Hãng General Motors (GM) đã thông báo triệu hồi đối với 624.216 xe bán tải và SUV thuộc các mẫu Silverado, Sierra, Suburban, Tahoe và Yukon đời 2019-2021 để kiểm tra và sửa chữa cụm dây an toàn phía trước.

Theo trang Car and Driver, Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) vừa đưa ra báo cáo liên quan đến vấn đề dây an toàn trên một số dòng xe của GM. Điều này có thể khiến người ngồi ở hàng ghế trước bị đe dọa dẫn đến chấn thương trong trường hợp phanh gấp hoặc va chạm.

Hơn 600,000 xe bán tải và SUV của GM sẽ được triệu hồi từ 1/2/2021 tới. (Ảnh: Car and Driver)

Báo cáo của NHTSA cũng chỉ ra rằng, những người ngồi trong xe có thể nghe thấy tiếng ồn từ khu vực ghế trung tâm hoặc từ bảng điều khiển. Nguy hiểm hơn, hành khách có thể cảm nhận thấy dây an toàn trung tâm phía trước bị lỏng hoặc thậm chí bị bung ra.

Các dòng xe xuất hiện lỗi này là bán tải Chevrolet Silverado và GMC Sierra 1500 đời 2019-2021; Silverado và Sierra 2500/3500 đời 2020-2021 và các mẫu SUV là Chevrolet Suburban, Tahoe và GMC Yukon XL đời 2021.

Ngoài các mẫu xe trên, đại diện GM khẳng định, vấn đề này không ảnh hưởng đến các mẫu Silverado và Sierra Limited 2019 được xây dựng trên nền tảng thế hệ trước. GM sẽ bắt đầu thông báo và tiếp nhận triệu hồi bắt đầu từ ngày 1/2/2021.

Trước đó, tháng 11/2020 vừa qua, hãng GM đã ra lệnh triệu hồi đến 7 triệu xe trên toàn thế giới do liên quan đến ít nhất 17 người chết ở Mỹ mà nguyên nhân trực tiếp do lỗi túi khí trên các xe của hãng này. Đợt triều hồi nói trên đã làm thiệt hại của hãng này khoảng 1,2 tỷ USD.

Hoàng Hiệp (theo Car and Driver)

