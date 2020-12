Bạn có thể uống một cốc sinh tố rau kết hợp hoa quả trước khi đi ngủ, vừa giúp giảm cân vừa đem lại một số chất có lợi cho cơ thể.

Ngày càng nhiều người có niềm đam mê đối với sinh tố do sự phong phú về hương vị của thức uống này. Bên cạnh đó, các loại sinh tố khác nhau cũng liên quan đến việc tăng và giảm cân.

Các nhà dinh dưỡng học cho biết, ăn rau quả giúp bạn giảm cân vì chúng ít calorie và chất béo nhưng lại giúp no lâu. Do đó, bạn có khả năng gầy bằng cách thường xuyên uống sinh tố trái cây và rau.

Điều hấp dẫn hơn, bạn có thể uống một số loại sinh tố vào ban đêm và đốt cháy chất béo trong khi ngủ.

Sinh tố có tác dụng giảm cân không?

Một số người tìm đến sinh tố vì yêu thích hoa quả. Những người khác chọn sinh tố thay thế cho các loại thực phẩm khác vì họ tin rằng có thể dẫn đến tăng cân. Họ không thực sự xem sinh tố trái cây là yếu tố giúp giảm cân.

Trên thực tế, một số loại sinh tố có thể giúp giảm cân nên bạn hãy lựa chọn công thức phù hợp với mình, tốt nhất là tham khảo ý kiến chuyên gia.

Các chuyên gia sẽ xác định loại sinh tố nào phù hợp với bạn cũng như tần suất uống. Vì hầu hết mọi người bỏ bước này, họ thường tăng cân vì uống quá nhiều sinh tố cũng giống như tiêu thụ nhiều thực phẩm.

Khi đó, trọng lượng của bạn sẽ tăng lên do hấp thụ nhiều calorie và đường, thậm chí gây tiểu đường.

Cách giảm cân khi ngủ bằng sinh tố

Bạn có thể đã nghe mọi người tranh luận về việc giảm cân trong khi ngủ. Nghe có vẻ không thực tế vì bạn không nhảy dây hay nâng tạ mà thay vào đó là thư giãn.

Trên thực tế, có những loại sinh tố lành mạnh giúp giảm cân mà bạn có thể uống trước khi lên giường để khởi động quá trình đốt cháy chất béo lúc bạn ngủ.

Trong một thời gian dài, mọi người nghĩ họ nên hạn chế cảm giác thèm ăn và không ăn bất cứ thứ gì trước khi đi ngủ.

Mặc dù vậy, các chuyên gia dinh dưỡng đã bác bỏ quan niệm trên. Họ cho rằng thời điểm bạn ăn không thành vấn đề. Điều quan trọng là bạn đang tiêu thụ những gì và bao nhiêu.

Sinh tố giảm cân

Bạn có thể lựa chọn sinh tố xanh. Màu sắc tổng thể của món sinh tố này là màu xanh lá cây do sử dụng rau làm thành phần chính.

Hầu hết mọi người có xu hướng tránh xa sinh tố xanh vì sợ rằng nó chỉ sử dụng các loại rau như cải có vị đắng.

Tuy nhiên, sinh tố xanh chứa nhiều rau nhưng có thể bao gồm thêm các thành phần ngọt như lê hoặc chuối. Chúng được sử dụng để tăng thêm hương vị và hàm lượng dinh dưỡng cho thức uống.

Sinh tố xanh là lựa chọn tốt cho những người không thích ăn rau mà vẫn muốn giảm cân, thậm chí còn được bổ sung thêm vitamin K.

Nguyên liệu:

- 2 quả chuối chín bóc vỏ và cắt lát

- 1 quả lê hoặc táo gọt vỏ và cắt nhỏ

- 1/2 cốc nước lạnh

- 2 nắm lá cải xoăn tươi, rửa sạch, thái nhỏ (bỏ phần cọng cứng)

- 1/2 cốc nước cam

- 1 thìa hạt lanh xay

- Đá

Chuẩn bị

Cho chuối, cải xoăn, táo (hoặc lê), nước, nước cam, đá viên và hạt lanh vào máy xay sinh tố. Xay chúng cho đến khi nhuyễn mịn.

Phân tích dinh dưỡng của sinh tố xanh

- 120 calorie

- Chất xơ: 5g

- Protein: 3g

- Tổng số carbohydrate: 30g

- Chất béo: 0

- Đường: 15g

Ngoài việc dùng sinh tố ăn kiêng, bạn cần lưu ý thêm:

- Kế hoạch ăn kiêng

Việc uống sinh tố ban đêm để giảm cân sẽ chỉ có hiệu quả nếu bạn thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát khẩu phần. Mục đích là tiêu thụ ít calorie hơn mức cơ thể bạn đang đốt cháy.

- Sức khỏe của bạn

Trước khi uống sinh tố ban đêm, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ của bạn và xác định xem chúng có phù hợp với bạn không. Họ sẽ tư vấn cho bạn loại sinh tố cung cấp protein và chất xơ cần thiết cho cơ thể với lượng calorie ít nhất có thể.

Những người dùng insulin cho bệnh tiểu đường và phụ nữ đang cho con bú nên thận trọng.

- Lượng sinh tố

Lượng calorie trong một ly sinh tố không chỉ phụ thuộc vào các thành phần được sử dụng mà còn cả suất ăn. Nếu bạn uống nhiều sinh tố, lượng calorie hấp thụ cũng sẽ tăng lên.

- Thành phần

Hiệu quả giảm cân có thể bị ảnh hưởng nếu chọn nguyên liệu không tốt. Một số thành phần như đường bổ sung có thể dẫn đến lượng calorie ẩn. Bạn nên chọn các loại trái cây giàu đường tự nhiên.

Tương tự, bạn hãy lựa chọn sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân không đường.

An Yên (Theo Better Me)