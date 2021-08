Thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội cũng là lúc tất cả showroom, gara, trung tâm chăm sóc xe buộc phải đóng cửa. Tuy vậy, đây chưa hẳn là quãng thời gian yên ả với các ông chủ gara ô tô.

Điện thoại lúc nào cũng “nóng”

Là một người giàu kinh nghiệm về sửa chữa các loại xe cũ và “khoai’, lại nhiệt tình tham gia các hội nhóm về kỹ thuật ô tô, kỹ sư Lê Hồng Đại thường xuyên được cánh lái xe nhờ tư vấn hay cầu cứu những ca nóng trên đường.

Giống như các cơ sở khác, từ giữa tháng 7 theo yêu cầu chống dịch của TP. Hà Nội, gara ô tô của kỹ sư này tại thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) buộc phải đóng cửa, không tiếp khách. Khoảng 10 thợ sửa xe tại gara cũng được cho nghỉ, đa số đã về quê. Còn 2-3 người quê xa không về được nên ở tại chỗ, chờ ngày được mở cửa trở lại.

Dù chỉ ở nhà và hạn chế ra ngoài trong thời gian giãn cách xã hội, thế nhưng anh Đại cũng chẳng được nghỉ ngơi. Ông chủ gara ô tô này liên tục nhận được những cuộc gọi nhờ “bắt bệnh”, khám xe online của anh em, bạn bè và cả những người... chưa gặp bao giờ.

Dù ở nhà nghỉ dịch nhưng kỹ sư Lê Hồng Đại nhận được hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày nhờ tư vấn và "bắt bệnh" cho ô tô. (Ảnh NVCC).

“Thời gian giãn cách xã hội nhưng nhiều đơn vị và cá nhân vẫn phải đi làm và sử dụng xe, không tránh khỏi có lúc trục trặc, hỏng hóc,… Mỗi ngày, tôi phải nhận đến hai chục cuộc điện thoại, chủ yếu hỏi về các bệnh của xe và cách khắc phục. Có người còn đã đỗ xe trước cửa vì tưởng gara vẫn mở.”, kỹ sư Đại chia sẻ.

Theo vị chuyên gia này, phần nhiều những cuộc gọi hỏi trong mấy hôm nay liên quan đến xe khó khởi động, các lỗi của điều hoà và nhiều nhất là liên quan đến ắc-quy. Có ngày, anh phải hướng dẫn online cách câu bình ắc-quy cho 4-5 trường hợp.

Chia sẻ với VietNamNet, kỹ sư Lê Hồng Đại cho rằng, trong thời gian giãn cách xã hội thì không ai muốn ra đường, trừ những trường hợp có việc thực sự cấp thiết. Vậy nên khi ai đó đã gọi đến có nghĩa là họ đang rất cần sự trợ giúp. Khi có điện thoại, anh thường không tiếc thời gian để tư vấn, giải thích cặn kẽ và đưa ra phương án đến khi nào khắc phục được mới thôi.

“Bệnh nghề nghiệp nên dù tư vấn từ xa, mình cũng muốn làm đến nơi đến chốn để chủ xe cảm thấy an tâm, an toàn nhất. Với những ca hỏng nặng ở các tỉnh, mình sẽ nhờ anh em ở các gara gần đó đến tận nơi để tư vấn, khắc phục. Còn ở Hà Nội thì đành hoãn đến khi được mở cửa trở lại mới sửa chữa được”, anh Đại nói.

Nhiều ca khó, “cả nể” lại đến giúp

Dù gara "cửa đóng then cài", nhưng có những thời điểm mà kỹ sư Đại không thể ngồi yên, đó là một số trường hợp xe của người quen bị hư hỏng, đang phải “nằm đường” và buộc phải kéo về gara. Đặc biệt, trong mấy ngày nay, nhiều ô tô làm nhiệm vụ chống dịch như xe công an hay các đội nhóm xe vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng cách ly không may bị hỏng hóc, cần sửa chữa gấp.

“Với những xe làm nhiệm vụ không may bị trục trặc, tôi vẫn tiếp nhận và sửa giúp, không chỉ là vì mọi người nhờ mà đó còn là phương tiện để chống dịch, tôi thấy trách nhiệm của mình trong đó. Đồng thời dặn dò thợ tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, không tiếp xúc trực tiếp với người bên ngoài”, anh Đại chia sẻ.

Những ngày này, gara của kỹ sư Lê Hồng Đại tiếp nhận một số ô tô của công an hoặc xe phục vụ công tác phòng chống dịch. (Ảnh NVCC)

Giống như trường hợp của kỹ sư Lê Hồng Đại, anh Trịnh Thành Hưng - chủ một trung tâm sửa chữa, chăm sóc xe ô tô tại khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng liên tục “nóng máy” dù gara đang phải đóng cửa.

Gara của anh Hưng nằm ở khu vực có khá đông phương tiện, lại để số điện thoại trên biển hiệu nên nhiều người có vấn đề về xe hay gọi để "cầu cứu". Mỗi ngày, anh Hưng cũng nhận được không dưới 10 cuộc gọi. Không những vậy, nhiều khách hàng quen còn gửi ảnh, video tình trạng xe qua Zalo, Messenger để nhờ anh “bắt bệnh”.

“Gần gara của tôi có nhiều bãi gửi xe lớn, thỉnh thoảng lại có người nhờ sang “xem xe” giúp, phổ biến nhất là xe không khởi động được do hết ắc-quy, phải câu bình hoặc thủng lốp, xịt hơi,... Ban đầu tôi chỉ tư vấn và không đến giúp nhưng nhiều khi vì cả nể, nghĩ họ đang rất cần nên lại đến tận nơi khắc phục giúp, đa số tôi không lấy tiền”, anh Hưng nói.

Tất cả các gara, trung tâm chăm sóc xe tại Hà Nội đều đang phải đóng cửa. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Quá quen với những cuộc gọi nhờ giúp đỡ, khoảng 2 tuần nay, anh Hưng đã để luôn bộ kích ắc quy cùng một số đồ nghề nhẹ lên chiếc bán tải của mình để ai cần thì có thể đến trợ giúp. Từ đầu đợt dịch, anh đã đến giúp được khoảng 30 trường hợp, trong đó có cả xe đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tuy vậy, anh Hưng không mở cửa gara để tiếp nhận xe mà chỉ đi lưu động khi có người thực sự cần tới.

"Theo quy định thì sửa chữa ô tô không phải là dịch vụ thiết yếu, thế nên tôi cũng rất ngại khi phải ra đường, chủ yếu chỉ giúp những người quen ở xung quanh. Khi qua các chốt kiểm dịch, tôi trình bày là đang đi cứu hộ xe ở gần đó thì các đồng chí trực chốt cũng cho qua", anh Hưng chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, một số trạm sửa chữa, bảo dưỡng của nhiều hãng xe tại Hà Nội hiện vẫn duy trì số ít nhân viên kỹ thuật làm việc. Số lượng này nhằm đảm bảo về mặt kỹ thuật cho những xe đến hạn bảo dưỡng, đăng kiểm và tiếp nhận xe cứu hộ, tai nạn. Việc cứu hộ không bị hạn chế trong giai đoạn này nhưng các đơn vị thực hiện phải tuân thủ theo các nguyên tắc phòng chống dịch.

