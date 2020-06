Thanh long đang được bán “đổ đống” hoặc xe đẩy tại TP HCM với giá chưa tới 10.000 đồng/kg, đang là loại trái cây rẻ nhất thị trường hiện nay.

Những ngày gần đây, thị trường TP HCM lại xuất hiện nhiều điểm bán thanh long ruột trắng, ruột đỏ "đổ đống" với giá chỉ 2 kg 15.000 đồng hoặc 10.000 đồng/kg, nhiều người đi đường thấy rẻ nên tranh thủ mua khá nhiều. Theo quan sát của phóng viên, thanh long ruột đỏ bán lề đường thường xấu mã, vỏ bị nấm nhiều, tai (ngoe) bị gãy nhiều nên chỉ để ăn ngay. Với thanh long ruột trắng, hình thức trái khá hơn nên dễ bán.

Thanh long ruột đỏ giá 2 kg 15.000 đồng bán trên đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh).

Chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) trong 20 ngày qua cũng ghi nhận giá thanh long giảm đến 30%, từ 23.000 đồng/kg xuống còn 16.000 đồng/kg (hàng từ Bình Thuận) và từ 22.000 đồng/kg xuống còn 15.000 đồng/kg (hàng từ Long An) đối với hàng loại 1.

Ngày 7-6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An, cho biết do đang vào chính vụ thu hoạch thanh long nên giá xuống rất thấp. "Trong khi đó, xuất khẩu vẫn còn ít do ảnh hưởng Covid-19 và nhiều thị trường nhập khẩu thanh long Việt Nam như Trung Quốc, Thái Lan cũng có trồng thanh long nên cạnh tranh gay gắt. Tuy vậy, với thanh long loại 1 hàng chuẩn xuất khẩu thị trường khó tính vẫn đạt mức 30.000 đồng/kg và lượng hàng này không có nhiều" – ông Trịnh thông tin.

Thanh long đổ đống bán trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân).

Ghi nhận tại vùng trồng thanh long Bình Thuận, giá mặt hàng này đang ở mức đáy, chỉ từ 2.000 – 3.000 đồng/kg tại vườn. Giá thấp, người nông dân còn gặp khó khi thương lái thu mua hạn chế, chỉ ưu tiên cho những vườn quen.

Chiều ngày 6-6, anh Nguyễn Văn Thu – xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cắt bán 3 tấn trái thanh long chính vụ. Đây là lứa thanh long anh treo lại từ hơn 10 ngày trước vì chưa được giá. Thế nhưng, giá thu mua hiện tại còn thấp hơn thời điểm cuối tháng 5. "Với giá cắt 3.000 đồng/kg, tính ra, lứa này tôi bán chưa đến chục triệu cho 3 tấn hàng. Sau khi trừ chi phí thuốc men, phân bón rồi công chăm sóc các thứ thì gần như không lời" – anh Thu buồn bã cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, thanh long chính vụ tại Bình Thuận đã thu hoạch được 5 – 7 lứa. Tuy nhiên, nhìn chung giá thu mua hơn 2 tháng qua đều rất thấp, hầu hết dưới mức 10.000 đồng/kg. Riêng 2 lứa thanh long gần nhất, giá chạm đáy ở mức 2.000 – 3000 đồng/kg.

Nông dân Lê Văn Lưu đang chờ thương lái đến cắt hàng.

Thanh long rớt giá chưa phải là khó khăn duy nhất với người nông dân mà việc tiêu thụ cũng đang rất khó. Anh Lê Văn Lưu (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), cho hay hơn 1 tấn thanh long đang chín của anh đã kêu thương lái đến cắt vài ngày qua nhưng chưa ai đến xem hàng, ngã giá. "Thường mấy thương lái ưu tiên cắt hàng trước cho những vườn quen, có ăn có chịu với nhau trước đó. Còn những vườn số lượng ít như mình chạy đôn chạy đáo kêu người bán mà họ cứ hẹn" – anh Đức nói.

(Theo Người lao động)