Giá tôm hùm tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 3/2020 nhưng người nuôi vẫn không có lãi vì tiền xăng dầu cũng tăng gấp 2 lần năm trước.

Cam Xã Đoài 100.000 đồng/quả vẫn đắt khách

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết nhưng thời điểm này, những vườn cam Xã Đoài, hay còn gọi là “cam tiến vua” ở xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã vàng óng, thơm lừng. Hiện cam Xã Đoài được bán tại vườn với giá 70.000-100.000 đồng/quả nhưng vẫn được nhiều khách hàng đến tận vườn mua. Năm nay, do dịch bệnh nên nhiều người đặt mua cam sớm để gửi làm quà tặng.

Theo người dân địa phương, nhờ thời tiết thuận lợi, không có bão lũ nên năm nay cam Xã Đoài được mùa, ít bị rụng quả, chất lượng hơn so với những năm trước.

Na Thái rẻ hơn hàng Việt hút khách mua

Na Thái hình dáng bên ngoài rất đẹp, da láng, mắt nở to, đẹp hơn na Việt Nam

Gần đây, trên các chợ online, tiểu thương đồng loạt rao bán loại na có mẫu mã giống na Việt Nam nhưng quả to gấp đôi, gấp 3 lần và mẫu mã đẹp hơn. Các tiểu thương cho biết, đây không phải là na Việt Nam hay na Thái trồng tại Gia Lai mà là na nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Tuy là na ngoại nhập nhưng mức giá lại khá mềm: cỡ quả to 0,5 kg/quả giá 75.000 đồng/kg; cỡ quả nhỏ hơn 0,3-0,4 kg/quả giá 60.000 đồng/kg; loại 0,2 kg/quả, mức giá chỉ 45.000 đồng/kg. Có những thời điểm giá na Việt Nam, đặc biệt là loại na Đồng Bành (Lạng Sơn) ngon giá lên tới 80.000-110.000 đồng/kg.

Ngoài mức giá bằng hoặc thấp hơn hẳn na Việt Nam, na Thái còn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và đặt mua nhiều vì có trọng lượng gấp đôi, gấp 3 và mẫu mã đẹp, ăn lại ngon ngọt, mỏng vỏ, ít hạt. Không chỉ na Thái, các bà nội trợ cũng ưa chuộng nhiều loại nông sản Thái Lan nhập khẩu như mít, sầu riêng, mãng cầu, me, chôm chôm,... vì thơm ngon hơn, hình thức đẹp hơn, giá thành thì bằng hoặc rẻ hơn hoa quả Việt.

Tôm hùm tăng giá kỷ lục, hơn 2 triệu đồng/kg

Càng về cuối năm, tôm hùm càng tăng giá. Hiện, tôm hùm xanh mua tại đầm là 1-1,2 triệu đồng/kg, tôm hùm bông lên 1,8-2,2 triệu đồng/kg nhưng rất ít nhà có tôm để bán.

Theo anh Nguyễn Văn Minh, trú tại xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đây vẫn không phải là đỉnh của 3 năm qua, dự tính từ giờ đến Tết còn tăng nữa do thị trường tôm hùm phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Báo Dân Việt cho hay, giá này tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 3/2020 nhưng người nuôi vẫn không có lãi vì tiền xăng dầu cũng tăng gấp 2 lần năm trước.

Thông Noel 'made in Vietnam' giá rẻ đắt khách

Vào mùa Giáng sinh, thông tươi luôn là mặt hàng được nhiều gia đình chọn lựa. Nhưng để sở hữu được những cây thông tươi nhập khẩu từ châu Âu, người chơi phải chi vài triệu đồng, thậm chí 10-30 triệu đồng/cây tuỳ kích cỡ. Năm nay, thị trường thông tươi nhập khẩu khá trầm lắng.

Tùng thơm có hình dáng giống cây thông Noel đang thu hút khách mùa Giáng sinh năm nay

Trái với thị trường thông tươi nhập khẩu, tùng thơm - loại cây được ví như cây thông Noel “made in VietNam” - lại nhộn nhịp khách. Loại cây này được bày bán tràn ngập trên mạng xã hội. Do có giá siêu rẻ, chỉ từ 90.000-500.000 đồng/cây tuỳ kích cỡ nên mặt hàng này đang “đắt như tôm tươi” dịp cận lễ Giáng sinh.

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2022 giá rẻ

Hiện các hãng hàng không đều đã mở bán vé máy bay cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Giá vé đang ở mức thấp với lượng chuyến bay rất dồi dào. Trên hành trình khứ hồi TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 29/1/2022 (27 Tết) và trở lại vào 6/2/2022 (mùng 6 Tết), giá rẻ nhất đang ở mức 3,7 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Theo Zing, với mức giá vé trên, hành khách sẽ di chuyển trên chuyến bay khứ hồi của Vietjet Air. Những lựa chọn còn lại của hành khách lần lượt là Bamboo Airways (rẻ nhất 4,4 triệu đồng), Vietravel Airlines (4,6 triệu đồng).

Mức giá trên rẻ chỉ bằng một nửa so với các cao điểm Tết trước năm 2020 và chỉ nhỉnh hơn vé sát giờ cao điểm Tết 2021 khoảng 500.000 đồng. Lượng chuyến bay cũng còn rất dồi dào với đa dạng giờ bay cho hành khách lựa chọn.

Dân Hà thành phát sốt với cúc chi vàng rực

Không còn phát cuồng bởi cúc hoạ mi như trước, những ngày này, người dân Hà Nội chuyển sang chơi loại cúc chi vàng rực. Song thay vì mua chậu cúc chi, người chơi lại chọn mua loại cắt cành giúp dân buôn hoa hốt bạc. Cúc chi vàng cắt cành được rao bán tràn ngập chợ, giá từ 70.000-80.000 đồng/3 bó. Cúc chi cắt cành khá bền, chơi được tầm 8-10 ngày mới tàn nếu chịu khó thay nước hàng ngày.

Cúc chi vàng bán tràn ngập thị trường (ảnh: HTT)

Đây không phải là loại cúc mới lạ. Tại Hưng Yên có những làng trồng hoa cúc trở thành nghề truyền thống với lịch sử cả trăm năm nay, song họ chỉ thu hái bông cúc đem sấy khô để làm trà hoặc làm thuốc.

Giá lợn hơi tăng mạnh, vượt mốc 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi đang tiếp tục tăng mạnh ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Tại nhiều tỉnh, thành phố, giá lợn đã vượt mốc 50.000 đồng/kg. Vào ngày 12/12, giá lợn hơi được điều chỉnh tăng từ 1.000-4.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện tăng thêm từ 5.00- 8.000 đồng/kg so với cách nay hơn hai tuần.

Nguyên nhân giá lợn hơi tăng trở lại do lượng lợn hơi xuất bán tại nhiều nơi giảm so với trước và nhu cầu tiêu thụ lợn hơi và thịt lợn cải thiện so với trước. Nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đã tăng cường thu mua lợn hơi để chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Giá lợn hơi có khả năng còn tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng và doanh nghiệp giảm nhập khẩu các loại thịt heo đông lạnh.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)