Chuyện sầu riêng nhúng thuốc đem đi bán khiến nhiều người bất bình. Tuy nhiên, người bán cho biết, không nhúng thuốc không dám bán vì nếu sầu riêng gửi đi các tỉnh mà không nhúng thuốc thì sẽ rất dễ thối, hỏng.

Sầu riêng nhúng thuốc mới dám bán

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng những ca nước dội đều lên từng quả sầu riêng khiến dư luận xôn xao.

Hình ảnh quả sầu riêng được nhúng trong 1 chậu nước màu xanh nhạt khiến nhiều người xôn xao. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với Đất Việt, anh Nguyễn Minh Vương (35 tuổi, chủ vườn sầu riêng ở Bình Phước) lại cho rằng đó là việc bình thường. "Sầu riêng không nhúng thuốc thì làm sao có thể gửi hàng đi các tỉnh được. Muốn ăn sầu riêng rụng hay chín cây thì phải ăn tại gốc cây chứ vận chuyển đi thì sẽ bị dập nát hết...", anh Vương cho biết.



Theo anh Vương, sầu riêng được nhúng thuốc sau 2 ngày sẽ chín. Từ khi nhúng thuốc đến khi bán hết hàng để được 5 ngày. Sầu riêng bị nhúng thuốc ăn vẫn ngọt như vị tự nhiên.



Bôi dung dịch hô biến thịt lợn thành thịt bò



Chuyện các cơ sở sử dụng hóa chất để ngâm tẩm cho thịt lợn có màu và mùi tương tự bò thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng đã không còn là chuyện hiếm.



ANTV phản ánh, mới đây, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở mua bán thịt gia súc, gia cầm do ông Lê Hưng trú ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk làm chủ và bắt quả tang người làm thuê tại cơ sở đang quét một dung dịch màu đỏ lên thịt lợn, sau đó mang cho các cửa hàng trên địa bàn. Thịt để dưới sàn nhà bẩn và không được bảo quản theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.



Kết quả giám định cho thấy, dung dịch trên có thành phần là nhiều loại axít. Trong đó, có chất Kali nitrat là chất phụ gia có tác dụng giữ màu sắc thực phẩm, chống vi sinh vật làm hỏng thực phẩm.



6 tấn nầm lợn, dạ dày bẩn, chân gà ngả đen chuẩn bị lên bàn nhậu



Theo Báo Giao thông, chiều 8/5, lực lượng chức năng kiểm tra 1 kho lạnh tại Phố Viên trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, HN và phát hiện hơn 6 tấn thực phẩm đủ mọi chủng loại như chân gà, tim lợn, nầm lợn, dạ dày lợn,... không nguồn gốc xuất xứ, được nhập lậu từ nước ngoài về.



Tất cả đều được bảo quản trong tình trạng rất mất vệ sinh, thậm chí nhiều chân gà đã ngả sang màu đen.



Số hàng đang được vận chuyển ra xe đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.



Nguy hại từ hương vị thần thánh của kem Trung Quốc

ANTV cho hay, kem Trung Quốc luôn là mặt hàng nằm trong top cháy hàng mùa nắng nóng. Với giá chỉ từ 150 nghìn đồng/ hộp, người bán luôn cam kết về hương vị mặc dù không hề biết về nguồn ngốc hay ngày sản xuất.



Nhiều hộp kem có hạn dùng tới 2 năm, dù không có thông tin về ngày sản xuất. Trên bao bì không có bất cứ thông tin tiếng Việt nào để người dùng có thể hiểu được về thành phần và chất lượng. Chất kem bên trong khi chảy là 1 loại dung dịch sệt pha lẫn nhiều hạt được gọi là trân châu đen có mùi rất lạ, sau khi bóc. Loại kem này nguy cơ về hương liệu và chất bảo quản là rất cao.



Bia hơi 'nhạt như nước ốc', dân nhậu nghi pha thêm nước lọc



Gần đây, nhiều người cảm thấy bia hơi rất nhạt và nghe ngờ bia có thể đã bị pha thêm nước.

Bia hơi bình dân được ưa chuộng mùa hè

Tuy nhiên, anh N.T.Q. (Hà Đông, Hà Nội), cho biết trên Dân trí, thủ thuật của người bán bia chỉ có một kiểu là trộn bia mới với bia cũ. Nếu uống thấy nhạt thì đó là phần trên của boong bia, phần dưới sẽ đậm đà và uống nhanh say hơn.



Còn theo anh Phạm Thế Thuận, chủ một quán bia ở Kinh Môn (Hải Dương), bia hơi có loại nhạt loại đậm. Bia nhạt có giá rẻ hơn và thường được các nhà máy bia nhỏ lẻ phân phối. Còn bia đậm thường do các nhà máy bia lớn bán ra.



Thịt lợn đắt đỏ chưa từng có, ồ ạt nhập lợn nái về Việt Nam



10 ngày đầu tháng 5, giá lợn hơi ở mức 92.000-93.000 đồng/kg. Song, vài ngày gần đây, giá mặt hàng này bật tăng mạnh, lập kỷ lục mới, tới 96.000-97.000 đồng/kg.



Theo cơ quan chức năng, giá lợn hơi cao là do thiếu hụt nguồn cung. Trong khi việc tái đàn, tăng đàn gặp khó vì thiếu lợn giống.



Các doanh nghiệp đang xin nhập khẩu 110.000 con lợn giống. Sáng 13/5, lô lợn 250 con bố mẹ đã về đến Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).



Từ trại ra chợ, giá thịt gà tăng 3-4 lần



Báo Phụ nữ cho hay, giá gà lông trắng (gà công nghiệp) xuất chuồng tại các trại chăn nuôi Đông Nam Bộ ở mức 18.000-23.000 đồng/kg; gà lông màu (gà thả vườn) ở mức 34.000 đồng/kg. Vài tuần trước, giá gà lông trắng còn 8.000-9.000 đồng/kg.



Điều vô lý là dù giá gà tại trại rẻ như cho, nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua thịt gà với giá rất cao, 70.000-80.000 đồng/kg.



Giá cao và mỗi nơi một giá. Các chợ lẻ, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, giá bán lẻ thịt gà các loại cao hơn 10.000-30.000 đồng/kg so với chợ đầu mối.



Mận, sầu riêng rớt giá, măng cụt Thái Lan ngập chợ



Năm nay, do dịch bệnh và mưa đá, sản lượng và chất lượng mận hậu Mộc Châu (Sơn La) không cao. Theo Zing, mận to đẹp giá 20.000/kg, mận xô 5-15.000 đồng/kg, trong khi năm trước giá 50-60.000 đồng/kg.

Còn theo Người lao động, giá bán sầu riêng tại vườn ở ĐBSCL đang giảm rất mạnh, chỉ còn 25.000 đồng/kg. Song giá bán lẻ ở chợ tại TP HCM vẫn khá cao, từ 65.000-70.000 đồng/kg.

Hình bên trái là măng cụt Thái Lan, bên phải là măng cụt Việt Nam.

Cũng theo Người lao động, phần lớn măng cụt đang tiêu thụ tại TP.HCM được nhập khẩu từ Thái Lan. Giá măng cụt tại chợ từ 40.000 – 60.000 đồng/kg và không phân biệt nội địa hay nhập khẩu.



Ngọn su su Tam Đảo 2.000 đồng/kg vẫn ế, rau Đà Lạt tăng giá



Dân Việt cho hay, khoảng một tuần lại đây, ngọn su su rớt giá chưa từng thấy, chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg mà không có bóng dáng thương lái đến mua.

Xót xa cảnh chợ chỉ toàn người bán mà không có người mua.

Trong khi đó, theo Công an nhân dân, giá các loại rau, hoa tại TP.Đà Lạt và vùng lân cận đã bắt đầu tăng nhẹ. Nhiều nhà vườn tại TP Đà Lạt dự báo, thời gian tới, giá các loại rau sẽ tiếp tục tăng mạnh.



Siêu thị điện máy khuyến mại 50%, khách sạn, khi du lịch giảm giá mạnh



Theo Dân Việt, đầu tháng 5, hầu hết siêu thị điện máy đều áp dụng chương trình giảm giá từ 10-50% cho nhiều sản phẩm làm mát, như điều hòa nhiệt độ, quạt, tủ lạnh…



Sau giãn cách xã hội, nhiều khách sạn 5 sao Việt đồng loạt tung những mức giá hấp dẫn thời điểm bước vào mùa du lịch. Zing phản ánh, có khách sạn bình thường giá tới 4-5 triệu đồng/đêm mà giờ giảm còn hơn một triệu đồng.



Các khu di lịch cũng đồng loạt miễn giảm mạnh giá vé tham quan để thu hút khách du lịch.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)