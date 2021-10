Sau vụ tai nạn của Youtuber triệu view "Nam Ok" ở Bắc Ninh, nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu một chiếc xe 5 chỗ ngồi có được phép chở đến 6 người hay không?".

Vụ tai nạn ô tô của nhóm kênh Youtube Duy Thường ttaij Bắc Ninh mới đây làm 3 người tử vong, trong đó có một Youtuber nổi tiếng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Đáng chú ý, trên chiếc xe KIA Cerato màu đỏ bị tai nạn có chở đến 6 người. Liệu chiếc xe 5 chỗ có được phép chở đến 6 người không?

Trao đổi với VietNamNet, một số chuyên gia cho rằng, KIA Cerato ở trong vụ tai nạn trên là mẫu xe sedan hạng C, theo giấy đăng ký xe và giấy kiểm định về an toàn kỹ thuật đều ghi rõ số chỗ ngồi là 5.

Những chiếc xe 5 chỗ ngồi có thể chở được tối đa 6 người.

Tuy vậy, các chuyên gia đều khẳng định, tuy chỗ ngồi là 5 nhưng nếu những chiếc xe này chở 6 người lớn (gồm cả lái xe) cũng không phạm luật.

Theo khoản 2, điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về mức phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông chở quá số người quy định thì xe ô tô chở khách, chở người được phép chở thêm một số người nhất định, cụ thể:

- Xe dưới 10 chỗ ngồi: Được phép chở quá 1 người, từ người thứ 2 sẽ bị xử phạt

- Xe 10 - 15 chỗ ngồi: Được phép chở quá 2 người, từ người thứ 3 sẽ bị xử phạt

- Xe 16 - 30 chỗ ngồi: Được phép chở quá 3 người, từ người thứ 4 sẽ bị xử phạt

- Xe trên 30 chỗ ngồi: Được phép chở quá 4 người, từ người thứ 5 sẽ bị xử phạt

Theo đó, đối với trường hợp chở quá số người quy định sẽ bị phạt tiền 400-600 nghìn đồng/người vượt quá. Còn đối với xe chở khách chạy tuyến cố định trên 300 km, mỗi người chở quá sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Như vậy, đối với xe 5 chỗ ngồi, vẫn có thể chở được 6 người; còn xe 7 chỗ vẫn có thể chở được 8 người bao gồm cả lái xe mà không bị CSGT xử phạt.

Tuy nhiên, các chuyên gia về lái xe an toàn khuyên rằng, chỉ nên chở đúng số người theo thiết kế của xe bởi nhà sản xuất đã tính toán để ô tô có thể vận hành tốt và an toàn nhất, trong đó chỉ bố trí đủ số dây an toàn theo số chỗ ngồi.

Hoàng Hiệp

