Khi lực lượng tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra giấy tờ và chờ giải quyết thì người đàn ông liên tiếp đấm vào mặt một Trung tá Công an.

Công an TP.Thủ Đức vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thái Bảo (SN 1976, quê Đồng Tháp) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều 5/8 Thái đi đường thì gặp chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực phà Cát Lái, phường Cát Lái. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn kiểm tra, Thái trình bày lý do ra đường không rõ ràng, không xuất trình được giấy đi đường và các giấy tờ khác.

Trung tá M.H của Công an phường Cát Lái đã giải thích các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ TP.HCM. Nhưng Thái cự cãi và không hợp tác.

Trung tá H. yêu cầu Thái đứng vào lề đường để hỏi xin ý kiến của lãnh đạo về hướng giải quyết trường hợp này thì Thái không hợp tác. Bất ngờ, Thái dùng tay đấm nhiều phát vào mặt Trung tá H.

Lực lượng tại hiện trường đã khống chế Thái. Qua điều tra, đến nay Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố Thái để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Trung uý Nguyễn Văn Chiến (Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị xe tải đâm tử vong vào đêm qua.