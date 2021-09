Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) ngày 25/9 cho biết, vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Trung (SN 1981), trú tại thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào sáng 19/9, ông Nguyễn Hữu Dỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Ngư Thủy đến trạm y tế xã (khu vực I) để kiểm tra việc sắp xếp đón 4 công dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung.

Trong khi ông Dỉnh cùng mọi người đang kiểm tra thì ông Nguyễn Quang Trung cầm rựa đi đến đe dọa, có lời nói lăng mạ, xúc phạm rồi đẩy làm ông Dỉnh ngã vào lan can cầu thang.

Sau khi nắm bắt sự việc, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã đến trạm y tế xã để kiểm tra sự việc.

Tại đây đã xuất hiện một số trường hợp tập trung gây mất trật tự, yêu cầu chính quyền không đưa người về cách ly tại trạm y tế.

Mặc dù ông Hiến giải thích về quy định và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng những người này vẫn phản đối.

Khi ông Hiến vào kiểm tra căn phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung thì bị một số người xô đẩy, ngăn cản.

Lúc này, ông Nguyễn Quang Trung chạy đến và kéo tay, đẩy ông Hiến ra sân rồi đánh vào mặt khiến ông này chảy máu. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hiến được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy điều trị.

Nhận tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt hiện trường, tạm giữ cây rựa do ông Nguyễn Quang Trung sử dụng. Sau khi có đủ căn cứ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Trung để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Hải Sâm