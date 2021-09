Tháng 8 có lượng tiêu thu ô tô thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, thậm chí tương đương lượng bán trung bình cách đây chục năm.

Báo cáo mới nhất từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô) cho thấy lượng tiêu thụ ô tô trong tháng vừa qua đã sụt giảm nghiêm trọng. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp thị trường có sự sụt giảm về doanh số bán lẻ. Với số lượng 8.884 xe được bán ra trong tháng 8 thì mức suy giảm doanh số là 45% so với tháng 7.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 5.345 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.539 xe, giảm 41% so với tháng trước.

Tổng lượng bán xe của VAMA từ đầu năm đến tháng 8 đạt 175.400 xe, vẫn tăng trưởng 15.5% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019 (khi chưa có dịch Covid-19).

Trước đó, doanh số các tháng bắt đầu đà giảm từ tháng 4 với 3.7% so với tháng 3, mức giảm của tháng 5 là 15% so với tháng 4, mức giảm của tháng 6 là 8% so với tháng 5, mức giảm của tháng 7 là 32% so với tháng 6.

Theo VAMA, doanh số tháng 8 như trên ghi nhận kỷ lục thấp nhấp trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Nếu so với mức thấp nhất từng ghi nhận vào tháng 2/2016 (dịp Tết) là 11.718 xe thì tháng 8 năm nay còn thấp hơn tới 3.000 xe.

Biểu đồ so sánh tiêu thụ ô tô qua các tháng của VAMA

Tương tự VAMA, thương hiệu TC Motor - nhà phân phối và sản xuất các xe Hyundai cho biết lượng tiêu thụ trong tháng 8 sụt giảm nghiêm trọng, mức giảm 45,6%, chỉ đạt 2.182 xe. Điểm đáng ghi nhận là số bán tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2021 của các mẫu xe Hyundai đạt 40.248 xe, tương đương với các con số của cùng kì năm 2020.

Đối với hãng xe Vinfast (không nằm trong báo cáo VAMA), tiêu thụ ô tô trong tháng 8 là 2.310 xe, giảm 38,9% so với tháng 7. Đáng chú ý, mẫu Vinfast Fadil có lượng tiêu thụ nổi trội là 2.048 chiếc Fadil.

Với tình hình thị trường tụt dốc trầm trọng, bảng thống kê tiêu thụ của VAMA cũng đã thể hiện khó rõ sự khó khăn của gần 20 thành viên. Ngoại trừ 3 thương hiệu xe thương mại là Thaco Bus, Dothanh và VEAM có tiêu thụ tăng trưởng dương, số còn lại đều âm.

Thống kê toàn thị trường xe du lịch trong tháng 8 cho thấy, thương hiệu Vinfast đã vươn lên đứng đầu với 2.310 xe, đứng thứ 2 là Toyota với 2.257 xe, Hyundai ở vị trí số 3 với 2.182 xe. Kia bán 1.538 xe, đứng vị trí số 4 và vị trí số 5 thuộc về Mazda với 868 xe.

Lo lắng trước kết quả bán hàng chạm đáy, VAMA chưa đưa ra mức dự báo tiêu thụ cuối năm.

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày 27/4 đến nay, bên cạnh nguyên nhân khó khăn từ khách mua, nhiều nhà máy của thành viên VAMA đã phải tạm dừng sản xuất. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận số lượng xe tồn kho rất lớn do việc dừng hoạt động của các đại lý.

Đến nay, ước tính khoảng hơn 200 đại lý ô tô thuộc thành viên VAMA vẫn đang đóng cửa và chưa thể mở cửa trở lại. Cùng với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng không thể hoạt động. Nhiều công ty đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%.

Đình Quý

