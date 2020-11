Thế giới đang nín thở dõi theo các diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Hình ảnh hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden xuất hiện ngập tràn trên trang nhất các báo lớn khắp toàn cầu.

Dư luận thế giới đang bộc lộ những cảm xúc trái chiều, cả vui mừng và lo sợ đối với triển vọng về người sẽ đắc cử ghế lãnh đạo Chính phủ Mỹ năm nay.

Một số tờ báo, tạp chí quốc tế tránh đưa chủ đề bầu cử tổng thống Mỹ lên trang nhất trong ngày 3/11 và chọn chờ đến khi dự kiến có các kết quả sơ bộ vào ngày 4/11. Ngược lại, một số ấn phẩm khác đã công khai bày tỏ quan điểm hoặc nhận định của họ ở vị trí nổi bật nhất.

Ảnh: Daily Mail

Trang bìa tờ The West Australian số phát hành ngày 4/11. Các biên tập viên của tờ báo Australia này buộc phải đưa thông điệp về việc bầu cử Mỹ chưa ngã ngũ do chênh lệch về múi giờ giữa hai nước.

Ảnh: Daily Mail

Cả hai tờ báo Calgary Sun và Toronto Sun của Canada đều nhấn mạnh đến cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai ứng viên Mỹ.

Ảnh: Daily Mail

Nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch đăng hình minh họa cờ Mỹ với chú thích "thế giới đang chờ đợi các phiếu bầu của người Mỹ".

Trang nhất tờ Politiken của Đan Mạch viết" Sau 4 năm với ông Trump và một năm với virus corona, các bang bị chia rẽ của Mỹ tiếp tục chia rẽ hơn nữa trước cuộc bầu cử hôm nay. Ông Biden đang được yêu thích hơn nhưng ông Trump có thể tìm được cách gây ngạc nhiên".

Ảnh: Daily Mail

Tại Thụy Sỹ, tờ Tages Anzeiger cho đăng ảnh biếm họa ông Trump đang đội chiếc mũ đề "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", còn ông Biden đội chiếc mũ in dòng chữ "Đưa nước Mỹ trở lại thành nước Mỹ".

Ảnh: Daily Mail

Blick, nhật báo tiếng Đức của Thụy Sỹ đăng các bức ảnh phản chiếu của cặp đôi ứng viên Mỹ cùng các lí do họ có thể giành chiến thắng. Trong đó chú thích dành cho ông Trump là "Cựu ngôi sao truyền hình và tỷ phú đã biến chính trường thành một bộ phim truyền hình dài tập. Người Mỹ nghiện bộ phim đó. Đây là lí do tại sao họ sẽ lại bầu cho chính khách Cộng hòa này". Ngược lại, chú thích dành cho ông Biden là: "Không còn hỗn loạn! Bốn năm của ông Trump đã làm lung lay đất nước đến tận gốc. Người Mỹ khao khát sự bình thường. Đó là lí do tại sao họ chọn những người Dân chủ".

Ảnh: Daily Mail

Tờ báo Thụy Điển trích dẫn ý kiến của 12 công dân Mỹ và đưa họ lên trang nhất với chú thích "các lá phiếu quyết định cuộc bầu cử".

Ảnh: Daily Mail

Tờ The Cape Times của Nam Phi khắc họa hai ứng viên Mỹ với màu sắc đặc trưng cho các đảng của họ ở đầu trang nhất.

Ảnh: Daily Mail

"Vô hại tới không hổ thẹn" là cách báo Luxemburger Wort khắc họa hình ảnh ông Biden và ông Trump.

Ảnh: Daily Mail

Tờ Ara ở Barcelona, Tây Ban Nha cho chạy trên trang nhất dòng tít "Nước Mỹ đi bầu trong đổ vỡ"

Ảnh: Daily Mail

Báo Het Financieele Dagblad của Hà Lan giật tít: "Không ai dám loại trừ khả năng về một sự ngạc nhiên mới".

Ảnh: Daily Mail

Trang nhất báo Portafolio của Colombia nổi bật dòng tiêu đề: "Thế giới đang chờ đón tổng thống tiếp theo của Mỹ".

Tuấn Anh

