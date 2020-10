Hầu hết mọi thứ đều có hạn sử dụng và ghế ô tô cũng không ngoại lệ. Ngày hết hạn của ghế ô tô được tính từ ngày sản xuất ghế.

Ngày hết hạn của ghế ô tô được tính từ ngày sản xuất ghế chứ không phải từ ngày bạn mua

Khi nào ghế ô tô hết hạn?

Theo Cars, ngày hết hạn của ghế ô tô có trên nhãn dán ở mặt sau lưng ghế hoặc mặt bên của ghế. Đôi khi thông tin cũng có thể xuất hiện trong sách hướng dẫn sử dụng ghế ô tô.

Bà Sarah Tilton, Giám đốc vận động an toàn cho trẻ thuộc thương hiệu Ghế an toàn Britax cảnh báo, thời gian tính hạn sử dụng của ghế bắt đầu từ ngày sản xuất, chứ không phải từ ngày bạn mua, vì thế hãy nhớ kiểm tra ngày sản xuất ghi trên nhãn dán của ghế.

Tại sao ghế ô tô cũng có hạn sử dụng?

Ghế ô tô hết hạn sử dụng vì một số lý do nhất định. Ghế cũ có thể mất một số bộ phận hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn mới của Chính phủ hoặc Cục quản lý an toàn giao thông.

Theo ông Lorrie Walker, cố vấn kỹ thuật và quản lý đào tạo thuộc Tổ chức phi lợi nhuận Safe Kids Worldwide, ghế ô tô ngày càng an toàn hơn nhờ vào chất liệu và thiết kế được cải tiến. Việc tận dụng những chiếc ghế đã qua sử dụng khiến bạn bỏ lỡ những lợi ích đó.

Nhiệt độ và sự hao mòn cũng là yếu tố khiến ghế xe bị xuống cấp. Nội thất xe có thể đã phải chịu thay đổi nhiệt độ hết nóng rồi lạnh trong suốt nhiều năm, khiến lớp vỏ nhựa của ghế ô tô bị nứt vỡ và làm các bộ phận khác xuống cấp.

"Sự thay đổi nhiệt độ chỉ là một khía cạnh của quá trình lão hóa ghế ngồi trên xe hơi. Và trong vòng 6 hoặc 8 năm, động lực tuyệt đối có thể mất đi. Bạn có thể đã đột ngột dừng xe lại 50 lần trong suốt 8 năm đó. Mỗi lần bạn dừng như vậy, dây vải sẽ giãn ra một chút. Đến lúc nào đó, nó sẽ bị vỡ bung. Và chắc chắn bạn không muốn điều đó xảy ra", ông Walker nói thêm.

Nhiệt độ và sự hao mòn cũng là yếu tố khiến ghế xe bị xuống cấp

Có nên tận dụng ghế đã qua sử dụng?

Ông Russ Rader, người phát ngôn của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) cảnh báo rằng ghế ô tô đã qua sử dụng có thể từng thuộc diện bị triệu hồi hoặc liên quan tới các vụ tai nạn mà bạn không biết.

Trong khi đó, bà Sarah Tilton khuyên bạn nên chắc chắn rằng ghế đã qua sử dụng đó thuộc sở hữu của người mà bạn tin tưởng, bạn nắm được quá trình sử dụng và mọi thiệt hại mà nó có thể đã xảy ra.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) khuyến cáo người tiêu dùng có thể tận dụng ghế ô tô đã qua sử dụng nếu nó đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra an toàn do cơ quan chức năng quy định: vẫn còn đầy đủ các bộ phận, nhãn mác và hướng dẫn sử dụng; không thuộc diện bị triệu hồi; không trong tình trạng xảy ra va chạm ở mức độ từ vừa đến nặng.

Theo Báo Giao thông

Trân trọng mời bạn đọc gửi bài viết, ảnh, video về Ban Ô tô xe máy qua email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những thông tin phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!