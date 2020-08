Với những tính toán thông minh, số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ trở thành khoản đầu tư an toàn và hiệu quả nhất.

Với sự phát triển của các ngân hàng điện tử trong thời gian gần đây thì việc gửi tiết kiệm ngày càng được nhiều người phổ biến. Ngay cả những người trẻ cũng đã bắt đầu hành trình gửi tiết kiệm sớm của bản thân để hướng đến những mục tiêu tài chính trong tương lai.

Tuy vậy, không phải ai cũng biết cách gửi ngân hàng hiệu quả trong những lần đầu tiên. Để việc gửi mang lại lợi nhuận mà vẫn tránh được những rắc rối phát sinh bạn nên ghi nhớ 6 lưu ý dưới đây.

1. Cân nhắc về kỳ hạn tiết kiệm

(Hình minh họa).

Kỳ hạn tiết kiệm là khoảng thời gian bạn gửi tiền cho ngân hàng sử dụng và là cơ sở để ngân hàng trả lãi. Thông thường, kỳ hạn tiết kiệm càng dài thì lãi suất càng cao. Các ngân hàng đã thiết kế các sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn rất đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng: kỳ hạn ngắn từ 1 tuần, 1 tháng đến 6 tháng; kỳ hạn dài thì kéo dài từ trên 6 tháng đến tận 15 năm.

Bạn nên cân nhắc kế hoạch sử dụng tiền thực tế để lựa chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm cho phù hợp. Nếu tình hình tài chính không ổn định vẫn muốn gửi tiết kiệm thì nên chọn các kỳ hạn ngắn. Ví dụ như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Nên chọn chia nhỏ nhiều tài khoản tiết kiệm để khi cần tiền có thể rút một vài tài khoản, tránh bị mất lãi trên toàn bộ số tiền.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng thường được hiểu là lãi suất %/năm. Công thức tính:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi/365

Ví dụ: Bạn gửi số tiền 100 triệu với lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, số tiền lãi nhận được là:

Số tiền lãi = 100.000.000 x 7% x 181 / 365 = 3,371,233 (đồng)

Phương thức trả lãi của hầu hết sản phẩm tiết kiệm là trả lãi cuối kỳ, khi tài khoản tiết kiệm đáo hạn.

3. Ngày đáo hạn và tất toán sổ tiết kiệm

(Hình minh họa).

Mỗi tài khoản tiết kiệm đều có ngày đáo hạn (hoặc ngày đến hạn) cố định được quy định khi mở tài khoản tiết kiệm. Vào ngày này, bạn có thể thực hiện tất toán (hoặc đóng tài khoản tiết kiệm) để nhận lại toàn bộ cả tiền gốc và lãi được sinh ra.

Ngân hàng thường có một số lựa chọn cách thức tất toán tiết kiệm cho khách hàng:

- Tự động tái tục gốc và lãi: Tại ngày đáo hạn, toàn bộ số tiền gốc và lãi tiết kiệm sẽ được gửi tiếp cho ngân hàng với kỳ hạn và các điều khoản giống như trước. Lãi suất áp dụng là lãi suất niêm yết của ngân hàng tại thời điểm tái tục.

Đây là lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng, vì sẽ không bị bỏ phí một ngày tính lãi nào hết và được hưởng lãi kép. Trong trường hợp cần tiền, khách hàng vẫn có thể đóng tài khoản tiết kiệm đó bất cứ lúc nào sau đó.

- Tự động tất toán: Tại ngày đáo hạn, tài khoản tiết kiệm sẽ đóng lại. Toàn bộ số tiền gốc và lãi phát sinh sẽ được gửi về tài khoản thanh toán của khách hàng.

4. Rút tiết kiệm trước hạn được không?



Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt khi bạn chọn phong tỏa tài khoản tiết kiệm để vay tiền… có thể rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trước ngày đáo hạn bất cứ lúc nào.

Nếu rút trước hạn, toàn bộ số tiền của tài khoản tiết kiệm đó sẽ không được nhận lãi suất tiết kiệm, mà chỉ hưởng lãi suất không kỳ hạn cho khoảng thời gian đã gửi.

Lãi suất không kỳ hạn thường dưới 1%.

5. Nên chọn gửi tiết kiệm trực tuyến

(Hình minh họa).

Trong quá khứ, mỗi khi cần gửi tiết kiệm, rút tiết kiệm thì khách hàng cần phải thu xếp tới các văn phòng giao dịch ngân hàng trong giờ hành chính, rất bất tiện với những người bận rộn.

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã phát triển đa dạng các hình thức tiết kiệm trực tuyến trên ngân hàng điện tử. Chỉ mất khoảng 1 phút, khách hàng có thể gửi tiết kiệm, cũng như rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng điện tử, kể cả ngoài giờ hành chính và trong ngày nghỉ.

Ngoài ưu điểm thuận tiện, tiết kiệm trực tuyến được đánh giá là an toàn hơn so với việc gửi tiết kiệm truyền thống tại chi nhánh do thao tác gửi tiền hoàn toàn do khách hàng thực hiện và hệ thống tự động xử lý với nhiều lớp xác thực, tránh sự can thiệp của nhân viên ngân hàng. Bên cạnh đó, gửi tiết kiệm trực tuyến mang lại nhiều tiện ích như:

- Có xác nhận gửi tiền qua email, SMS và danh mục tài khoản trên internet banking không thể bị giả mạo.

- Khách hàng có thể kiểm tra số dư và lãi trên Internet banking mọi lúc mọi nơi.

- Rút tiết kiệm phải có mã xác thực (OTP) chỉ riêng khách hàng có.

- Không cần giữ sổ tiết kiệm vật lý.

- Có thể cầm cố để nhận khoản vay online, không cần hồ sơ giấy tờ và có thể giải ngân trong 1 phút.

- Có thể lấy xác nhận số dư của ngân hàng bất cứ lúc nào để làm hồ sơ xin visa du lịch, vay tiền …

(Theo Pháp Luật và Bạn Đọc)