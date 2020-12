Nếu bạn vẫn muốn duy trì cơm trong thời gian ăn kiêng, bạn có thể chọn gạo lứt có lợi cho sức khỏe.

Hầu hết mọi người đều biết rằng gạo lứt là lựa chọn lành mạnh hơn gạo trắng đã tinh chế.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa trong gạo lứt có thể là lý do làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Chế độ ăn gạo lứt 7 ngày được phổ biến vào những năm 1970. Gạo lứt là thành phần chính trong kế hoạch ăn uống này, nhưng không phải là thành phần duy nhất.

Mục đích của chế độ ăn trên là giúp giải độc cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, giúp bạn đạt sức khỏe tốt hơn.

Tại sao chọn gạo lứt

Gạo là lương thực phổ biến, khoảng 70% người dân trên toàn cầu ăn gạo hàng ngày. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ), gạo lứt là loại ngũ cốc nguyên hạt vẫn còn lớp cám chứa chất xơ, mầm giàu dinh dưỡng.

Trong khi đó, gạo trắng mất đi các chất dinh dưỡng quý giá trong quá trình tinh chế. Do hàm lượng chất xơ cao, gạo lứt có tác động ít hơn đến mức insulin và lượng đường trong máu so với gạo trắng.

Chế độ ăn kiêng bằng gạo lứt

40 - 60%: Gạo lứt

20 - 30%: Rau

10%: Đậu

Hoa quả

Những người ủng hộ chế độ ăn gạo lứt tin rằng nguyên nhân mắc các bệnh mạn tính như ung thư là do ăn quá nhiều thực phẩm chế biến, không lành mạnh. Do đó, họ ủng hộ các loại thực phẩm toàn phần như:

- Gạo lứt: Vo qua nước lạnh giúp loại bỏ bụi và tinh bột thừa. Một số người thích ngâm gạo để giảm độ dính và thời gian nấu.

- Trái cây: Ăn hoa quả tươi sau khi rửa kỹ. Bạn nên ăn trước bữa chính 30 phút hoặc sau đó 2 giờ.

- Gia vị: Các loại thảo mộc và gia vị không chứa muối hoặc bột ngọt. Bạn có thể sung tỏi, gừng tươi…

- Các loại hạt: Hạt bí, hướng dương và quả óc chó.

- Chất béo lành mạnh: Dầu ô liu và dầu hạt lanh.

- Rau các loại.

- Nước lọc, trà thảo mộc, nước ép rau và trái cây tươi pha loãng. Dùng những đồ uống này 30 phút trước khi ăn hoặc 1 giờ sau khi ăn vì chúng làm loãng các enzym trong dạ dày cần thiết cho quá trình tiêu hóa.

Các loại thực phẩm khác mà bạn có thể dùng bao gồm trứng, gà thả rông, đậu phụ, cá bắt ngoài tự nhiên, các loại đậu như đậu xanh và đậu lăng, bánh gạo, hạnh nhân.

Các thực phẩm cần tránh

- Rượu, cà phê và đồ uống có chứa caffein

- Ngô và nấm

- Các sản phẩm từ sữa

- Bơ thực vật

- Cam, nước cam, chuối và trái cây sấy khô

- Lạc

- Thực phẩm chế biến

- Hải sản có vỏ, thịt lợn, thịt đỏ hoặc cá da trơn

- Đường và các sản phẩm có chứa đường, chất làm ngọt nhân tạo

- Các sản phẩm từ lúa mì như bánh mì, bánh ngọt, mì ống, bánh quy

Thực đơn mẫu cho một ngày

Bữa sáng

- Một ly nước ấm vắt một chút nước cốt chanh

- Sau 30 phút, ăn một ít trái cây tươi

- Sau 30 phút nữa, ăn một bát cơm gạo lứt, uống trà thảo dược

Bữa trưa

- Một bát rau xanh hấp

- Một bát rau hoặc quả cà chua sống

- Đậu phụ luộc hoặc đậu nấu

Bữa tối

- Salad rau xanh thỏa thích

- Rau luộc hoặc nấu canh

- Bát cơm gạo lứt, trà thảo dược

Ngoài việc áp dụng chế độ ăn 7 ngày, bạn có thể bổ sung gạo lứt vào bữa ăn hàng ngày.

Hạn chế

Gạo lứt tốn thời gian nấu hơn do lớp cám còn nguyên vẹn.

Thực đơn như trên thiếu canxi và một số loại vitamin cần cho cơ thể... Nếu áp dụng thời gian dài, bạn sẽ phải bổ sung các chất cần thiết.Chế độ ăn kiêng cho người thích ăn cơm

An Yên (Theo Better Me)

Thực đơn giảm 7 kg trong 7 ngày Chế độ ăn kiêng GM giúp giảm từ 4 tới 7 kg chỉ trong một tuần nhưng có thể khiến bạn mệt mỏi, đau đầu.

Giảm 10 kg sau 2 tuần ăn kiêng với trứng luộc Sau nửa tháng, bạn có khả năng giảm được 10 kg với chế độ ăn có trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn có thể tăng cân nhanh chóng trở lại sau thời gian ăn kiêng.