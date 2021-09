Tuần thứ 3 của tháng 9, thị trường xe ghi nhận thêm 4 mẫu ô tô giảm giá, sâu nhất lên đến 120 triệu đồng.

Dịch bệnh vẫn âm ỉ kéo dài, đến nay, nhu cầu mua xe của người dân chưa tăng lên. Để kích cầu, các hãng xe tiếp tục duy trì, đẩy mạnh nhiều hơn nữa những chương trình khuyến mãi, giảm giá xe thu hút người tiêu dùng.

Mới nhất, mẫu Mitsubishi Pajero Sport 2021 được công bố giảm mạnh. Dù số lượng xe hạn chế do nguồn cung xe từ Thái Lan về Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng cả 2 phiên bản Mitsubishi Pajero Sport 2021 4x2 và 4x4 hiện đang giảm kỷ lục 120 triệu đồng tại các đại lý.

Cả 2 phiên bản Mitsubishi Pajero Sport 2021 4x2 và 4x4 hiện đang giảm kỷ lục 120 triệu đồng tại các đại lý.

Cụ thể, phiên bản 4x2 giảm 100 triệu đồng và phiên bản 4x4 giảm 120 triệu đồng. Với mức giảm này, giá thực tế của xe hiện còn lần lượt là 1,01 tỷ đồng và 1,225 tỷ đồng.

Không riêng gì Mitsubishi Pajero Sport 2021, dù hết chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng nhưng đợt này, Honda CR-V vẫn được nhiều đại lý áp dụng giảm tiền mặt cao nhất đến 100 triệu đồng.

Mức giảm này áp dụng đối với phiên bản L, riêng các phiên bản khác sẽ có mức giảm thấp hơn từ 60-80 triệu đồng chưa bao gồm quà tặng phụ kiện.

Trước đó, trong tháng 8, có lúc mẫu xe SUV này nhận tổng ưu đãi lên đến hơn 200 triệu đồng cả giảm tiền mặt và phí trước bạ.

Cùng với Honda CR-V, người anh em Honda City cũng được giảm sâu đến 50 triệu đồng trong thời điểm nửa cuối tháng 9. Mức giá ưu đãi này được áp dụng với tất cả 3 phiên bản hiện có của xe. Hiện tại, giá xe Honda City được niêm yết từ 529-599 triệu đồng.

Honda City cũng được giảm sâu đến 50 triệu đồng.

Trong tháng 9, bán tải Ford Ranger cũng được các đại lý điều chỉnh giảm giá lên tới 70 triệu đồng.

Cụ thể, Ford Ranger phiên bản Wildtrak cao cấp nhất giảm 70 triệu đồng kéo giá xe hiện xuống còn 855 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của xe được hưởng mức giảm thấp hơn, trung bình từ 30 đến 40 triệu đồng.

Ford Ranger phiên bản Wildtrak cao cấp nhất giảm 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá xe Ford Ranger XL tiêu chuẩn được giảm xuống chỉ còn 576 triệu đồng, mức giá khá hấp dẫn cho những ai mê mẫu xe này.

Như vậy, tính từ đầu tháng 9 đến nay, thị trường xe có khoảng hơn 15 mẫu ô tô được các đại lý công khai giảm giá với mức giảm cao nhất đang ở mức 120 triệu đồng.

Với tình hình hiện tại, dù hai thị trường lớn TP.HCM cũng như Hà Nội đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội nhưng theo nhiều dự đoán, sức mua ô tô vẫn chưa thể phục hồi ngay được.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường (các thành viên của VAMA) đạt 8.884 xe, bao gồm 6.231 xe du lịch, 2.344 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng.

So với tháng 7/2021, doanh số xe du lịch giảm 40%, xe thương mại giảm 55% và xe chuyên dụng giảm 33%. Xét về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 5.345 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.539 xe, giảm 41% so với tháng trước.

Y Nhụy

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!