Australia

Nhằm hưởng ứng phong trào giãn cách xã hội thời Covid-19, Ford Australia đã triển khai dịch vụ lấy và trả xe tận nhà cho những khách hàng muốn sửa chữa hay bảo dưỡng xế cưng của mình.

Dịch vụ kể trên mang tên Ford Pick Up and Drop Off và sẽ được các đại lí của Ford tại Australia triển khai từ nay đến hết ngày 30/6.

Theo đó, nếu khách hàng có yêu cầu sửa chữa hay bảo trì xe, hãng sẽ sẵn sàng đến lấy và trả xe tận nhà cho họ. Bên cạnh đó, Ford cũng sẽ khử trùng toàn bộ các vị trí mà người dùng/nhân viên chạm tới. Khách hàng có thể thanh toán dưới nhiều hình thức khác nhau như thanh toán qua điện thoại hoặc chuyển khoản.

Ford bảo dưỡng và sửa chữa xe tận nhà cho khách trong mùa dịch

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ford Australia và New Zealand - ông Kay Hart chia sẻ: “Chúng tôi triển khai dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng khách hàng của mình có thể sửa chữa và bảo dưỡng xe mà không cần rời khỏi nhà trong mùa dịch. Chúng tôi rất vui khi được cùng làm việc với các đại lí để duy trì các dịch vụ sửa chữa nhanh chóng và an toàn hơn đối với khách hàng.”

Toàn bộ khu vực nội/ngoại thất của xe đều được khử trùng sạch sẽ tới 2 lần. Nguồn: Carscoops.

Nói thêm về quá trình khử khuẩn xe, Ford cho biết đây là việc làm cần thiết nhằm giữ an toàn cho cả nhân viên lẫn khách hàng của hãng trong mùa dịch. Trước khi vệ sinh xe, nhân viên của Ford sẽ khử trùng xe một lần và sau khi hoàn tất, xe lại được khử trùng thêm lần nữa tại các vị trí như tay nắm cửa, vô lăng, cụm điều khiển trung tâm, cần gạt số, nút bấm chỉnh điều hòa/radio, màn hình cảm ứng, nút Start/Stop hay thậm chí là cả chìa khóa xe.

Mai Lý (Theo Carscoops)