



Lũ chồng lũ, nhiều làng chuyên trồng rau ở miền Trung bị thiệt hại nặng. Tại các chợ miền Trung, giá rau tăng vọt gấp 3-4 lần nhưng không có để bán.



Do bão, lũ liên tiếp ở miền Trung nên các loại rau đặc sản do khu vực này cung cấp cho thị trường TP.HCM cũng khan hiếm. Nhiều loại rau, củ ở TP.HCM đang tăng giá khá mạnh.



Theo Báo Phụ Nữ TP.HCM, do rau xanh khan hiếm và tăng giá, nhiều quán ăn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế phải chế biến món ăn “ứng phó” với tình trạng không có rau xanh.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)