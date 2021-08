Mẹ của các bé đều viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, suy hô hấp. Các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu để giữ an toàn cho cả mẹ và con.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho 2 sản phụ mắc Covid-19, diễn tiến nặng, phải can thiệp thở máy.

Trường hợp đầu tiên là chị Trần Thị L., 25 tuổi, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Người phụ nữ chuyển đến Khoa Cấp Cứu của bệnh viện ngày 8/8, khi đang mang thai 36 tuần.

Bệnh nhân viêm phổi nặng do mắc Covid-19, đến ngày 10/8 xuất hiện suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy. Tim thai cũng bắt đầu có dấu hiệu suy. Các bác sĩ hội chẩn liên khoa, nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu bắt con.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, kíp y bác sĩ các Khoa: Gây mê, Ngoại sản, Cấp cứu và Khoa Nhi đã cùng tiến hành ca phẫu thuật. Đúng 21h ngày 10/8, bé trai nặng 2,7kg chào đời.

Em bé có biểu hiện ngạt sau sinh, ngay lập tức được hồi sức, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến ngày 13/8, bé đã cai được máy thở. Mẹ của bé hiện điều trị tại Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sức khỏe tạm thời ổn định.

Trường hợp thứ hai là sản phụ Nguyễn Thị Ngọc B., 28 tuổi, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bệnh nhân được được chuyển từ y tế địa phương ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tối 12/8 với chẩn đoán thai 38 tuần, ngôi ngược, suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2.

Đến 8h30 sáng 13/8, chị B. xuất hiện suy hô hấp. Sau khi thăm khám lâm sàng và hội chẩn, các bác sĩ đưa ra chỉ định mổ lấy thai.

Qua gần 1 giờ phẫu thuật, bé trai nặng 3,3kg ra đời. Sản phụ chuyển hôn mê, thở máy qua nội khí quản, chuyển đến Khoa Cấp cứu điều trị tiếp. Bé được đưa về Khoa Nhi theo dõi, hiện sức khỏe ổn định.

Đây là các em bé thứ 7 và thứ 8 chào đời tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương từ sản phụ mắc Covid-19. Hiện bệnh viện còn điều trị 249 ca Covid-19, trong đó có 70 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Nguyễn Liên

Sinh non ở tuần thai 31, em bé khi ấy chỉ nặng 1,2kg, tình trạng rất nguy kịch. Con được đặt tên Lý An Bình với mong muốn có thể bình an vượt qua đại dịch.