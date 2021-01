Trong năm qua, có không ít chiếc xe ô tô trúng biển số đẹp bất ngờ đội giá lên đến vài tỷ đồng gây chú ý giới chơi xe Việt.

Mercedes-Benz GLC 200 trúng biển ngũ quý 8, giá xe tăng lên 7 tỷ

Mới nhất ngày 23/1/2021, chiếc Mercedes-Benz GLC 200 thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hữu An (SN 1980, quê Thanh Hóa), ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gây chú ý khi bốc trúng biển số đẹp 61A – 888.88.

Mercedes-Benz GLC 200 trúng biển ngũ quý 8, giá xe lập tức tăng gấp 3 lần.

Xe sang lại có thêm biển đẹp, nên sau khi biết tin, nhiều người đã tới tìm anh An để hỏi mua lại với giá cao gấp nhiều lần. Theo anh, có vị khách trả tới 7 tỷ đồng, tức cao gấp hơn 3 lần so với mức giá niêm yết 2 tỷ đồng của chiếc xe nhưng anh An chưa đồng ý bán.

Kia Seltos trúng biển "san bằng tất cả" tăng giá lên 1 tỷ

Kia Seltos là mẫu SUV hạng B mới được Kia cho ra mắt hồi tháng 7/ 2020. Chỉ trong một thời gian ngắn từ khi ra mắt đến nay, nhiều chủ nhân sở hữu mẫu xe này trúng biển số đẹp và rao bán với giá cao ngất ngưởng gây chú ý.

Kia Seltos biển đẹp - 'San bằng tất cả'

Đầu tháng 1/2021 trên một diễn đàn, mọi người lại xôn xao về chiếc xe Kia Seltos mới với biển số 27A-067.89. Đây là biển số đăng kí tại tỉnh Điện Biên.

Theo quan niệm của nhiều người thì đây chính là biển số "san bằng tất cả", sử dụng chiếc xe này sẽ giúp mọi chuyện trôi chảy, hanh thông một đường.

Bên cạnh những lời chúc mừng về việc chủ xe sở hữu được biển số đẹp thì theo đánh giá của nhiều người chiếc xe này có thể sang nhượng lại với giá mới lên tới 1 tỷ đồng.

Kia Seltos trúng biển "lộc phát" rao giá 1,5 tỷ

Trước đó không lâu, cuối tháng 12/2020, cộng đồng mê xe Việt cũng xôn xao khi xuất hiện một chiếc Kia Seltos 2020 rao bán với giá 1,5 tỷ đồng. Chiếc xe này thuộc phiên bản Premium 1.4 Turbo có giá niêm yết từ 719 triệu đồng.

Lý do chiếc Kia Seltos có giá bán lại cao gấp đôi giá niêm yết là bởi xe sở hữu dãy biển số "68.686", đăng ký tại TP.Hồ Chí Minh.

Kia Seltos bốc biển "lộc phát" rao giá 1,5 tỷ đồng.

Theo quan niệm của những người chơi bộ số 8686 mang ý nghĩa lộc phát, thịnh vượng, bởi thế người kinh doanh rất chuộng con số này. Tấm biển "686.86" có thể coi là mơ ước của nhiều chủ nhân siêu xe, xe siêu sang tại Việt Nam.

Mercedes C300 trúng biển ngũ quý 7 tăng giá lên 5,5 tỷ đồng

Giữa tháng 9/2020, chiếc xe sang Mercedes C300 AMG phiên bản mới 2020 sở hữu biển số VIP 51H-77777 được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần so với giá niêm yết 1,929 tỷ đồng cũng gây sốt giới chơi xe Việt.

Trúng biển ngũ quý 7, Mercedes C300 tăng giá lên 5,5 tỷ đồng.

Chiếc xe thuộc sở hữu do một cửa hàng chuyên bán xe máy, xe ô tô biển đẹp ở TP.HCM rao bán lại. Xe có ngoại thất màu đen bóng, thuộc bản full option, mới chỉ lăn bánh 50km.

Ford Ranger trúng biển ngũ quý 5 rao bán 3 tỷ đồng

Giữa tháng 5/2020, một chiếc Ford Ranger Wildtrak phiên bản Biturbo đời mới 2020 sở hữu biển số ngũ quý siê đẹp 51D-55555 được chính chủ là anh Chí Lân ở Sài Gòn rao bán với giá 3,1 tỷ đồng. Mức giá này cao gấp hơn 3 lần so với giá niêm yết của mẫu xe này trên thị trường Việt hiện nay là 918 triệu đồng.

Trúng biển ngũ quý 5, Ford Ranger tăng giá gấp 3, rao 3 tỷ đồng.

Sở dĩ có giá cao như vậy bởi biển số ngũ quý 5 rất được giới kinh doanh ưa chuộng. Theo quan niệm phong thủy, ngũ quý 5 tượng trưng cho phúc và sinh. Trong trời đất tồn tại 5 hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. ... Số 5 là con số chính giữa trong dãy số tự nhiên là con số đứng ở địa thế cân bằng, trụ cột. Theo đánh giá chung của giới chơi xe biển số, ngũ quý 55555 sẽ mang lại may mắn cho chủ xe.

Về phần chiếc xe, được biết, xe hiện chạy lướt chỉ đến 100km. Xe mới cứng đến 99,99%.

Toyota Vios 2020 trúng biển ngũ quý 3 giá tăng lên 3,3 tỷ đồng

Ngày 13/5, anh Nguyễn Ngọc Liêm ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đã may mắn “bốc” được biển số ngũ quý 3 cho chiếc Toyota Vios phiên bản 2020 mới mua. Ngay lập tức hình ảnh biển số xe 30G-333.33 của anh Liêm được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội và nhận được lời khen ngợi vì độ “độc” của chiếc biển số.

Toyota Vios 2020 biển số 30G-333.33.

Nhiều thông tin đồn đoán, sau khi sở hữu biển số đẹp như vậy, chiếc Vios của anh Liêm cũng được nhiều người ngỏ ý mua lại với giá cao ngất ngưởng thậm chí lên đến 3,3 tỷ đồng gây choáng.

Nissan Navara trúng biển ngũ quý 4, tăng giá bán 1,5 tỷ đồng

Cũng đầu tháng 5, anh Nguyễn Khắc Hưng, ở Bình Dương gây chú ý khi rao bán chiếc xe bán tải Nissan Navara trúng biển số ngũ quý 61C-44444 với giá 1,5 tỷ đồng.

Nissan Navara trúng biển ngũ quý 4, tăng giá gấp đôi, bán 1,5 tỷ đồng

Trao đổi với Vietnamnet, anh Hưng cho biết, chiếc Nissan Navara này thuộc đời 2019 và lúc bấy giờ mới lăn bánh khoảng hơn 100km. Giá lăn bánh của xe rơi vào khoảng 700 triệu đồng. Như vậy, với mức giá rao bán lại lên đến 1,5 tỷ đồng đồng nghĩa với việc anh Hưng có thể lãi đến 800 triệu đồng.

Kia Morning biển ngũ quý 7 giá hơn 1 tỷ

Hồi cuối tháng 3/2020, anh Võ Thanh Tâm (Tâm Tí), người nổi tiếng sở hữu nhiều xe máy biển số ngũ quý đẹp ở Biên Hòa, Đồng Nai cũng quyết định xuống tiền tậu chiếc Kia Morning 2020 vừa trúng biển 60A-77777.

Kia Morning biển ngũ quý 7 cao gấp 3-4 lần giá niêm yết

Theo chia sẻ, để mua lại được chiếc xe này, anh đã phải trả giá gấp 3-4 lần so với giá niêm yết 299 triệu đồng của chiếc xe.

Hiện nay, câu chuyện ô tô bỗng nhiên đội giá tiền tỷ sau khi khoác lên mình bộ biển số đẹp không còn quá lạ lùng. Trước đó, cuối tháng 9/2020, thông tin Bộ Công an và Bộ GTVT đang xây dựng Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định về cấp biển số xe thông qua đấu giá đặc biệt gây chú ý.

Dự thảo luật nếu được Quốc hội thông qua thì việc đấu giá biển số xe dự kiến được thực hiện từ năm 2021. Dự thảo này đang nhận được sự quan tâm lớn của dự luận. Bởi nếu đề xuất trên được thực hiện sẽ tạo ra lợi ích kép cho cả người dân và ngân sách Nhà nước.

Chi Bảo (tổng hợp)

