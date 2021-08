VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Bộ Công an) về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Hồ Hữu Hòa (quê Nghệ An) bị truy tố tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo cáo buộc, Hòa và Phan Văn Anh Vũ có quan hệ quen biết từ năm 2010.

Năm 2018, Vũ chủ động khai báo, tự nguyện viết đơn trình bày với CQĐT Bộ Công an về việc, năm 2017, do lo sợ việc bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ đã thông qua Hồ Hữu Hòa để làm quen, nói chuyện và chuyển tiền cho bị can Nguyễn Duy Linh.

Mục đích để nhờ Linh thông tin về việc Tổng cục V Bộ Công an xem xét xử lý đối với Vũ và giúp đỡ Vũ trong quá trình xử lý.

Sau đó, do ông Linh thông tin, biết mình có thể bị khởi tố, bắt giam nên Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore.

Qua trình bày của Vũ về các mối quan hệ liên quan giữa Vũ với một số người khác, đồng thời qua khai báo của Phan Văn Anh Vũ về các lần đưa nhận tiền, quà..., và nội dung trao đổi với ông Linh và Hòa, CQĐT đã điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa.

Cáo buộc cho rằng, Phan Văn Anh Vũ do lo lắng bị xử lý về hành vi làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, nên sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa để đưa cho ông Linh nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận túi tiền, Hòa đã đưa túi tiền này cho ông Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ cấp dưới của ông Linh). Tuấn Anh đã chuyển cho ông Hoàng Nam Trung (trợ lý của ông Linh) để chuyển đến phòng làm việc của cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này. Sau đó, ông Linh gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin từ ông Linh, Vũ đã bỏ trốn sang Singapore và sau đó bị bắt và di lý về Việt Nam.

Theo cáo trạng, bị can Phan Văn Anh Vũ thay đổi lời khai, còn ông Nguyễn Duy Linh không nhận tội.

Nhưng CQĐT đã thu thập các tài liệu chứng cứ hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ, mục đích của người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ.

Cáo buộc cho rằng, lời khai ban đầu của Phan Văn Anh Vũ phù hợp với lời khai nhận tội của bị can Hồ Hữu Hòa và lời khai của những người trung gian đưa tiền.

Lời khai của các bị can và người liên quan trong vụ án phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra như: dữ liệu các cuộc điện thoại, tin nhắn, định vị vị trí thuê bao, cột sóng, kết quả đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra...

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Duy Linh ngay từ đầu đã không nhận tội, phủ nhận toàn bộ sự việc. CQĐT có đủ căn cứ chứng minh, bị can Linh mới thừa nhận có việc quan hệ quen biết với Phan Văn Anh Vũ, có nhận quà nhiều lần, nhưng không thừa nhận đã nhận tiền. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can như đã nêu.

