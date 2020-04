Các đường bay nội địa được khôi phục kể từ ngày 23/4, sau khi hết thời gian cách ly xã hội. Giá vé máy bay khuyến mãi giá rẻ được chào bán nên nhiều người đang săn mua, lên kế hoạch đi du lịch trở lại.

Bay nội địa giá vé giảm mạnh

Chị Ng.H.Vân - nhân viên một công ty chuyên về tổ chức sự kiện ở Đống Đa (Hà Nội), cho hay, chị vừa săn được vé giá rẻ Hà Nội - Phú Quốc và Hà Nội - Đà Lạt giá 9.000 đồng/chặng/người, bay vào tháng 12 tới của một hãng bay trong nước. Cộng với thuế phí, tổng chi phí cho 1 vé khứ hồi các chặng này chỉ khoảng 900.000 đồng. Đà Lạt chị đi chơi với nhóm bạn, còn Phú Quốc chị đi nghỉ cùng gia đình.

“Giá vé rẻ quá, nhà mình 2 người lớn 3 trẻ em đi Phú Quốc mà tổng tiền vé máy bay chỉ hết gần 7 triệu”, chị khoe và cho biết sẽ săn tiếp vé rẻ đi Tây Nguyên (như Buôn Mê Thuột Pleiku) hoặc các tỉnh miền Tây.

Nhiều người rục rịch lên kế hoạch đi du lịch

Giống như chị Vân, nhiều người cũng có kế hoạch sẽ đi du lịch để xả hơi, bớt tù túng sau nhiều ngày phải ở trong nhà chống dịch. Theo nhiều chuyên gia, dù thu nhập có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song nhu cầu đi du lịch với người dân luôn có, chỉ khác là mức chi phí bỏ ra và thời gian đi du lịch do phụ thuộc vào lịch học của trẻ; từ đó, họ sẽ lựa chọn điểm đến, khách sạn, dịch vụ,... cho phù hợp.

Đại diện Greentravel Viet cho rằng, việc người dân có đi du lịch hay không sau dịch Covid-19 phụ thuộc vào các yếu tố: thời gian, tiền bạc, sức khỏe.

Về thời gian, du lịch ngắn ngày (1-3 ngày) là một xu thế bởi người dân đã được nghỉ nhiều ngày, trẻ con sắp đi học trở lại và có thể học, thi xuyên hè 2020 nên chỉ tranh thủ được dịp cuối tuần. Về tiền bạc, do thu nhập bị ảnh hưởng do dịch bệnh nên ngân sách dành cho đi du lịch nếu có cũng ít đi. Về sức khỏe, hết dịch, mọi người có xu hướng quan tâm đến sức khỏe nên các resort, suối khoáng nóng, du lịch thiên nhiên, sinh thái,... sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Đáng lưu ý, với các tour riêng nhóm nhỏ, dịch vụ thuê xe vận chuyển và đặt phòng resort, khách sạn sẽ là nhu cầu đầu tiên khi bắt đầu đi du lịch trở lại, theo Greentravel Viet.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM trong tháng 5 (chưa gồm thuế phí)

Chính vì thế, việc các chuyến bay nội địa được khôi phục trở lại, với tần suất tăng dần, là yếu tố quan trọng để thúc đẩy người dân đi lại. Cùng với đó là các chương trình bán vé rẻ, như Vietjet Air tung ra 3,5 triệu vé 9.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) với tất cả các chặng bay nội địa, áp dụng cho các chuyến bay từ 23/4 đến hết năm. Giá vé của Vietnam Airlines cũng chỉ từ hơn 600.000 đồng mỗi chiều, thời gian bay từ 6/9/2020-31/3/2021. Còn Bamboo Airways bán vé từ 99.000 đồng, áp dụng cho thời gian bay từ 1/5-15/7 và 15/8-24/10.

Khi được điều chỉnh tăng chuyến bay, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM lập tức hạ nhiệt. Cụ thế, giá vé trong tháng 5 của Vietjet Air thấp nhất chỉ 99.000 đồng/chiều, chưa thuế phí; Vietnam Airlines là 689.000 đồng/chặng (đã gồm thuế phí). Các đường bay khác cũng rẻ như Cần Thơ, Đà Nẵng, Đà Lạt, Điện Biên, Huế, Pleiku, Quy Nhơn,... chỉ từ 690.000 đồng; Nha Trang, Phú Quốc từ 800.000 đồng/chặng (đã gồm thuế, phí)...

Vietnam Airlines cho hay từ tháng 5 sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - TP.HCM lên 11 chuyến/ngày từ tháng 5; các đường bay Đà Nẵng - Hà Nội/TP.HCM lên 4-5 chuyến/ngày.

Chuẩn bị đón khách nội địa bùng nổ

Theo chuyên gia hàng không và du lịch Lương Hoài Nam, qua trao đổi, hầu hết các thành viên Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) đều nhận định năm nay Việt Nam không có nhiều cơ hội đón khách quốc tế, dự báo là rất nhỏ so với con số 18 triệu năm ngoái.

Lượng khách du lịch nội địa dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi hết dịch Covid-19

Ông Nam phân tích, lý do là bởi đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và căng thẳng, biên giới nhiều nước đã bị đóng với du khách quốc tế, chính sách miễn visa du lịch đơn phương khuyến khích khách du lịch bị tạm dừng.

Do đó, hy vọng lớn nhất của du lịch Việt Nam năm nay là thị trường nội địa, với 85 triệu lượt trong năm 2019. Theo ông Nam, chỉ cần chống dịch tốt đến tháng 5 chúng ta có thể tự tin "chia tay với chiếc khẩu trang để tươi tắn đi du lịch nội địa".

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thông thường hàng năm đây là thời điểm du lịch nội địa cực kỳ đông đúc, bận rộn. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá vé máy bay, khách sạn,... không tăng, thậm chí nhiều khách sạn còn giảm giá kéo khách đến. Đây là điều trước đây chưa từng có.

Trên các diễn đàn du lịch, trang Facebook cá nhân, nhiều công ty lữ hành và đại lý du lịch tung ra các combo vé máy bay + khách sạn với mức giảm hấp dẫn kéo khách. Chẳng hạn là hệ thống khách sạn FLC gắn với vé máy bay Bamboo Airways, các khu nghỉ dưỡng Mũi Né deCentury Beach, Anantara Quy Nhơn (Bình Định),... giảm tới 45-50% so với ngày thường, kể cả dịp lễ. Khách sạn The Mansion Hoi An có chương trình ưu đãi giảm đến 40% giá phòng cùng quà tặng, dịch vụ miễn phí lên đến 1 triệu đồng, áp dụng xuyên lễ 30/4-1/5.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Nha Trang,... cũng thông báo mở cửa trở lại, bỏ phụ thu dịp lễ 30/4-1/5.

Trước đó, để hỗ trợ ngành du lịch, Bộ VH-TT&DL đề xuất phát hành "phiếu mua tour" thời hạn 12-18 tháng với giá trị tương đương tour đã đặt cho các khách hàng nhưng không thể thực hiện được chuyến đi do dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng; đồng thời đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành giải phóng tiền đặt cọc mua vé máy bay trong thời gian dịch bệnh.

Bộ VH-TT&DL cũng vừa có công văn đề nghị không tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 Hoa Lư - Ninh Bình do không còn phù hợp với thực tế. Thay vào đó là sự kiện Lễ phát động du lịch quốc gia ngay sau khi Việt Nam tuyên bố hết dịch Covid-19 nhằm hướng tới thị trường du lịch nội địa và một phần thị trường du lịch quốc tế, kết hợp công bố các chương trình kích cầu của hàng không và du lịch.

Ngọc Hà