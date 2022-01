Việc quán phở Thìn (số 13 phố Lò Đúc) tăng giá lên tới 90.000 đồng/bát phở, cao gấp 3 lần mức giá bán bình quân của một bát phở ở Hà Nội, khiến nhiều thực khách ngỡ ngàng.

Mấy ngày qua, cộng đồng những người yêu phở Hà Nội xôn xao trước thông tin quán phở Thìn (số 13 Lò Đúc, Hà Nội) tăng giá lên 90.000 đồng/bát phở. Đây là một trong những hàng phở lâu năm và rất nổi tiếng ở Hà Nội.

Ở Hà Nội có hai quán phở cùng mang thương hiệu phở Thìn nhưng của hai người chủ khác nhau, đó là phở Thìn Bờ Hồ và phở Thìn Lò Đúc. Tên địa chỉ của quán gắn liền với tên thương hiệu để dễ dàng phân biệt giữa hai quán phở truyền thống nức tiếng này.

Trong đó, phở Thìn Lò Đúc (số 13 phố Lò Đúc) đã xuất hiện tại Hà Nội hơn 40 năm qua, do ông Nguyễn Trọng Thìn gây dựng từ năm 1979. Một trong những sự khác biệt, bí quyết nhà nghề để thành công và làm nên thương hiệu của phở Thìn Lò Đúc đó là cách xào thịt bò để làm phở tái lăn.

Đây không phải lần đầu tiên phở Thìn Lò Đúc tăng giá. Một vài năm trước, 1 tô phở Thìn Lò Đúc có mức giá 60.000 đồng. Đến năm 2021, phở Thìn Lò Đúc lại tăng giá lên 70.000 đồng, rồi 80.000 đồng một bát. Mới đây, mỗi bát phở tại đây lại tăng lên tới 90.000 đồng.

Bảng giá mới được treo tại quán phở Thìn Lò Đúc, Hà Nội.

Thông tin phở Thìn tăng giá gây tranh cãi trên mạng xã hội, tạo ra những phản ứng trái chiều. Đa số ý kiến cho rằng, phở Thìn tại 13 Lò Đúc đang được định giá quá cao, gấp 3 lần mức giá bán bình quân của một bát phở Hà Nội. Không ít cư dân mạng tuyên bố "quay xe" sau khi phở Thìn Lò Đúc tăng giá.

“Trước mình cũng thích ăn phở Thìn, nhưng cái gì cũng phải giá vừa phải, giá cao quá so với mặt bằng thì không có tâm lắm, ăn vào cảm giác rất khó chịu vì bị chặt chém, cá nhân mình sẽ tẩy chay”; “thương hiệu thì thương hiệu chứ giá cao quá chắc chỉ bán cho khách miền Nam mới ra Hà Nội lần đầu thôi”..., một số ý kiến trên một diễn đàn mạng xã hội quy tụ hơn 87.000 thành viên gồm những người “nghiện phở” Hà Nội.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mức giá này là có thể chấp nhận được. Một số người cho biết, do bản thân yêu thích phở ở đây, đã ăn nhiều năm nên hiện tạ việc tăng gi như vậy không phải điều quá nghiêm trọng với họ.

Trong khi đó, một đại diện của quán phở Thìn Lò Đúc chia sẻ với PV Doanh Nghiệp và Tiếp Thị về lý do tăng giá là vì nguyên liệu đầu vào tăng lên, cụ thể ở đây chính là hành. Vị này cho biết do loại hành mà phở Thìn Lò Đúc sử dụng là một loại hành đặc trưng, không phải loại vẫn bán ngoài chợ và hiện nay, do nơi cung cấp tăng giá nên họ phải tăng lên như vậy. Cũng theo vị đại diện này, việc tăng giá theo thời gian của phở Thìn Lò Đúc không phải chuyện xa lạ bởi quán đã từng tăng vài lần, khách quen cũng không quá ngạc nhiên với việc này.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, tài khoản Facebook N.B.Đ được cho là người thân thiết của chủ quán phở Thìn lên tiếng: “Chỉ ăn phở thì không vô Thìn nên người vô Thìn thì không chỉ để ăn phở, cho nên đừng dạy những người vô Thìn cách tiêu tiền thưa anh chị em. Bởi vì ngay cả việc tại sao họ vô Thìn ăn phở cũng đã khác với việc các anh các chị đi ăn phở rồi. Các anh các chị đã có món phở truyền thống, Hà Nội cũng nên có một chỗ tươm tất để lan tỏa cái thứ truyền thống đấy đi xa phải không thưa anh chị em? Hãy đi ăn tô phở yêu thích của các anh các chị và để cho Thìn làm việc của Thìn nhé anh chị em”.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)