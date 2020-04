Craig Farley-Jones kể lại câu chuyện không phải để mọi người hoảng sợ. Điều ông muốn là tất cả hãy tuân thủ nghiêm túc yêu cầu giãn cách xã hội, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Ông Farley-Jones, 43 tuổi, Giám đốc Công ty Phần mềm tiếp thị Hyde (Anh) đã may mắn sống sót sau 6 ngày chiến đấu với Covid-19 tại phòng cấp cứu. Thế nhưng, ông cho biết, những gì bản thân tận mắt chứng kiến sẽ ám ảnh ông suốt cuộc đời.

Ông Farley-Jones, 43 tuổi, Giám đốc Công ty Phần mềm tiếp thị Hyde

“Bạn biết đấy, đây là phòng cấp cứu. Các bệnh nhân nằm im lìm như sắp chết vậy. Thế nhưng, người đàn ông đối diện giường tôi lại rất tỉnh táo. Ông ấy khoảng 65-70 tuổi, thậm chí vẫn có thể nói chuyện nếu được hỗ trợ oxy tối đa.

Ngay ngày hôm sau, mọi chuyện xấu đi rất nhiều. Ông ấy bắt đầu khó thở và hoảng loạn. Bệnh nhân vật vã một cách khổ sở. Các y bác sĩ cũng không thể giúp người bệnh bình tĩnh lại.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn thời khắc cuối cùng của ông ấy đã đến. Nhân viên y tế cũng nhận thấy điều này và tìm cách liên lạc với gia đình của ông.

Con của ông ấy cuối cùng cũng tới, trong bộ áo phòng dịch cùng khẩu trang để nói lời tạm biệt với cha mình. Nhưng những gì xảy ra 2 giờ sau khi người con về mới thực sự kinh khủng. Bệnh nhân này không ngừng la hét, gọi tên từng người trong nhà, trong khi vẫn phải gắng sức lắm mới có thể thở được.

Tôi đã khóc. Tôi gọi các y tá, nhưng họ nói rằng không thể làm gì thêm nữa. Lúc này, tôi chỉ biết nằm yên tại chỗ lắng nghe từng tiếng thở khó nhọc của ông biến thành những tiếng rên chết chóc. Ông ấy tiếp tục kêu tên mọi người cho đến khi yếu dần đi rồi yên lặng hẳn. Ông ấy đã ra đi.

Tôi biết lúc đó ông ấy có thể không còn cảm thấy đau đớn về thể xác nữa, nhưng ra đi trong cô độc là một sự tra tấn về mặt tinh thần. Tôi không trách các bác sĩ. Họ đã làm tất cả những gì trong khả năng rồi.

Mọi người nên hiểu rằng, khi phải nhập viện vì virus nCoV, đó sẽ là một cuộc chiến đơn độc. Người thân sẽ không được phép ở bên bạn để tránh nguy cơ phơi nhiễm. Thậm chí cũng không có thuốc đặc trị cho loại bệnh này.

Các bác sĩ sẽ cố hết sức để loại trừ nhiễm trùng thứ phát, đồng thời hỗ trợ chức năng sống cho bệnh nhân. Thắng hay thua, quyết định duy nhất ở bản thân bạn. Bạn sẽ sống sót hoặc ra đi mãi mãi.

Tôi đã may mắn vượt qua được, nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng may mắn như vậy. Vì thế, xin các bạn hãy ở yên trong nhà để giữ an toàn cho mình và người thân”, ông Farley-Jones chia sẻ.

Craig Farley-Jones vốn là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Ông không hề mắc một bệnh lý nền nào trước đó. Vậy mà có lúc ông còn tưởng như mình sắp chết. Trong lúc tuyệt vọng, ông đã nhắn tin cho người vợ sắp cưới Laura Wilson, 41 tuổi để bàn về việc viết di chúc.

Trước khi vào viện 2 tuần, ông xuất hiện triệu chứng ho nhiều kèm theo mất khứu giác. Chỉ đến khi không tự thở được nữa, Farley-Jones mới chịu để người thân đưa tới viện.

“Khi tới viện, tôi tưởng mình đã an toàn nhưng thực sự tôi đã lầm. Dù được hỗ trợ oxy tối đa, cảm giác ngột ngạt vì khó thở vẫn bóp nghẹt cơ thể. Tôi chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Thậm chí sau khi đã được xuất viện, tôi vẫn nghĩ mình sẽ không qua khỏi”, Farley-Jones nói.

Hiện Covid-19 đã lây lan đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Nếu bạn không tự tin có một nền tảng sức khỏe tốt và sự may mắn như của Craig Farley-Jones, hãy cố gắng ở trong nhà và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Trường Giang (Theo Telegraph)