Dừng xe "buôn chuyện" ngay dưới lòng đường, hai cô gái đi xe máy suýt bị chiếc ô tô tông phải. Thế nhưng, ngay sau đó, cả hai vẫn bình thản đứng... "buôn" tiếp.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái dừng xe buôn chuyện ngay dưới lòng đường, nơi có mật độ giao thông khá đông đúc. Một chiếc xe tải dường như bị khuất tầm nhìn và lao đến, rất may tài xế đã kịp đánh lái sang phải để tránh hai cô gái này. Điều đang nói, sau sự việc 2 nữ "ninja" vẫn bình thản đứng nói chuyện tiếp dưới lòng đường như không có chuyện gì xảy ra.

Xem video:

(Nguồn video: Mạng XH Giao thông)

Tình huống trên xảy ra vào khoảng 17h11 chiều ngày 22/7, được camera an ninh gần đó ghi lại. Nhiều người chứng kiến đã không khỏi bức xúc với kiểu "phớt lờ" tính mạng của chính bản thân mình và người khác của hai cô gái trên.

Một số video đáng chú ý khác được ghi nhận trong tuần vừa qua:

Xe tải vượt ẩu, thoát nạn nhờ lan can đường

(Nguồn video: HLX)

Tại một đoạn đường hẹp, quanh co và khuất tầm nhìn nhưng chiếc xe tải vẫn vượt khá ẩu. Hậu quả là chiếc xe máy đi ngược chiều do phanh gấp bị ngã ra đường, chiếc xe tải do đánh lái để tránh nên mất thăng bằng và va phần đuôi xe vào hộ lan đường, man mắn không bị rơi xuống vực.

Sự việc xảy ra vào lúc hơn 9 giờ sáng ngày 18/7 trên đèo Cao Bắc, thuộc tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn.

Vượt đèn đỏ, người đàn ông bị ô tô tông

(Nguồn: Mạng XH Giao thông)

Người điều khiển xe máy đã nhìn thấy đèn đỏ nhưng cố tình vít ga vượt qua ngã tư. Khi tới giữa giao lộ, xe máy bị chiếc taxi 4 chỗ chạy theo hướng vuông góc đâm trúng.Cú tông bất ngờ khiến người đi xe máy đập vào nắp ca-pô, sau đó "bay" lên cao rồi văng mạnh xuống. Sau cú va chạm, đầu xe taxi đã bị hư hỏng nặng.

Vụ va chạm xảy ra vào 9h30 phút sáng ngày 23/7, tại ngã tư thuộc phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Được biết, sau tai nạn, người đàn ông điều khiển xe máy đã bị thương nặng, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Xe máy chạy "như ăn cướp" trong ngõ nhỏ

(Nguồn video: Camera giao thông)

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 20/7 tại một ngõ nhỏ tại thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, được camera an ninh tại khu vực ghi lại.

Hai xe máy cùng vượt đèn đỏ và cái kết đắng

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống hai xe máy cùng vượt đèn đỏ va chạm với nhau xảy ra vào khoảng 17h36 chiều ngày 19/7 tại khu vực ngã tư Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), được camera hành trình trên một ô tô ghi lại.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

