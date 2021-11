Mối quan tâm của nhiều sản phụ chính là việc giảm cân sau sinh. Để cân nặng có thể trở về con số lý tưởng, phụ nữ cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện phù hợp.

Cho con bú

Cho trẻ bú, đặc biệt trong những tháng đầu sau sinh, là liệu pháp giảm cân đơn giản và hiệu quả. Phụ nữ cho con bú đốt cháy lượng calo nhiều hơn để tạo sữa, vì vậy họ thường giảm cân nhanh hơn so với phụ nữ không cho con bú. Cho bé bú mẹ cũng kích hoạt các cơn co thắt giúp đẩy nhanh quá trình co hồi tử cung.

Tập thể dục

Đi bộ, chạy, bơi hay tham gia một lớp yoga sau sinh đều là các hoạt động thể chất làm săn chắc cơ bụng và đốt cháy calo. Nhưng trước khi bắt đầu các hoạt động tập thể dục, hãy chắc chắn rằng cơ thể bạn hoàn toàn hồi phục sau sinh.

Ảnh minh họa: Indian Express

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh

Một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh sẽ giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, hỗ trợ việc giảm cân, trong khi vẫn duy trì lượng sữa cần thiết cho em bé của mình.

Bạn đừng ăn kiêng một cách nghiêm khắc với ý định giảm cân nhanh chóng, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cho con bú của bạn. Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng đói, căng thẳng và mệt mỏi, làm giảm lượng sữa.

Ngoài ra, bạn có thể không ăn đủ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, điều đó đồng nghĩa con của bạn có thể không nhận được tất cả chất béo và vitamin cần thiết từ sữa mẹ.

Ăn no và đúng giờ cũng là điều kiện cần để giảm cân. Việc ăn 5 - 6 bữa nhỏ lành mạnh mỗi ngày thay vì 3 bữa chính sẽ phù hợp với sự thèm ăn. Một bữa ăn nhỏ có thể bao gồm 1 lát bánh mì, một ít cà rốt, trái cây và 1 ly sữa. Thực tế là việc bỏ bữa chỉ khiến bạn mệt mỏi chứ không giúp bạn giảm cân vì bạn sẽ ăn nhiều hơn vào các bữa khác.

Đặc biệt, bạn đừng bỏ qua bữa sáng - bữa ăn giúp bạn không cảm thấy đói và mệt mỏi khi gần đến giờ trưa, đồng thời cung cấp cho bạn năng lượng để hoạt động tích cực hơn. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng có thể phá hoại nỗ lực giảm cân sau sinh của bạn.

Bạn cũng nên ăn chậm nếu có thể. Khi dành thời gian chú tâm đến bữa ăn, bạn sẽ dễ dàng nhận biết khi nào mình cảm thấy no và ít có khả năng ăn quá mức.

Cắt giảm calo để giảm cân sau sinh

Cắt giảm lượng calo trong khẩu phần ăn hằng ngày là cách tốt nhất để giảm trọng lượng của cơ thể. Nếu mẹ ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo rắn và đường như bánh ngọt, pizza, khoai tây chiên, xúc xích, thịt xông khói… sẽ không mang lại nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho bé.

Hãy thay đổi chế độ ăn bằng việc cắt bỏ các loại đồ ăn này và thay thế bằng các loại đồ ăn tốt cho sức khỏe hơn như rau xanh, củ, quả…

Uống nhiều nước

Nước chính là cách giảm cân sau sinh vừa hiệu quả lại tiết kiệm. Mỗi ngày trước bữa ăn, chị em hãy uống nước để cảm thấy no từ đó không muốn ăn thêm nữa. Đồng thời, uống nhiều nước còn giúp cơ thể có năng lượng để đốt cháy calo và tăng tiết sữa hơn khi cho trẻ bú.

Ngủ đủ giấc

Mẹ sau sinh nên cố gắng ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày, không cần trong 1 lần duy nhất. Nguy cơ tăng cân sẽ tăng cao hơn bình thường nếu mẹ ngủ không đủ giấc. Mẹ hãy thiết lập giờ ngủ cho bé theo nề nếp để mẹ được nghỉ ngơi theo.

Xác định giảm cân từ từ

Không nên ăn kiêng quá nghiêm ngặt và khắt khe. Phụ nữ bình thường cần tối thiểu 1.200 calo mỗi ngày để giữ sức khỏe, và bà mẹ sau sinh cần từ 1.500 - 2.200 calo mỗi ngày để đảm bảo có đủ năng lượng. Nếu đang cho con bú, bạn cần tối thiểu 1.800 calo và trung bình là 2.000 - 2.700 calo mỗi ngày để nuôi dưỡng cả bản thân và em bé.

Việc giảm cân sau sinh quá nhanh có thể làm giảm nguồn sữa của bạn. Giảm khoảng 0,7 kg mỗi tuần là an toàn và không ảnh hưởng đến nguồn sữa của bạn. Để đạt được điều này, mỗi ngày hãy cắt giảm 500 calo trong thực đơn hiện tại bằng cách tiêu thụ ít thức ăn hoặc tăng mức độ hoạt động.

Phương Lê

