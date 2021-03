Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay rối loạn đông máu là dạng bệnh tim mạch phổ biến, chưa thể khẳng định có liên hệ với vắc xin AstraZeneca.

Một số quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đã tạm ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca như một biện pháp phòng ngừa dựa trên các báo cáo về rối loạn đông máu hiếm gặp ở những người đã tiêm vắc xin này.

Trong khi đó, các quốc gia khác trong EU - cũng cân nhắc thông tin tương tự - đã quyết định tiếp tục sử dụng vắc xin này trong các chương trình tiêm chủng.

Việc chủng ngừa Covid-19 sẽ không làm giảm bệnh tật hoặc tử vong do các nguyên nhân khác. Thuyên tắc huyết khối là tình trạng thường xuyên xảy ra. Huyết khối tĩnh mạch là dạng bệnh tim mạch phổ biến thứ 3 trên toàn cầu.

Trong các chiến dịch chủng ngừa mở rộng, các quốc gia thường xuyên khuyến cáo những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm.

Phản ứng phụ không nhất thiết liên quan tới vắc xin nhưng việc điều tra nguyên nhân là điều tốt. Điều đó cho thấy hệ thống giám sát và biện pháp kiểm soát hiệu quả.

WHO thường xuyên liên hệ với Cơ quan Dược phẩm châu Âu và cơ quan quản lý trên toàn thế giới để biết thông tin mới nhất về tính an toàn của vắc xin Covid-19.

Tiểu ban Covid-19 của WHO thuộc Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn vắc xin đang đánh giá thận trọng các dữ liệu an toàn mới nhất hiện có đối với vắc xin AstraZeneca. Sau khi quá trình đánh giá hoàn thành, WHO sẽ thông báo ngay kết quả cho công chúng.

Tại thời điểm này, WHO cho rằng lợi ích của vắc xin AstraZeneca lớn hơn nguy cơ và khuyến cáo nên tiếp tục tiêm chủng.

An Yên (Theo WHO)

Châu Âu rơi vào làn sóng Covid-19 thứ 3 khi các ca biến thể tăng vọt Quyết định tạm dừng sử dụng vắc xin AstraZeneca của một số nước châu Âu có thể dẫn đến nhiều ca tử vong hơn do các ca nhiễm biến thể mới tăng lên nhanh chóng.