Nga tuyên bố Mỹ rõ ràng không sẵn lòng giải quyết các quan ngại chính về an ninh của nước này, nhưng Moscow vẫn để ngỏ cánh cửa cho hai bên tiếp tục đối thoại về vấn đề Ukraina.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 27/1 cho biết, Moscow sẽ không vội vã rút ra kết luận sau khi Washington chính thức hồi đáp các đề xuất của Nga về tái lập các dàn xếp an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh ở châu Âu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Reuters trích dẫn lời ông Peskov mô tả căng thẳng trong khu vực đang gợi nhắc Chiến tranh Lạnh, nhưng Moscow cần thời gian để xem xét phản hồi của Washington hôm 26/1. Người phát ngôn nhấn mạnh, các phát biểu của Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về các yêu cầu của Nga là "không chấp nhận được" và làm giảm bớt sự lạc quan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận phía Mỹ đã gửi văn bản trả lời chính thức các yêu cầu của Moscow về việc đảm bảo NATO ngưng mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraina và Gruzia, sớm loại bỏ vũ khí hạt nhân của liên minh khỏi châu Âu và không triển khai vũ khí tấn công ở các nước lân cận Nga. Ông Lavrov bày tỏ sự thất vọng khi Washington “không đưa ra bất cứ phản hồi tích cực nào”.

“Các đồng nghiệp Mỹ cho biết họ muốn giữ bí mật nội dung văn bản hồi đáp, nhưng những nội dung này đã được thảo luận với tất cả các đồng minh của Mỹ và Ukraina. Do đó, nội dung văn bản có thể sẽ bị rò rỉ trong tương lai gần", nhà ngoại giao hàng đầu Nga nói thêm. Quan chức này lưu ý, Tổng thống Vladimir Putin sẽ quyết định các bước đi tiếp theo của Moscow.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Nga và Mỹ cần can dự ngoại giao để giải quyết bế tắc liên quan đến vấn đề Ukraina, đồng thời "không nên làm leo thang căng thẳng để giành điểm chính trị". Ông Medvedev tin, giải pháp duy nhất là một thỏa thuận thực sự về các bảo đảm an ninh thông qua các biện pháp ngoại giao, đàm phán theo nguyên tắc không chia cắt an ninh.

Liên quan đến đàm phán 4 bên về Ukraina, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba hôm 27/1 đánh giá cao việc Nga dự định tiếp tục thương lượng vào đầu tháng 2. Theo ông Kubela, Kiev nhất trí sẽ nối lại đối thoại tại Berlin, Đức sau 2 tuần tới, sau khi các đại diện cấp cao của Nga và Ukraina gặp gỡ phái đoàn Pháp và Đức tại Paris ngày 26/1.

Tuấn Anh

